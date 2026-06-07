‘Ik schrijf bijna geen regel code meer’: hoe deze ondernemers 5 startups volledig door AI laten programmeren

In Zuid-Afrika bouwden ondernemers, developers en designers in vijf dagen vijf startups met behulp van AI. Onder de naam House of Founders laten ze zien hoe snel bedrijven vandaag kunnen ontstaan én hoe AI de rollen van developer, designer en ondernemer fundamenteel verandert. „Natuurlijk gaat er af en toe iets mis, maar het tempo waarop je kunt bouwen is ongelooflijk.”

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In een villa in Kaapstad kwamen founders, developers en designers samen voor een uitdaging. Het ‘experiment’, zoals Marleen Evertsz, initiatiefnemer van House of Founders, het noemt, begon met een simpele vraag: wat gebeurt er als je ervaren ondernemers en builders samen laat werken met de nieuwste AI-tools?



„In de eerste twee dagen ontstonden er 384 ideeën. Uiteindelijk zijn er vijf helemaal uitgewerkt tot een startup”, vertelt Michael van Lier, medeoprichter van venture studio Builders. Uiteindelijk leverde dat de bedrijven Alaura, Attent, FinnTell, Superpower en House of Founders op.



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Van post-its naar prototypes

Alhoewel er uiteindelijk veel AI om de hoek kwam kijken, begon het proces verrassend analoog. „Voor het verzinnen van de honderden ideeën zijn we begonnen met post-it notes. Op een gegeven moment ga je gewoon kijken: dit lijkt interessant, dit kunnen we binnen vijf dagen bouwen en dit niet”, vertelt Alex Butter, cto van GoldRepublic en Nxchange.

“ Als je context correct is, dan werkt het heel snel. Dan kun je projecten bouwen waar je normaal weken tot maanden mee bezig bent ” Niels Spaans Developer

De snelheid waarmee de bedrijven met AI gebouwd werden, veranderde ook hun aanpak. In plaats van eerst uitgebreid marktonderzoek te doen, bouwden de teams zo snel mogelijk een werkend product. „We gingen eerst wat creëren en daarna pas valideren”, zegt Van Lier. Daarna begonnen de teams met het bouwen van prototypes, het testen van functionaliteiten en het zoeken naar eerste gebruikers.

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AI verandert het werk van developers

Developer Niels Spaans merkte hoe anders het ontwikkelproces inmiddels is geworden. „Ik denk dat ik sinds december bijna geen regel code meer heb geschreven”, zegt hij. „Ik laat AI het meeste werk doen en focus vooral op het proces en de context. Als je context correct is, dan werkt het heel snel. Dan kun je projecten bouwen waar je normaal weken tot maanden mee bezig bent.”

Tijdens de week werd gewerkt met een combinatie van verschillende AI- en developmenttools. De basis lag vooral bij generatieve AI-assistenten zoals Claude, die zowel werden gebruikt om te programmeren als om productideeën, teksten en productstructuren uit te werken. Volgens Van Lier is dat inmiddels een centrale tool voor ‘builders’. „Je kunt er niet alleen mee chatten of teksten schrijven, maar ook software bouwen, documenten analyseren en samen aan projecten werken.”

Prompten als nieuwe programmeertaal

Toen de ideeën voor de bedrijven eenmaal waren gekozen, begon het echte werk: prompten. „Je hoeft geen developer te zijn om een website te kunnen bouwen in Claude, OpenClaw of Loveable. Je vraagt alles aan de AI‑assistent die het vervolgens voor je bouwt”, zegt Van Lier. „Wanneer je je vragen hebt gesteld, gaat de tool aan de slag. Daarvoor gebruikt hij ‘tokens’. Alles wat je invoert telt ook in tokens en je hebt in je abonnement miljoenen tokens per maand die je kunt gebruiken.” Volgens de AI‑ondernemer zijn de kosten van die tools relatief laag als je kijkt naar wat ze kunnen opleveren.

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Met een abonnement van ongeveer 100 à 120 euro per maand kunnen ondernemers al veel doen. Hoe scherper je prompts, hoe minder tokens je verbruikt. „En voor 200 euro per maand heb je vaak helemaal geen limieten meer”, stelt Van Lier. Naast AI‑assistenten gebruikten de developers ook tools om code direct te genereren en aan te passen.



Zo werd onder meer gewerkt met Cursor en Visual Studio Code, waarin AI‑agents grote delen van de codebasis konden schrijven of aanpassen. Volgens Van Lier verandert dat het werk van developers fundamenteel. „Zelfs als je apps of ingewikkeldere software maakt, hoef je niet meer zelf te coderen”, zegt hij. „In plaats van dat ik 5000 regels codeer, communiceer ik tien prompts.”



Developer Brenton Maas beschrijft hoe snel dat kan gaan. „Er was een moment dat ik vijf agents tegelijk code liet genereren”, zegt hij. „Natuurlijk gaat er dan af en toe iets mis, maar het tempo waarop je kunt bouwen is ongelooflijk.”



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De tools achter de prototypes

In de eerste fase van sommige projecten werd gewerkt met Loveable om snel interface-ontwerpen te maken en ideeën visueel te testen. Vervolgens werd de software verder opgebouwd met moderne webtechnologie. Maas: „We gebruikten bijvoorbeeld NextJS met TypeScript voor de front‑end en Supabase voor de database en authenticatie.” Daarmee konden de teams in korte tijd een werkend product neerzetten.



Volgens Van Lier is misschien wel het meest imponerende voorbeeld van deze ontwikkeling dat AI‑tools inmiddels zichzelf helpen ontwikkelen. „Het meest indrukwekkende dat AI volgens mij heeft gebouwd, is Claude zelf”, zegt hij. „De nieuwe versies van Claude zijn namelijk gemaakt door Claude.”

Niet alleen developers merken dat hun werk verandert. Ook designers krijgen een andere rol. Designer Martin Deumens zag dat tijdens het experiment direct gebeuren. „Als designer pur sang ben je traditioneel vooral ‘pixel pushing’”, zegt hij. „Maar met AI kan het productiegedeelte bijna volledig geautomatiseerd worden.” Je gaat volgens Deumens meer naar een rol als dirigent van het orkest.



Tijdens de week bouwde Deumens met AI complete designsystemen voor de nieuwe startups. Waar dat normaal weken kan duren, gebeurde dat nu in enkele uren. „Je moet vooral goed kunnen interpreteren wat de visie van een founder is en dat vertalen naar een designrichting. Wat je erin stopt bepaalt wat je eruit krijgt.”

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“ Jouw ‘saus’ blijft voorlopig nog heel belangrijk ” Michael van Lier medeoprichter van Builders

Kleine teams, grote impact

AI verandert volgens de deelnemers ook hoe teams worden samengesteld. „Het is een technologie die je kan helpen beter te worden in je vak, maar vooral die je kan helpen verbreden”, zegt Van Lier. „Met behulp van AI‑tools kan één persoon drie rollen tegelijk aannemen: designer, builder en adviseur bijvoorbeeld.” Dat betekent niet dat mensen volledig verdwijnen uit het proces. „Uiteindelijk heb je altijd iemand aan de bovenkant nodig die vertelt wat er moet gebeuren”, zegt hij. „Jouw ‘saus’ blijft voorlopig nog heel belangrijk.”

Veel deelnemers van House of Founders denken daarom steeds vaker vanuit automatisering. Niet: hoeveel mensen heb je nodig, maar: welke taken kun je automatiseren? Ondernemer Maas de Goede ziet dat als een fundamentele verandering in ondernemerschap. „Je moet nadenken in ‘jobs to be done’ en niet in rollen. Welke taken moeten gebeuren en hoeveel daarvan kun je automatiseren? Het antwoord is: heel veel.” Dat betekent volgens hem ook dat ondernemers sneller moeten testen of een idee werkt. „Je kunt nu heel snel dingen bouwen. Maar uiteindelijk moet het wel hout snijden.”

Distributie wordt belangrijker dan bouwen

Als bouwen steeds makkelijker wordt, verschuift het echte verschil volgens de deelnemers naar andere onderdelen van ondernemen. Van Lier: „Als alles gebouwd kan worden, wordt distributie steeds belangrijker. Hoe bereik je klanten? Dat wordt uiteindelijk je voorsprong.”

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Volgens Van Lier is de belangrijkste les voor ondernemers daarom simpel: beginnen. „Als je geen zin hebt om te typen, kun je ook gewoon het microfoontje aanzetten en al je prompts inspreken”, zegt hij. „Easy does it.” De technologie ontwikkelt zich zo snel dat wachten volgens hem geen zin heeft. Ondernemers die ermee experimenteren ontdekken al snel hoeveel er mogelijk is.



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