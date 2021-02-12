In een wereld zonder pandemie is het valentijnsweekend één van de beste weekenden voor retailers en de horeca. Door de gedwongen sluiting zitten veel ondernemers echter met de handen in het haar. Dankzij click & collect kunnen winkeliers hun creativiteit toch kwijt om er iets moois van te maken. HEMA zorgt met inzet op de onlinekanalen dat de consument niets hoeft te missen en horecaondernemers leveren kant-en-klare pakketten voor een romantisch etentje thuis.

Zo kan click & collect het valentijnsweekend toch van glans voorzien

Parfumeries vormen voor Valentijnsdag het creatieve cadeaucollectief voor menig consument. Lokale winkeliers kunnen met click & collect weer net wat meer service bieden dan grote online retailers, zoals een parfumerie in Rijnsburg goed laat zien.

,,Dankzij click & collect kunnen we de deur symbolisch weer even ‘open zetten’ voor onze klanten,” vertelt Hanneke Hoogervorst, winkelmanager bij Beauty X Schouten. ,,We merken dat veel klanten onze persoonlijke service waarderen. We hebben vaak genoeg aan een paar woorden, zoals een partner die sportief is of vrouwen die juist van bloemige geuren houden. Wij stellen dan een leuk pakket samen, waar we bovendien een paar extra samples, een persoonlijk kaartje en wat geparfumeerd vloeipapier bij doen.” Ze merkt dat 70 procent van de klanten valentijnscadeaus bestelt via click & collect, dus het is voor de winkel een uitgelezen kans om toch voor wat extra omzet te kunnen zorgen.

De eerste boxen waren zo snel uitverkocht dat er snel een nieuwe werd samengesteld, die opnieuw razend populair bleek Breakfast & Dinner valentijnsbox van Dam Brasserie

HEMA click & collect service tijdens valentijnsweekend

HEMA speelt ondertussen slim in op click & collect. Sterker nog, de socialemediakanalen stralen niets anders uit dan Valentijn, consumenten kunnen er niet omheen. Met één klik op de knop staat er een aantal uur later een compleet valentijnspakket klaar in de winkel. HEMA werkt met tijdvakken van een half uur om de bestellingen veilig op te laten halen, helemaal binnen de belangrijke coronarichtlijnen.

Breakfast & Dinner valentijnsbox Brasserie van Dam razend populair

Ook de horeca heeft het bestellen, afhalen en bezorgen volledig opnieuw uitgevonden. Dat dit succesvol kan zijn bewijst Brasserie Van Dam in Amsterdam. Horecaondernemers Nicolette van Dam en Bas Smit hebben een valentijnsbox samengesteld, speciaal voor klanten die het valentijnsweekend romantisch willen vieren. De eerste boxen waren zo snel uitverkocht dat er snel een nieuwe werd samengesteld, die opnieuw razend populair bleek.

Tips voor ondernemers tijdens het valentijnsweekend

Ondernemers die met click & collect willen profiteren van het valentijnsweekend kunnen daar op een aantal manieren creatief mee aan de slag:

Maak gebruik van click & collect. Onmisbaar tijdens het valentijnsweekend, om de winkel binnen de beperkingen toch enigszins te kunnen openen.

Gebruik e-mailmarketing. De makkelijkste manier om bestaande klanten en andere geïnteresseerden succesvol te bereiken.

Creatief op social media. Speel in op valentijn en trek de aandacht met specifieke acties die je organiseert of kortingen die je aanbiedt.

Voeg een valentijnsactie toe. Richt een deel van de webshop speciaal in voor valentijn, met leuke producten om inspiratie op te doen.

Bied een gratis inpakservice aan. Pak cadeautjes voor valentijn mooi romantisch in, voor optimaal uitpakplezier bij de ontvanger.

