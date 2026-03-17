Ooit stond ze zelf orchideeën te potten in haar kas, nu runt Desiree Olsthoorn een enorm bedrijf sámen met haar dochters. En dat is uniek. Vaak is ze de enige vrouw aan de vergadertafel, maar daar laten de drie zich niet door tegenhouden. „Ja, de directeur komt ook, daar spreek je mee.”

Drie vrouwen runnen samen dit familiebedrijf: ‘Bij ons is de cultuur wat vriendelijker van aard’

De juiste energieprijzen moeten nog even worden vastgelegd, maar dan is het tijd voor een praatje in het kantoor. Desiree Olsthoorn en haar twee dochters Nadia (29) en Julia (26) nemen voor het AD plaats tussen de collecties sierpotten. Samen werken ze bij OK Plant en Kolibri Company, waarbij ze meer dan 125.000 orchideeën per week verkopen. Twee generaties tuindersvrouwen, dat is nog steeds uniek, weten ze.

Desiree bouwde met man OK Plant op

Samen met haar man Rob Olsthoorn bouwde Desiree in 35 jaar tijd OK Plant op. Altijd samen als directeurs van het bedrijf, dat gevestigd is in Naaldwijk. „In het begin moest ik me ertussen wurmen. Dan had ik bijvoorbeeld een afspraak en belde ik om kennis te maken. Dan kwam de vraag: komt de directeur dan ook mee? Ja, zei ik dan, daar spreek je mee.” Inmiddels werkt Rob alleen als adviseur bij het bedrijf.

Ondernemers moesten opvolgers zoeken

Er is de afgelopen jaren een hoop veranderd, maar Desiree is nog steeds vaak de enige vrouw aan de vergadertafel. Niet in het marketingdeel van de tuinbouwsector, daar zijn een hoop vrouwen te vinden. Maar als Desiree zich bij een seminar aansluit over energie of nieuwe technieken is ze vaak wél de enige vrouw.

Het familiebedrijf, dat al bijna veertig jaar bestaat, kon niet overgegeven worden van vader op zoon. Vader en moeder Olsthoorn hebben namelijk drie dochters. „Toen we een jaar of tien geleden wilden gaan uitbreiden, vroegen verschillende mensen: ga je nu uitbreiden? Je hebt toch helemaal geen opvolging?” Dat soort stigmatiserende opmerkingen maakte Desiree aan het lachen. „Ik ben heel trots dat ik hier met mijn dochters sta.”

Wij vinden het heel leuk om geluksmomentjes te creëren voor de consument Julia Olsthoorn

Moeder en twee dochters aan het roer

Ook al hadden ze dat niet verwacht. Beiden wilden niet in de tuinderswereld aan het werk, behalve als tiener op zaterdagmiddag. „Als we om half zes aan tafel gingen en wij naar school waren geweest, dan begon de vergadering thuis eigenlijk tijdens het eten”, grapt Nadia. „Dan moesten wij zeggen dat onze ouders eens op moesten houden over de tuin.” Nu is dat juist andersom, benadrukt Desiree. „Nu weten zij van geen ophouden.”

„Ik ervaar de tuinderswereld in mijn werk zelf niet heel sterk als een mannenwereld”, licht Julia toe. Maar ze ziet wel dat vrouwen op een andere manier leidinggeven. Het bedrijf won vorig jaar de Stigas Gezond en Vitaal Werken-prijs voor hun ondernemerschap. „We gaan warm met elkaar om”, vult Nadia haar zus aan. „Waar mannen misschien soms net wat harder kunnen zijn, is bij ons de cultuur wat vriendelijker van aard.”

Julia, Desiree en Nadia Olsthoorn in de showroom van OK Plant. Foto: Thierry Schut

Een vrouwelijke touch is ook terug te zien in hun producten. OK Plant is niet alleen een orchideekweker, bij het merk Kolibri verkopen ze ook sierpotten. Als één geheel staan de planten in de winkels en tuincentra. „Klaar om cadeau te geven. Door onze planten neer te zetten in hippe keramieken potten is een orchidee ineens geen ouderwets product.” In hun magazijn staan driehonderd soorten potten hoog opgestapeld.

Geluksmomentjes creëren

Ze snappen de doelgroep. Julia: „Vrouwen kopen heel vaak ons product, terwijl de tuinderswereld eigenlijk een mannenwereld is. Wij vinden het heel leuk om geluksmomentjes te creëren voor de consument en dat doen we door deze potten erbij te verkopen.” Daarnaast werkt het bedrijf hard aan verduurzaming. „Als volgende generatie willen we zo alle takken van ons bedrijf voort kunnen zetten”, vult Nadia aan.

Dochters Julia en Nadia hadden nooit verwacht bij het bedrijf aan te sluiten, toch werken ze er iedere dag met veel plezier. Ze hopen andere meiden te motiveren ook in de tuinbouw te gaan werken.