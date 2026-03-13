Studenten Pim (23) en Tijn (24) bouwen witgoedimperium en dagen Coolblue-baas uit: ‘Pieter Zwart krijgt concurrentie’

Van studentenkamer naar miljoenenambitie: Pim Verkuijl (23) en Tijn Kolstee (24) begonnen met een vieze koel-vriescombinatie en 50 euro op zak. Nu, drie bussen en twee bedrijven verder, bouwen de jonge ondernemers aan een witgoedimperium. Hun grote droom? „Groter worden dan Coolblue. Pieter Zwart krijgt concurrentie uit Eindhoven!”

Drie jaar geleden zou niemand hen geloofd hebben. Toen reden ze nog met een Peugeot 208 rond om witgoed op te halen en te bezorgen. Ze dreven handel vanuit de achtertuin van de studentenwoning in Eindhoven.



„Ik studeer technische bedrijfskunde en had een periode meer tijd dan geld”, zegt Pim Verkuijl tegen Eindhovens Dagblad. Een oom vertelde hem over diens handeltje in witgoed in zijn jonge jaren. Daarmee werd een zaadje geplant bij Pim. „Ik pinde 50 euro en reed met Tijn naar een adres dat we op Marktplaats hadden gevonden om een koel-vriescombinatie op te halen”, vertelt hij. „Een oud, vies ding.” De verkoper zei nog: gaat die wel in de auto?” Maar met veel duwen en trekken kregen we het voor elkaar.”



Ze reden terug naar hun studentenhuis, laadden de combi uit, maakten hem schoon en verhoogden de prijs naar 230 euro. „Binnen no-time was ie verkocht. 170 euro winst!”



Van achtertuin naar opslag

Vanaf dat moment ging het los: „We waren superfanatiek”, zeggen ze lachend. „We haalden de ene na de andere wasmachine, droger of koelkast op bij mensen, terwijl we het verschil tussen een wasmachine en een droger niet eens kenden.”

Soms vroegen we of ze misschien een touwtje hadden. Die zullen wel gedacht hebben: wat zijn dit voor types? Pim Verkuijl

„We kwamen bij die mensen aan zonder steekwagen en zonder spanbanden. Soms vroegen we of ze misschien een touwtje hadden. Die zullen wel gedacht hebben: wat zijn dit voor types?” Langzamerhand veranderde de achtertuin van Pims studentenhuis in een opslag voor oud witgoed. „Mijn huisbaas vond het prima, die kon er wel om lachen”, zegt Pim.

Loods werd een bedrijfspand

Maar toen de man aan de achterkant van de studentenwoning een loods kocht, stelde hij Pim voor een deel daarvan voor zijn witgoedhandel te gebruiken. „We hoefden er niets voor te betalen. Beetje bij beetje kregen we steeds meer van die loods in gebruik, totdat we hem uiteindelijk helemaal hebben overgenomen.” Daar zit nu TP Witgoed gevestigd.



Om het helemaal professioneel te maken, kochten ze vorig jaar januari een bestelbus. „Het was niet meer realistisch om met die kleine auto van Tijn al dat witgoed te halen en te bezorgen.”

Bedrijfsovername

„In juli vorig jaar vertrok Pim naar Buenos Aires om daar een half jaar te studeren voor zijn master. „In mijn afwezigheid konden we met hulp van onze vrienden de business draaiende houden. Totdat we twee maanden geleden een spontane mail kregen of we interesse hadden om Witgoed Service CC in Best over te nemen.”

We nemen een gecalculeerd risico, maar storten ons er echt niet als een kip zonder kop in Tijn Kolstee

Een bedrijf met nieuw witgoed dat transportschade heeft opgelopen. „Fokking vet natuurlijk, maar een veel te groot bedrijf voor ons”, zeiden we tegen elkaar. Tijn ging toch even kijken, ging in gesprek en kwam terug bij Pim met de boodschap: „Het is best wel interessant, want de vorige eigenaar wilde er snel vanaf en dat deed ook wat met de prijs”, zegt Tijn.



„Ze lieten er een jurist en een accountant naar kijken of de zaak wel haalbaar was. „Die waren sceptisch, net als onze ouders, maar we besloten toch om het te doen. We nemen een gecalculeerd risico, maar storten ons er echt niet als een kip zonder kop in.”



Eerst alles op de rit, dan groter worden dan Coolblue

Dus hebben de studenten, want dat afstuderen is er nog niet van gekomen, nu twee bedrijven. Met personeel en drie transportbussen. „Nou ja, twee: want die eerste eigen bus van ons is vorige week gestolen. Gelukkig hadden we de lading, een gele Smeg-koelkast, de avond ervoor gelost. Maar zuur is het wel.”



Het tweetal wil nu eerst alles op de rit hebben in hun nieuwe bedrijf. „De website kan beter en we gaan schaven aan het bedrijfsproces. Dat is nu niet efficiënt.” En daarna? Wat is de grote droom? „Groter worden dan Coolblue. Pieter Zwart krijgt concurrentie uit Eindhoven!”