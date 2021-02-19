'Never waste a good crisis.' Het is een quote van Winston Churchill waar Albert Scholte als ceo van outdoorspecialist Bever vaak aan denkt. Ja, de huur van veertig winkels moet worden betaald. En ja, de omzet is gehalveerd. Maar er ontstaan ook talrijke ideeën op de werkvloer: medewerkers FaceTimen met klanten en helpen spontaan met het rondbrengen van bestellingen. Binnen Bever is zelfs een tijdelijk uitzendbureau geboren.

Precies om die reden is Scholte enthousiast over de huidige gang van zaken binnen Bever. Hij ziet dat het bedrijf werkelijk bruist van de energie. Een interview over een werkdag uit het leven van de ceo, over initiatieven van medewerker, swingo en vasthouden aan datgene waarmee je het onderscheid maakt.

Hoe bent u deze werkdag begonnen?

,,De wekker stond om kwart voor zeven, zoals elke doordeweekse ochtend. Na het opstaan heb ik – met krant en gezin - ontbeten. We hebben drie kinderen van 14, 11 en 8. Twee a drie dagen per week ga ik naar het hoofdkantoor met daarbij distributiecentrum van Bever in Pijnacker. Vandaag ook. Het kantoor is voor 95 procent leeg, maar in het distributiecentrum wordt deze periode keihard gewerkt: door een verdubbeling van de online verkoop is het daar drukker dan ooit."

,,Zoals altijd ben ik begonnen met een rondje om te kijken hoe het daar gaat. De rest van de werkdag bestaat vooral uit overleggen via zoom. Als ik niet naar Pijnacker ga, werk ik thuis in Maarssen en Zoom ik op zolder. Heel soms help ik met thuisonderwijs, maar mijn vrouw doet het meeste. Doordat ik een paar dagen in de week thuis werk, merk ik hoe pittig deze periode voor de kinderen is. Mijn dochter van elf zit in groep acht, maar heeft geen Cito en kan niet naar open dagen van middelbare scholen. En de oudste wil zo graag chillen en hangen met vrienden, maar wordt daarin beperkt. Je voelt dat de energie er een beetje uit is. En dat snap ik goed."

Neem de vorstperiode, toen iedereen ineens schaatsen bestelde en die uiteraard een dag later wil hebben. Winkelmedewerker Guido bood zich spontaan aan op het distributiecentrum Albert Scholte, ceo Bever

Veel mensen trekken er tijdens deze pandemie op uit in de natuur. Je struikelt over de wandelaars, afgelopen week werd er flink geschaatst. Zoiets legt een outdoorspecialist geen windeieren. Aan de andere kant staan veertig Bever-winkels leeg en heeft u bijna duizend mensen op de loonlijst. Hoe staat Bever er op dit moment voor?

,,Oké, ik draai er niet omheen: we verliezen tonnen per week. De huur van al die vestigingen moet worden doorbetaald, net als de salarissen van zo’n 900 mensen. Bovendien hebben we onze vaste lasten. Je hoeft geen Einstein te zijn om te constateren dat we dit niet maandenlang volhouden. Kijk, voor de pandemie haalden we een kwart van onze omzet uit e-commerce. Het aantal online verkopen is weliswaar verdubbeld, maar de omzet van de fysieke winkels is nul komma nul. Anders gezegd: de omzet van Bever is gehalveerd. Een simpel verhaal, meer kan ik er niet van maken."



,,Producten in de categorie 'reizen en kamperen' worden nauwelijks verkocht, maar de wandelspullen gaan als een trein, net als de waterafstotende winterjassen. Ook alles wat met hardlopen en fietsen te maken heeft, verkoopt goed. Denk aan tassen en verlichting. Maar ken je de quote van Winston Churchill? ‘Never waste a good crisis.' De negatieve aspecten van de crisis zijn al honderd keer verteld, terwijl de crisis ook positieve dingen oplevert."

,,Ik zie bijvoorbeeld dat er bij Bever heel veel creativiteit op de werkvloer ontstaat. En het klinkt misschien gek, maar juist door Zoomen heb ik veel medewerkers in korte tijd goed leren kennen. Ik kwam als nieuweling in oktober. Op een eerste werkdag schud je normaal gesproken zoveel mogelijk mensen de hand, en dan vergeet je snel namen. Ik heb intussen met een paar honderd medewerkers kennisgemaakt via Zoom. Ja, één op één. Ook met winkelmedewerkers uit Middelburg, Steenwijk en Maastricht, plaatsen waar je niet zo snel komt. Dat zijn zeer waardevolle gesprekken."

Hoe moeilijk is het om als ceo 900 werknemers in deze bizarre periode te motiveren?

,,Dat hoeft eigenlijk niet of nauwelijks. Er zit zoveel energie in dit bedrijf. Toen ik hier begon, viel me één ding gelijk op: de intrinsieke motivatie van medewerkers om er met z’n allen de schouders onder te zetten, is bijzonder groot. Neem de strenge vorstperiode, toen iedereen ineens schaatsen ging bestellen. En die schaatsen uiteraard een dag later wil hebben. Guido, een winkelmedewerker uit Steenwijk, bood zich spontaan aan op het distributiecentrum."

,,En Guido was niet de enige: ineens waren er twaalf medewerkers van verschillende afdelingen en vestigingen die besloten om al die honderden bestellingen met eigen auto rond te brengen. Iemand had een incheckbalie gemaakt, een ander regelde de routes. Gehuld in Beverjas en met Bevermuts gingen ze op pad om de schaatsen rond te brengen. Daar word ik dus heel blij van."

,,Als ceo houd ik het huishoudboekje in de gaten, maar mijn aandacht gaat vooral ook uit naar de mensen. Ik vertel in alle eerlijkheid hoe we er voor staan, en onlangs hebben we in het distributiecentrum een swingo georganiseerd (muziek en bingo) met een echte DJ. Het is goed om te zien dat hard werken en plezier hand in hand kunnen gaan. Door die strenge maatregelen en de onzekerheid bestond het gevaar om in een negatieve spiraal terecht te komen, maar wij hebben voor een andere mindset gekozen. Als de klant niet naar Bever mag komen, dan komt Bever naar de klant. Het is heel simpel: we zijn e-commerce nog groter gaan maken. We zijn klanten blijven bedienen zoals ze in de winkel gewend zijn, maar dan op een andere manier. Iedereen voelt die urgentie, dat is mooi om te zien."

Houd vast aan wat je onderscheidend maakt. Als de klant niet naar Bever komt, dan komt Bever naar de klant: daar hebben wij op ingezet. En het werkt Albert Scholte, ceo Bever

Kunt u voorbeelden geven van creatieve ideeën van medewerkers die daadwerkelijk zijn uitgevoerd?

,,De winkels zijn dan wel gesloten, maar in een aantal winkels staan medewerkers klaar om met klanten te FaceTimen. Ze geven met hun smartphone een rondleiding en advies over bijvoorbeeld een bepaalde jas. Hij of zij doet de jas aan en loopt een rondje, zodat de klant kan zien hoe de jas valt. Dat kun je ook met schoenen doen. De klant bestelt het gewenste product online en als het even kan leveren we de bestelling zelf af."

,,Met Bever-mondkapje komt de medewerker langs. En heeft iemand schoenmaat 42 besteld, maar valt een bepaalde schoen klein, dan nemen we ook maat 43 mee. Een medewerker neemt zelfs een stuk kunstgras mee, zodat een klant kan proeflopen. Verder hebben we honderden vaste klanten een handgeschreven kaartje gestuurd met de vraag hoe het gaat, maar ook of we iets voor ze kunnen betekenen."



,,In het kader van saamhorigheid stelde iemand voor om te gaan ploggen: afval opruimen tijdens het wandelen. Dat was een groot succes. In koppeltjes van twee zijn collega’s gaan ploggen in natuurgebieden en rond de winkels. Die creativiteit en innovatie komt van de mensen zelf, het staat niet beschreven in een managementboek. We hebben intussen zelfs een eigen uitzendbureau gecreëerd: de winkels zijn weliswaar dicht, maar er is werk genoeg. Het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld iemand van de winkels nu projectleider is van onze eigen bezorgdienst ‘Bever Bezorgt’, terwijl een andere winkelmedewerker met een passie voor fotografie foto’s en filmpjes van nieuwe producten voor de webshop maakt."

Interview gaat verder onder de foto van Albert Scholte.

Tijdens een interview noemde u Click & Collect een druppel op gloeiende plaat…

,,Qua omzet levert het nauwelijks iets extra’s op, toch ben ik er blij mee: er is contact tussen medewerker en klant. Ik hoop heel erg dat Click & Collect leidt tot een snel besluit om shoppen op afspraak vorm te geven."

Welke belangrijke tip wilt u andere ondernemers in de retail meegeven?

,,Houd vast aan wat je onderscheidend maakt. Als de klant niet naar Bever komt, dan komt Bever naar de klant: daar hebben wij op ingezet. En het werkt, want op het gebied van klanttevredenheid scoren we hoger dan ooit. FaceTimen, Bever bezorgt: het wordt gewaardeerd. Wanneer de pandemie voorbij is, gaan we er zeker mee door, wellicht in een iets andere vorm."

Al enig idee hoe u de werkdag gaat eindigen? Even naar buiten nog?

,,Ik eindig de werkdag zoals ik ben begonnen: met een ronde door het distributiecentrum. Dan rijd ik naar huis om te eten, eventueel help ik de kinderen met schoolwerk. Om kwart over acht gaan mijn vrouw en ik drie kwartier wandelen. Dat doen we elke avond. Door die avondklok is het de uitdaging om precies om negen uur thuis te zijn. Dat is tot nu toe altijd nog gelukt."