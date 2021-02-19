Onder de noemer #lichtaanvoordathetuitgaat hadden kappers door heel Nederland donderdagavond twee uur lang de lichten in hun salons aan als protest tegen de huidige coronamaatregelen. Het water staat de de ondernemers in deze branche echt tot aan de lippen en om dat nog eens extra te onderstrepen, hebben kappers Michel Vat, Jean-Marc Deun, Marjolein Gelderblom, José van Dam en Kees de Bruin een extra noodkreet richting politiek Den Haag verzonden.

Lees verder onder de advertentie

Veel kappers staan op het punt van omvallen. Een oproep aan de politiek. Met deze twee zinnen begint de video die het vijftal heeft opgenomen voor alle Kamerleden in de politiek. Na bijna zestien weken lockdown is de situatie voor veel van hen bijna onhoudbaar geworden. Ze hebben geen omzet, terwijl de kosten onverminderd hard doorlopen.



In de digitale boodschap wordt namens kappers en ondernemers van 5.700 salons met 23.000 personeelsleden uitgelegd welke stille ramp zich aan het voltrekken is. ,,Help ons. We hopen dat u samen met ons wilt kijken hoe u ons financieel tegemoet kunt komen", vertelt Deun in de video. ,,We hebben onze reserves aangebroken, belasting uitgesteld en leningen afgesloten", voegt De Bruin eraan toe. ,,Het gaat jaren kosten om die schulden af te betalen." Ondernemer Vat richt zich in het slot van de boodschap nog eens extra richting Den Haag: ,,Help ons te blijven bestaan. Wij rekenen op u!"

Lees verder onder de advertentie

Bekijk hieronder de complete video van de vijf kappers.

