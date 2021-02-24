Horeca. Het woord kwam tijdens de persconferentie zowaar niet of nauwelijks aan bod, laat staan eventueel verruiming van de coronamaatregelen voor deze zwaar getroffen branche. Met een bodemprocedure tegen de Staat in het vooruitzicht stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat het een kwestie van tijd is voordat horecazaken tegen de regels in weer opengaan voor gasten.

Willemsen (KHN): 'Deuren van horeca gaan open. Ik ga er niet toe oproepen maar keur het ook niet af'

,,Het kan niet heel lang meer duren voordat mensen de deuren ondanks alles weer openen. Ik vrees dat ik dat niet kan tegenhouden”, schetst voorzitter Robèr Willemsen de situatie. ,,Wij krijgen steeds meer van dit soort signalen via apps, e-mails en social media.” Het zou onder andere gaan om ondernemers die volgende week of de week daarna hun terrassen zouden openen.

,,Wij hebben dat tot nu toe onder controle kunnen houden, want wij waren altijd tegen dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid”, voegt de KHN-voorzitter toe. ,,Ik ga er nu niet toe oproepen, maar ik keur het ook niet af.”

Al voor de recente persconferentie-Rutte kondigde KHN een bodemprocedure tegen de Staat, collega-brancheorganisatie INretail stelde overigens daarvoor 'juridische voorbereidingen te treffen'.

Eerder vertelde Willemsen: ,,De verplichte horecasluiting drukt disproportioneel op de branche. Keer op keer blijft perspectief uit met als gevolg dat veel horecaondernemers tegen enorme (financiële) problemen aanlopen”. KHN start daarom een bodemprocedure én vraagt de rechter tegelijkertijd om spoedvoorzieningen te treffen om de horeca zo snel mogelijk te heropenen.

,,De verplichte horecasluiting plus het feit dat de steun vanuit de overheid niet 100 procent van de lasten dekt, betekent dat veel ondernemers het faillissement in de ogen zien, met alle gevolgen - zowel zakelijk als privé - van dien". Lees via deze link de volledige reactie van Willemsen.