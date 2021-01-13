Welke impact heeft een avondklok op ondernemers?

Lees verder onder de advertentie

Laatste update: 19 januari 2021 13:58

'Bezorging van maaltijden moet mogelijk blijven'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleit ervoor dat het bezorgen van maaltijden ook mogelijk moet blijven in de uren dat de avondklok van kracht is. Verder moet personeel van bijvoorbeeld pizzeria's, sushiketens, andere bezorgrestaurants en hotels van en naar het werk kunnen blijven komen in spertijd, aldus KHN in een reactie op de mogelijke invoering van een avondklok.

Eet- en drinkgelegenheden zijn vanwege de coronamaatregelen gesloten, afhalen en bezorgen mag wel. Afhalen kan bij een avondklok niet binnen de vastgestelde tijden. Bezorgen is volgens KHN een punt van aandacht. Daarbij wijst de organisatie op maatregelen in andere landen waar voor het bezorgen van eten ondanks de avondklok een uitzondering geldt.

Lees verder onder de advertentie

'Avondklok te grote impact en contraproductief'

De topman van onlinesupermarkt Picnic, Michiel Muller, zou het zeer onverstandig vinden als het kabinet een avondklok afkondigt. Hij verwacht dat dan 30 tot 40 procent van de capaciteit van de supers wegvalt.,,Als je om acht uur 's avonds moet stoppen, dan mis je de avondshift, kun je versproducten niet aanvullen en mis je uren. Wanneer moet je dat dan doen? Dat kan niet. Dus dat kost je capaciteit", aldus Muller, die ook in de rest van de logistieke keten problemen voorziet door een avondklok.

Een avondklok zorgt volgens Muller voor toenemende drukte in de winkels, omdat mensen hun boodschappen niet meer in de avond thuisbezorgd kunnen krijgen, maar ook voor impact op de omzet. ,,Thuisbezorgdmandjes zijn vier keer zo groot als de gemiddelde aankoop in een supermarkt", zegt hij. Ook verwacht Muller veel dichte tijdvakken, omdat 'dezelfde hoeveelheid mensen in het bestaande aantal vakken gepropt moet worden'.



Als je om acht uur 's avonds moet stoppen, mis je de avondshift, kun je versproducten niet aanvullen en mis je uren. Wanneer moet je dat dan doen? Michiel Muller, topman Picnic

'Besmettingsgevaar in supermarkt is groter'

Picnic zegt bij het ministerie van Economische Zaken een pleidooi te hebben gehouden voor de impact van een avondklok. ,,Als je die honderdduizenden mensen die elke dag laten thuisbezorgen, nu naar de supermarkt stuurt, dan ben je contraproductief bezig", aldus Muller. ,,Het besmettingsgevaar in de supermarkt is groter dan bij thuisbezorgen. Je verschuift de bewegingen."

Lees verder onder de advertentie

Supermarktketen Albert Heijn laat weten niet vooruit te willen lopen op een eventuele avondklok, maar wel over de gevolgen ervan na te denken. Albert Heijn zegt eerst duidelijkheid te willen over de tijd waarop de avondklok geldt.

Lees ook: Kabinet Rutte III valt, steunpakketten komen niet in gevaar

INretail-voorzitter Jan Meerman betwijfelt de werking van een avondklok. Winkelcentrumonderzoeker Hans van Tellingen is er allesbehalve voorstander van en noemt het 'onethisch', Thuiswinkel.org ziet intussen geen reden zich zorgen te maken over de online drukte die zou kunnen ontstaan.

Lees verder onder de advertentie

In zijn tweewekelijkse blog op deze website schrijft INretail-voorzitter Jan Meerman sowieso voor 9 februari geen versoepeling van de coronamaatregelen te verwachten. 'Dat zou een verkeerd signaal afgeven. Wat dat betreft verwacht ik zelfs dat er een avondklok komt, dat gebeurt nu overal in Europa. Maar dat is vooral een extra signaal: het is nog niet veilig. De avondklok is vooral bedoeld om jongeren van straat te houden en bewegingen van mensen te voorkomen. Ik vraag me eerlijk gezegd af of het gaat werken'.



Volgens Meerman zullen bezorging van eten en goederen gewoon doorgaan. 'Het online kanaal kan ook niet vastlopen als dat opeens na bijvoorbeeld acht uur moet stoppen. Maar, om aan te tonen dat elke maatregel ook weer problemen met zich meebrengt: een avondklok zou ook betekenen dat de supermarkten eerder dicht moet. En minder uren in de supermarkt zorgt weer voor dat de drukte op eerdere uren toeneemt. We zijn voorlopig nog niet klaar, maar er is meer perspectief.'

Lees hier de blog van Jan Meerman over onder meer de avondklok:Meerman (INretail): ‘Kabinet was al om: nu meer maatwerk en perspectief’

Lees verder onder de advertentie

'Zo'n avondklok is een wassen neus'

Hans van Tellingen, directeur van winkelcentrumonderzoeker Strabo, voelt niets voor een avondklok. ,,Hoeveel mensen zie jij na acht uur 's avonds nog op straat? Een enkeling is nog aan het hardlopen, maar dat is het dan ook wel. Zo’n avondklok is een wassen neus. Ik hoorde een epidemioloog in Nieuwsuur vertellen dat het eerder sluiten van winkels puur symbolisch is. Net als in de horeca vinden er in de supermarkten bijna geen besmettingen plaats. Een avondklok is onethisch. Je drijft een complete sector richting faillissement.”



,,Sluit je supermarkten eerder, dan wordt het er overdag alleen nog maar drukker. Alleen al om die reden moeten we geen avondklok willen. We moeten de openingstijden van de supermarkten voor de ouderen onder ons juist verruimen.” Wat het verminderen van drukte in de supers betreft pleit Van Tellingen voor een (uitgebreidere) afhaalservice. Als de overheid het puur laat aankomen op de bezorging van essentiële levensmiddelen, wordt het één grote logistieke chaos, zo verwacht hij. ,,Door zo’n avondklok zal men nog meer gaan bestellen dan voorheen en dat kan logistiek niet geregeld worden. Laat mensen het dan zelf maar op een afgesproken tijd bij de supermarkt ophalen.”

Lees ook: Lockdown verlengd: de coronamaatregelen

Wijnand Jongen (Thuiswinkel.org): 'Webwinkels gewend aan topdrukte'

Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, kent als belangenbehartiger van webwinkels hectische tijden - sinds half maart. Hij zich geen zorgen over een mogelijke avondklok en de effecten daarvan. ,,Ik ben van mening dat we er alles aan moeten doen om het virus onder controle te krijgen. Ook al heeft dat voor meerdere partijen zware gevolgen en dat zou betekenen dat er een avondklok moet komen.”

Lees verder onder de advertentie

Jongen zegt dat er in dat geval weinig zal veranderen aan het ‘online spel’ dat momenteel gaande is. Aan het begin van de crisis klopten er veel ondernemers op de deur van Thuiswinkel.org omdat er massaal online werd besteld. ,,Maar aan het begin van de tweede lockdown was het al een stuk rustiger. Hetzelfde geldt voor de periode rond kerst. We weten inmiddels hoe het spel in elkaar steekt. Precies om die reden verwacht ik bij de komst van een avondklok geen paniek en chaos. Dit zal de topdrukte van december niet overstijgen”



Zodra alle autootjes van Picnic onderweg zijn, kom je in de wacht te staan. Dat is al zo sinds het begin van de crisis Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org

'Blijf eerlijk communiceren richting de klant'

Hij is het dan ook niet eens met Van Tellingen, die 'complete chaos' rondom pakketbezorging verwacht zodra essentiële winkels de deuren eerder moeten sluiten. ,,Natuurlijk zullen pakketjes soms later bezorgd worden dan gepland, maar dat weten we inmiddels. Wat wij ondernemers met een webwinkel adviseren, is om daar altijd eerlijk richting de klant over te communiceren."

Gaat het over de bestellingen die binnenkomen bij de grote supermarktketens, dan verwacht Jongen ook geen problemen. ,,Vol is vol. Zodra alle autootjes van Picnic onderweg zijn, kom je in de wacht te staan. Dat is al zo sinds het begin van de crisis.” Wat dat betreft zit Jongen wél op één lijn met Van Tellingen. ,,Grijpen ouderen online mis omdat het bestelkanaal van een supermarkt is afgesloten, dan zullen ze zelf op pad moeten. Met de speciale winkeluren voor ouderen spelen supers daar al goed op in.”



Lees verder onder de advertentie

Albert Heijn wil 'niet op zaken vooruit lopen'

Jumbo reageerde niet, een woordvoerder van Albert Heijn laat weten 'niet op de zaken vooruit te willen lopen'. Ook bestelsite Thuisbezorgd.nl gaat nu niet in op een mogelijke avondklok en de gevolgen daarvan voor het thuisbezorgen. Een medewerker van de klantenservice gaf aan 'dat men er achter de schermen wel mee bezig is'.