Horeca ziet nieuwe routekaart als 'eenrichtingsverkeer naar nergens'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is diep ongelukkig met de nieuwe routekaart die het demissionaire kabinet dinsdag presenteerde. Volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts is de routekaart eenrichtingsverkeer dat nergens heengaat. Zo staat er onder meer niets over terrassen of de mogelijkheid van testen aan de deur in.

,,De routekaart lijkt gelaagd, maar het is eigenlijk gewoon alleen open of dicht", zegt Beljaarts namens de horecasector. De horeca ziet geen handvatten in de routekaart die in de richting wijzen naar opengaan. ,,Clubs en feestcafés zijn zelfs bij het niveau waakzaam nog dicht, wie zegt tot wanneer dat duurt? En terrassen worden helemaal niet genoemd", somt hij op Nu.nl op.

In alle fasen zware restricties voor horeca

KHN stelt dat het kabinet overleg met de verschillende sectoren had toegezegd. ,,Maar dat is met geen enkele sector gebeurd. Dan hadden we het kunnen hebben over maatregelen om open te kunnen gaan." In alle fasen die de routekaart beschrijft, blijft de horeca te maken hebben met 'zware restricties'. ,,Als dit zo doorgaat, kunnen veel restaurants ook in 2021 niet rendabel draaien."

Terrassen vergeten in routekaart

Beljaarts is ook verbaasd dat in de routekaart niets staat over de buitenruimtes, de terrassen. ,,De experts zeggen al lang dat het risico op besmetting in de buitenruimte gering is. Wat ons betreft zouden de terrassen al snel open kunnen." Over het perspectief van de zogenoemde 'natte horeca', de cafés, wil KHN het bij wijze van spreken niet eens meer hebben.

,,Het aantal personen dat je mag ontvangen per vierkante meter zou leidend moeten zijn." Ook zou er volgens KHN gewerkt kunnen worden met vaccinatie- en testpaspoorten of testen aan de deur. ,,Er kan echt meer. Zo horen we ook niets meer over het onderzoek naar de luchtkwaliteit. Dat zou volgens ons duidelijk kunnen maken dat risico's in de horeca juist beperkter zijn."

