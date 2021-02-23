VZN-voorzitter Cristel van de Ven is er duidelijk over, na de persconferentie-Rutte. 'We missen visie. Het demissionair kabinet presenteert weliswaar versoepelingen, maar de argumenten achter hun keuzes zijn onduidelijk'.

'Er werken veel zelfstandig ondernemers in contactberoepen. Voor hen is het een opluchting dat zij vanaf volgende week hun werk mogen hervatten. Dat zien wij als Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) als een lichtpuntje. Er blijven echter veel zelfstandig ondernemers, onder meer in de horeca, reis- en evenementenbranche, verstoken van de mogelijkheid om op eigen kracht inkomsten te genereren. Voor hen ontbreekt nog steeds elk perspectief. Wanneer dat perspectief komt, is bovendien onduidelijk', stelt VZN-voorzitter Cristel van de Ven.

Lees ook: Cristel van de Ven (VZN): 'Verlaging TVL-drempel is stap dichterbij'

'Zelfstandigen snakken naar duidelijkheid'

'We missen visie. Het demissionair kabinet presenteert weliswaar versoepelingen, maar de argumenten achter hun keuzes zijn onduidelijk. Wat is de route naar herstel? Zelfstandigen die noch steeds noodgedwongen op hun handen moeten zitten, snakken naar duidelijkheid hieromtrent”.

Zolang er geen perspectief is op werk, zal het perspectief moeten komen uit betere steun op maat. VZN blijft dan ook aandringen op afschaffing van de partnertoets bij de tozo voor zelfstandigen in nood.