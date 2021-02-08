MKB-Nederland roept kabinet op tot kwijtschelding belastingschuld

Het midden- en kleinbedrijf vreest dat de schuldenberg een blok aan het been vormt voor het economisch herstel. Ondernemersorganisaties roepen het kabinet daarom op na te denken over het wegstrepen van uitgestelde belastingen.

8 februari 2021

MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof: ,,Kwijtschelding van belastingschuld is de snelste manier om ondernemers weer lucht te geven. De positie van ondernemers is uiterst penibel, zeker nu de lockdown langer duurt. Ondernemers zijn door de eigen vermogens heen, raken ook privé hun vermogens kwijt, pensioenen gaan eraan en dan is er nog die schuldenberg. Het risico bestaat dat ondernemers daar niet meer overheen komen en na de lockdown alsnog struikelen. De andere kant van kwijtschelding is wel dat er ook ondernemers zijn die met heel veel pijn en moeite wel hun belasting of schulden hebben betaald."



In een eerste reactie laat het ministerie van Financiën weten: ,,De Belastingdienst onderzoekt samen met andere schuldeisers en schuldhulpverleners met welke richtlijnen saneringsverzoeken soepel en efficiënt behandeld kunnen worden. In het geval van sanering kan een deel van de schuld komen te vervallen."

Ik wil er best naar kijken of we met belastingen voor een kickstart kunnen zorgen Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Staatssecretaris Hans Vijlbrief, Kamerlid Steven van Weyenberg en ONL-voorzitter Hans Biesheuvel namen in de podcast De Ondernemer Kiest over de uitvoering van de steunmaatregelen door de Belastingdienst al een voorschot op welke rol de fiscus kan spelen in de fase na de pandemie.



Vijlbrief denkt dat maatwerk nodig zal zijn met 'wie weet wel terugbetaaltermijnen van drie jaar'. ',,Het kan niet zo zijn dat mensen dan direct worden achtervolgd door mijn inspecteurs, of de banken. Ik wil er best naar kijken of we met belastingen voor een kickstart kunnen zorgen", aldus de nummer 12 van D66.

Beluister de aflevering van De Ondernemer Kiest met onder meer staatssecretaris Vijlbrief hieronder:



