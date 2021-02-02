ONL wil dat kabinet perspectief ondernemers doorzet

Het kabinet kiest voor een klein gecontroleerde versoepeling. Niet alleen zal bij een blijvende daling de avondklok worden geschrapt, ook zal het vanaf volgende week mogelijk zijn om in meer sectoren producten af te halen, zo blijkt uit de persconferentie van dinsdagavond. Volgens ONL is dit een late, maar goede stap voorwaarts. 'Het is nu tijd om het perspectief door te zetten.'

ONL pleitte al langer voor het afhalen van producten in de non-food retail via het zo genoemde click en collect-systeem. Daarbij bestelt de klant online en haalt men het product op bij de winkel. Op deze manier kunnen de maximale mogelijkheden voor ondernemers volgens de ondernemersorganisatie worden benut om ondanks de lockdown omzet te maken. Daarnaast is er een eerste schets gemaakt voor een exit-strategie, waarbij als eerste de scholen zullen openen, winkels tot 2 maart in ieder geval dicht blijven en de ‘natte horeca’ als laatste opent.

ONL roept het kabinet op tot meer actie: betrek verschillende partijen en sectoren bij het maken van een slimme exit-strategie en pak kansen aan om perspectief te bieden Oproep ONL

Benut maximale mogelijkheden

De genoemde schets vraagt volgens ONL om meer uitwerking, want wat is er tussen nu en 2 maart nog extra mogelijk? ,,Laten we bij een exit-strategie niet achter de feiten aanlopen. ONL roept het kabinet op tot meer actie: betrek verschillende partijen en sectoren bij het maken van een slimme exit-strategie en pak kansen aan om perspectief te bieden!'' aldus de organisatie.

,,Nu een eerste stap is gezet met het click en collect-systeem is het belangrijk dat er verder wordt gekeken. Als het aan ONL ligt wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met fieldlabs en pilots, zodat ondernemers perspectief wordt geboden en wordt getest met de mogelijkheden die er zijn.''

