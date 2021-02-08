Geannuleerde reizen, vouchers, vliegverboden, in- en uitreisverboden, quarantaineplicht, verplichte sneltests: ook de reisbranche heeft het hard te verduren. Talisman travel design bracht in deze coronacrisis het 'nuttige met het aangename' slim samen met 'Giving Back To Travel'.

Zij bedachten eind 2020 een concept waarbij hun partners in de landen waar ze normaal gesproken mee samenwerken, toch nog wat geld ontvangen. ,,We wilden de gidsen daar tegemoetkomen, maar er geen bedelactie van maken”, aldus Evelien Collier, directeur marketing. Ze bedachten het concept Giving Back To Travel, waarbij de klant een virtuele beleving koopt en het geld daarvan deels naar de plaatselijke gids gaat, en deels naar een plaatselijk goed doel.

Interactief vragen stellen aan de ranger

Zo is er de virtuele safari waarbij de ranger op verschillende plekken opnames maakt in de bush en dit zo veel mogelijk naar de wens van de klant monteert. Als virtuele reiziger kun je vervolgens thuis achter je eigen computer niet alleen de opnames bekijken, maar ook interactief vragen stellen aan de ranger. Een deel (10 procent) van wat de klant betaalt gaat naar de Africa Foundation COVID-19 fundraising initiative. De overige 90 procent gaat naar de ranger en het behoud van de &Beyond Reservaten.

,,In het begin moesten we best wat moeite doen om onze partners te overtuigen van ons idee”, weet Evelyn Oostveen als sales- en productmanager bij Talisman. ,,Er zijn natuurlijk wat technische voorwaarden zoals een snelle en stabiele internetverbinding. Maar al snel werden ze enthousiast.”



We zijn gewend om per klant maatwerk te leveren. Met ons project Giving Back To Travel is dat niet anders Evelyn Oostveen, sales- en productmanager Talisman

Virtuele beleving compleet op maat samengesteld

Normaal biedt Talisman reizen aan die helemaal op maat worden samengesteld naar de wens van de klant en die ‘luxe & bijzonder’ zijn. ,,Wij werken samen met professionele organisaties, die allen in het hoge segment zitten, in de landen van onze reisbestemmingen. We zijn gewend om per klant maatwerk te leveren. Met ons project Giving Back To Travel is dat niet anders. Als een klant een virtuele beleving wil boeken, bespreken we altijd eerst wat precies de wensen zijn. Zo krijgt iedereen zijn eigen privé-beleving.”

Het hele concept levert Talisman geen cent op. Toch doen ze het met veel plezier. Collier: ,,De reiswereld is de afgelopen tijd nogal negatief in het nieuws geweest en met dit concept willen we laten zien dat we ook nog een andere kant hebben. Door een deel van het geld aan een plaatselijk goed doel te schenken en het andere deel ten goede laten komen aan onze gidsen te plekke, proberen we onze klanten bewust te maken van de situatie in die landen. We hebben al naar een aantal van onze partners mooie bedragen mogen overmaken.”

Afscheid genomen van tien medewerkers

Natuurlijk is ook deze reisorganisatie getroffen door de coronacrisis. Er is afscheid genomen van tien medewerkers. Op dit moment werken er nog vijftien mensen. Oostveen: ,,Ondanks alles krijgen wij als team veel energie van dit project. We steken er veel tijd en aandacht in en krijgen er een goed gevoel over. Het is fijn om je te realiseren dat je op deze manier toch je partners wat kunt ondersteunen.”

Volgens Collier en Oostveen reageren klanten erg positief op de virtuele belevingen en hebben ze echt het idee dat ze ‘op reis’ zijn gegaan. Toch denken beide dames niet dat dit concept na corona nog blijft bestaan. ,,Iedereen snakt er toch naar om weer daadwerkelijk op reis te gaan en onze partners op de reisbestemmingen zien natuurlijk ook het liefst de toeristen weer komen. Bovendien is het erg arbeidsintensief en als straks alles weer normaal is, hebben we daar dan gewoon niet eens meer tijd voor."

Vituele trip straks alleen nog als opwarmertje

,,Wellicht dat het in een bepaalde vorm als opwarmertje voor een reis kan dienen. Tot die tijd bieden we de virtuele belevingen aan. Bedrijven kunnen het als vervanging van een personeelsfeest aanbieden aan hun personeel. Hoe leuk is het om met een groep samen virtueel te gaan duiken op de Malediven of een Indiase kookworkshop te doen. Maar uiteraard kun je ook gezellig met je partner of het hele gezin op safari gaan om op onderstaande wijze bijvoorbeeld een luipaard te spotten.”