Van de 150 aardewerkfabriekjes die Gouda ruim veertig jaar geleden nog telde, was na al die jaren alleen De Drietand over. Nu René en Eric deze laatste aardewerkfabriek in de stad noodgedwongen sluiten, blijven slechts de herinneringen aan Gouds Delfts Blauw over. Én honderden Delfts Blauwe vazen, wandbordjes en geboorteborden.

Het verhaal van kunstatelier De Drietand begint 66 jaar geleden met een plateelschilder, de opa van Eric en René, die samen met zijn twee zoons een failliete aardewerkfabriek koopt. In 1980 verhuist het familiebedrijf naar de Stavorenweg op De Goudse Poort, de plek waar de broers nu de deur voorgoed achter zich dichttrekken.

In het AD vertelt eigenaar René Boot (56), die al bijna veertig jaar in de zaak staat die zijn vader en opa openden, dat de beslissing niet over één nacht ijs ging. ,,We hebben het al een tijd moeilijk. Niet alleen met Delfts Blauw, maar ook Ambachtelijk Gouda op de bovenverdieping (een expositieruimte voor toeristen met typisch oude Goudse producten: kaas, stroopwafels, plateel, kaarsen, kleipijpen en bier) loopt niet voldoende. We zien de toekomst voor beide takken niet rooskleurig tegemoet.”

Zonder klanten houdt het op

Vijf jaar geleden zagen de broers nog wel perspectief in het bedrijf. Er waren toen nog steeds goed verkopende producten, vertelde Boot destijds. ,,Dat is omgeslagen. Traditioneel Delfts Blauw wordt nog maar door een heel kleine groep mooi gevonden. En zelfs naar het modernere Delfts Blauw is weinig vraag. De populariteit neemt gewoon af, het is moeilijk aan de man te brengen. We hebben alles geprobeerd, maar met het wegvallen van het toeristische gedeelte, de stijgende prijzen en het feit dat we minder verkopen, is de toekomst zwart. We zien het nooit meer zo worden als het was.”

En zo verdwijnt ook de allerlaatste aardewerkfabriek in Gouda. Dat maakte de beslissing nog lastiger dan die al was, vertelt Boot. ,,Senior, onze vader, is er ook nog. Voor hem is het extra lastig, omdat hij er vanaf het begin bij is geweest. Hij zou graag zien dat we het bedrijf voortzetten, maar zonder klandizie houdt het op.”

Ambacht verdwijnt uit de stad

De broers Boot specialiseerden zich in relatiegeschenken, zoals wandborden voor directeuren die afscheid namen van een bedrijf. ,,Maar als het slechter gaat met bedrijven, gaan ze bezuinigen op cadeautjes. En het is ook het laatste wat weer terugkomt als een crisis voorbij is. Dat hebben we vaker meegemaakt, maar we kunnen nu niet jaren wachten. We zouden het graag langer volhouden, maar het is zoals het is.”

Los van het verdrietige randje, kijkt Boot met veel plezier terug op zijn tijd in de aardewerkfabriek. Met als kers op de taart het Delfts Blauw-wandbord dat hij tijdens het 750-jarig bestaan van Gouda mocht overhandigen aan koning Willem-Alexander. ,,Dat is echt een mijlpaal geweest”, blikt hij terug. ,,We vinden het zo zonde dat de hele ambacht uit de stad verdwijnt. Wie weet kunnen we ooit aan de slag als een soort experience.”

Wanneer de broers Boot de deuren definitief voor het laatst achter zich dichttrekken, weten ze nog niet. Voor nu organiseren ze vanaf volgende week vier weekenden lang een speciale opheffingsuitverkoop, om af te komen van alle wandborden, vazen en andere aardewerken. ,,We hebben nog ontzettend veel staan, daar kunnen we nog weken van verkopen. Alles wat los staat, mag weg.”