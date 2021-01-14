Eindhovens restaurant wil na ophef opnieuw de deuren openen

Sluiting door de gemeente dreigt, maar restaurant De Kiet in Eindhoven opent komende zondag 17 januari wederom de deuren. In een post op Facebook stellen de eigenaren dat ze als bezorgde ondernemers niet anders kunnen.

Afgelopen zondagavond zat De Kiet ook al vol met bezoekers. De twee eigenaars zeiden toen in een filmpje op Facebook dat ze niet langer toe konden kijken hoe mede-ondernemers hun personeel moesten ontslaan of zelfs afstevenen op een faillissement. ,,Je gaat geen vrijheid krijgen. Je moet het nemen'', aldus het tweetal.

Toen handhavers van de gemeente omstreeks 21.00 uur poolshoogte kwamen nemen, waren de bezoekers weer weg, schrijft het AD. De eigenaren kregen wel een laatste waarschuwing. Als het restaurant nogmaals de coronaregels overtreedt, wordt de zaak voor twee weken gesloten, zo laat de gemeente nu weten.

Komende zondag weer deuren open

De actie van afgelopen zondag leverde volgens de ondernemers een stortvloed aan positieve reacties op, zo vertellen ze in een nieuw filmpje. ,,Mensen noemen ons strijders en staan achter ons." Ze vertellen niet uit te zijn op een gevecht met de gemeente, maar openen komende zondag wel weer de deuren. ,,Net als veel andere ondernemers, dat is een belofte."

Welke andere ondernemers ze bedoelen, wordt overigens niet duidelijk. Eerder riepen lokale afdelingen (waaronder ook de Eindhovense) van Koninklijke Horeca op tot een massale heropening van de horeca op 17 januari. Mede door de toezegging van extra financiële steun door de overheid, kwam KHN hier later echter op terug. Het uitgangspunt nu is dat de horeca tegelijk met de detailhandel weer de deuren opent. Een datum is hier nog niet aan gekoppeld.

Koninklijke Horeca Nederland niet achter actie

Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca staat dan ook niet achter de actie van De Kiet. ,,Ik begrijp best dat er onvrede is maar ga geen eenmansactie doen. Dat kan alleen negatief uitpakken. Ik verwacht ook niet dat veel ondernemers het idee zullen volgen. Er hangt dan simpelweg een sluiting boven je hoofd.”

De gemeente laat in een reactie weten begrip te hebben voor de moeilijke tijd die ondernemers doormaken. ,,Maar de regels zijn er niet voor niets. Als horeca toch opengaan, zullen we dat niet tolereren en erop handhaven."