Als iemand iets van kantoor-issues weet, is het Femke Teunissen wel. Als partner bij Fiers Groep staat ze haar klanten bij in financiële trajecten, verzuim en het aantrekken van vers talent. Maar ook zij kreeg te maken met het plotseling uitvallen van collega’s. Op haar éigen werkvloer welteverstaan. Hoe ging ze daarmee om?

Haar telefoon rinkelt onophoudelijk. Femke Teunissen (30) heeft het druk. Sinds twee jaar is de goedlachse Brabantse partner bij FIERS GROEP; een full service kantoor op het gebied van finance en human resource voor het MKB. Met schwung en evenveel enthousiasme verdeelt ze haar aandacht over FIERS GROEP en de drie dochterondernemingen SEP, FINK en de FIERS Academy.

Tip van Tessa: Check jaarlijks jouw verzekeringen Het is belangrijk voor een bedrijf om, wanneer iemand uitvalt, na te denken over het eigen risico dat bij je past. Hoe lang wil je zelf voor die kosten opdraaien? Het bedrijf van Femke gebruikt daarvoor 11 weken en dat hebben ze afgestemd op de groei die het bedrijf de afgeklopen jaren heeft doorgemaakt. Mijn tip is: check jaarlijks de situatie van jouw bedrijf en het eigen risico dat daarbij past! Wij helpen je hier graag bij.

Een ingewikkeld proces

Op het Fiers Groep-kantoor in het Brabantse Deurne treffen we een bonte verzameling van ervaren krachten in het vak en jonge carrièretijgers. Het zijn er circa vijftig, waarvan een deel op locatie en een deel bij de klant. En ja, heel soms zit er ook eens eentje thuis. Niet voor even, maar voor lang. ,,Dat zijn processen waar je heel zorgvuldig mee om moet gaan", vertelt Femke.

Toen een van haar gewaardeerde collega’s plotseling echt uitviel, was tactvol handelen cruciaal. ,,De mix van werkdruk en privéomstandigheden werden voor mijn collega te veel. Ze kwam langdurig thuis te zitten en had het zwaar. Toch wilden we zo goed mogelijk met haar in contact blijven, aftasten waar ze behoefte aan had. Om haar afstand tot de werkvloer in de periode van uitval te beperken, zijn we na een tijdje begonnen met af en toe een kop koffie op kantoor. Heel voorzichtig konden we het uitbouwen en haar zelfvertrouwen kwam langzaamaan terug. Onze HR manager heeft hierin een cruciale rol gespeeld. Ondertussen hadden we ook een zzp’er ingeschakeld die tijdelijk de werkzaamheden van mijn collega oppakte. Zo konden onze klanten blijven rekenen op onze diensten én kwam het de re-integratie van mijn collega ten goede. Er ging best wat tijd overheen, maar door deze aanpak kwam ze uiteindelijk sterker terug dan ooit. Dat was zo mooi om te zien."

Met een erkende coach kon een medewerker werken aan haar onzekerheid en faalangst, waardoor ze nu veel meer vooruitgang boekt en op haar kennis en intuïtie durft te vertrouwen

Het inspireerde Femke om werk te maken van een nieuwe missie: het faciliteren van alle nodige tools om haar collega’s mentaal fit te houden. ,,Onlangs had ik een gesprek met een medewerker die er echt even doorheen zat. Ze was onzeker over haar vakinhoudelijke kennis. Ze wilde een extra studie gaan volgen – iets wat wij toejuichen en ondersteunen. Maar aan haar kennis lag het niet, dat wíst ik. Ik vroeg door, ging écht het gesprek met haar aan. Samen kwamen we erachter dat een coaching-traject veel zinvoller was. Dat bleek uiteindelijk ook een succes. Met een erkende coach kon ze werken aan haar onzekerheid en faalangst, waardoor ze nu veel meer vooruitgang boekt en op haar kennis en intuïtie durft te vertrouwen."

Ondanks Femke’s doortastende aanpak, heeft ze ook ervaren hoe frictie op de werkvloer kan leiden tot onbegrip, vervelende trajecten en uitval.

,,Soms zijn er situaties waarin je simpelweg niet tot een vreedzame overeenkomst kan komen. Hoe graag je dat ook wilt. Je raakt opgeslokt in een wirwar van advocaten en onpersoonlijk, juridisch getouwtrek. Ik merk dat ik dat nog steeds lastig vind, maar als ondernemer is het een utopie om te denken dat je aan dit soort kwesties kan ontkomen. In dat soort situaties zoek ik mijn nabije collega’s op om te klankborden: ‘Doen we het juiste?’ Wat zegt jouw onderbuikgevoel? Die reflectie en die openheid is nodig."

Eerste Hulp bij Verzuim is een serie waarin specialisten van Centraal Beheer met ondernemers in gesprek gaan over verzuim in het mkb. Wat komt er op je af als een medewerker echt ziek wordt? Wat kost het? En hoe voorkom je langdurig verzuim? De specialisten van Centraal Beheer helpen je verder met inzicht en oplossingen rondom langdurig verzuim. Meer weten?

Jong talent kansen bieden

Maar als ondernemer weet ook Femke dat de scherven van gisteren even snel plaatsmaken voor de kansen van morgen. Samen met haar collega’s creëerde ze ruim een half jaar geleden een kweekvijver voor nieuw talent: de Fiers Academy. ,,Met de academy leiden we young financials op en bieden we ze alle tools die ze nodig hebben om er stapsgewijs achter te komen welk discipline binnen het vakgebied bij hen past. Gedurende twee jaar lopen ze mee met alle modules binnen ons bedrijf: van de afdeling accountancy tot de afdeling fiscaal en salarisadministratie. Ze kunnen overal van proeven en worden ondersteund door ervaren collega’s (buddy’s). Daarnaast volgen ze onder werktijd talent meetings en werken we samen met een erkend trainingsbureau. Het bleek een succes en inmiddels starten we binnenkort met de tweede groep trainees. Dat is waanzinnig!"

En terwijl nieuwe rekruten glansrijke debuten maken bij Fiers, ontwikkelt Femke de fijnste methodes om ook de routiniers gelukkig en mentaal fit te houden.

Gedurende twee jaar lopen young financials mee met alle modules binnen ons bedrijf: van de afdeling accountancy tot de afdeling fiscaal en salarisadministratie

Van Assendelft Fotografie

De drie lessen van Femke:

Ga het gesprek aan! En doe dat niet één keer per jaar, maar check elk kwartaal even in: ‘hoe gaat het met je? Waar liggen je behoeftes? En ook: wat speelt er privé?

Heb je collega’s die ziek thuiszitten of met zwangerschapsverlof zijn? Betrek ze dan in sociale aangelegenheden zoals kerstdiners of team-uitjes. Vergeet ook het kerstpakket niet te overhandigen! Oftewel: laat ze voelen dat ze ertoe doen en deel uitmaken van het team.

Laat zieke medewerkers fysiek naar kantoor komen tijdens de re-integratie. Bij een lange verzuimcasus wil je de afstand tot de werkvloer klein houden. Elkaar in de ogen kijken is zoveel meer waard dan een belletje.

Centraal Beheer: informatie, inzicht en oplossingen Als ondernemer kun je Centraal Beheer inschakelen voor inzichten, informatie en oplossingen. Het is aan jou als werkgever om te kiezen wat je wel of niet verzekert. Centraal Beheer kan helpen om hierin een bewuste keuze te maken of je voorzien van informatie over wat de wet van je eist. Wil je meer weten of contact met een van de specialisten? Klik hier voor meer informatie.