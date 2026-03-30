Voormalig Ajax-talent (25) als ondernemer gelukkiger dan ooit: ‘Ik kan nu volledig mijzelf zijn’

Eigenlijk liggen zijn beste jaren nog voor zich, maar Kik Pierie (25) stort zich sinds zijn voetbalpensioen volledig op zijn eigen bedrijf. Als ondernemer effent hij het financiële pad voor (ex-)topsporters en kan de voormalig jeugdinternational volledig zichzelf zijn. „Dit is wat ik tijdens mijn carrière heb gemist.’’

Als voetballers één ding leren tijdens hun carrière, is dat ze altijd op tijd moeten komen. Anders zitten daar onverbiddelijke consequenties aan vast, zoals een boete of een plek op de bank. Sinds begin september, een half uur voor het verstrijken van de deadline van de zomerse transferwindow, is in goed overleg met Excelsior zijn eenjarige contract ontbonden.



Een paar maanden later vertelt Pierie in Amsterdam-Zuid aan het AD uitgebreid over zijn voetbalpensioen, zijn passie voor ondernemen en de conservatieve voetbalwereld. Eerst verontschuldigt hij zich voor het te laat komen bij de afspraak vanwege parkeerproblemen, bestelt dan een cappuccino en deelt zijn verhaal.



Word ik hier gelukkig van?

Weinig spelers doen het, maar Pierie is degene die stopt als profvoetballer terwijl zijn prime nog moet beginnen. Excelsior wil sportief graag een andere kant op, zegt hij. Dat Pierie regelmatig geblesseerd aan de kant staat en een van de grootverdieners is, sterkt de club in dat besluit. „Deze zomer was ik fit en wilde ik heel graag laten zien van meerwaarde te zijn’’, zegt de in Amerika geboren Pierie, die in de voorbereiding desondanks moest plaatsnemen in kleedkamer 2, de plek voor spelers die niet meer in de plannen van de club voorkomen. „Ergens kan ik dat ook wel begrijpen.’’

Als de voormalig jeugdinternational van Oranje dat hoort, stelt hij zichzelf de vraag: is voetbal nog hetgeen waar ik het allergelukkigst van word? „Het is niet dat het besluit van Excelsior mij mentaal heeft geknakt. Ik ben door mijn blessures het spelplezier verloren.’’

De verdediger kan naar De Graafschap, de Verenigde Staten en het tweede niveau van Italië of Spanje, maar hij trekt zijn conclusies en stopt. „De wedstrijden in het weekend zijn nog steeds supergaaf, maar de rest eromheen weegt niet zwaar genoeg om mijn hele leven daarnaar in te richten. En dingen half doen, daar pas ik voor.’’

Volledige focus op Kikstart Capital

Dus ligt sinds begin september zijn focus volledig op Kikstart Capital, dat hij zijn ‘levenswerk’ noemt. Pierie optimaliseert de persoonlijke financiën voor (ex-)topsporters en fungeert als verbinder in het geheel. Hij zoekt de beste beleggers, adviseurs en verzekeraars bij de hulpvraag van de inmiddels vijftien voetballers die hij begeleidt.



Ook geeft hij gastlessen en ontwikkelt hij modules voor voetbalclubs. „Tijdens mijn carrière heb ik dit gemist. Dus ik heb het pad van de ondoorgrondelijke jungle vrijgemaakt, zodat ik nu iedereen optimaal kan helpen.’’



Maar waar komt de interesse voor het ondernemen vandaan? Pierie komt niet uit een ondernemersfamilie. Zijn vader en broer werken in de geneeskunde, zijn moeder in het onderwijs en zijn jongere broertje studeert Sportkunde.

Business & Innovatie bij universiteit van Twente

Het zaadje wordt geplant tijdens zijn verhuurperiode aan FC Twente, waar de verdediger voor het eerst met serieus blessureleed te maken krijgt. Pierie moet drie maanden volledig rust houden vanwege rugproblemen, die hem bijna een heel jaar aan de kant houden. „De dokter zei dat ik mijn rug had kunnen breken op de training en dat ik enorm veel geluk heb gehad. Mijn voetballeven én privéleven stonden ineens op het spel. Daar schrok ik van.’’



Hij meldt zich in die periode bij de Universiteit van Twente, die ook een afdeling Business & Innovatie heeft, om zijn idee in schoenverzorgingsproducten te pitchen. „Ik kwam uit mijn voetbalbubbel en zag dat leeftijdsgenoten een broodje zalm konden kopen, omdat ze met hun idee omzet hadden gemaakt. Hun passie, missie en drive waren erg leuk om te zien.’’



Wie ben ik, waar sta ik voor?

Dat helpt hem relativeren en zet hem ook aan het denken: wie ben ik en waar sta ik voor? Met handgebaren beeldt hij cirkels uit. Kik Pierie is de centrale cirkel, met daaronder kleinere cirkels: de voetballer, de ondernemer en de familiemens.



„Door mezelf ruimte te geven om hiermee bezig te zijn, voelde ik mij veel relaxter in mijn hoofd. Op dat moment dacht ik: stel dat mijn carrière morgen voorbij is, dan heb ik daar vrede mee en ben ik ontzettend trots op de dingen die ik heb bewerkstelligd. Dat klinkt nu misschien gek en onlogisch, maar zo voelde het toen wel’’, glundert hij. „En nu nog steeds.’’

Alleen merkt Pierie ook dat in de voetballerij amper wordt getolereerd dat spelers met dingen bezig zijn buiten het voetbal. „Iedere speler heeft andere wensen en behoeften om het beste individu te worden en optimaal te kunnen presteren. Ik had destijds nog niet het lef om te zeggen: dit heb ik nodig om als voetballer de beste versie van mezelf te zijn.’’

1020 dagen aan de kant

Inmiddels is Pierie enorm uitgesproken en - hoe gek ook - dankbaar voor al het blessureleed dat hij heeft gekend. In totaal miste hij volgens Transfermarkt 115 wedstrijden, stond hij 1020 dagen aan de kant. Zijn carrière zou het voormalig Ajax-talent niet anders hebben ingericht. „Natuurlijk zou het mooi zijn als ik Champions League of misschien een verdwaalde interland voor Nederland of Amerika had gespeeld.’’



„Ik voel me heel vrij in het leven, vooral mentaal. Ik ben nergens van afhankelijk; niet van een bepaald carrièrepad en niet van de mening van anderen. Ik ben vooral blij met hoe ik ben omgegaan met tegenslagen en daar profiteer ik nu als ondernemer van.’’

Bewustwording in de kleedkamer

Met zijn bedrijf wil Pierie de cultuur in de voetballerij veranderen en bewustwording creëren in de kleedkamer. „Ik wil daaraan een stukje bijdragen en iets overbrengen wat verder gaat dan alleen maar het weekend. Ik denk dat we met zijn allen nog niet doorhebben hoeveel er nog te winnen valt in dit vak.’’



Voelt hij zich nu gelukkiger dan als profvoetballer? „Ja, gek hè?’’, antwoordt hij enigszins verbaasd. „Ik heb nu het idee dat ik volledig mijzelf kan zijn, want tijdens mijn carrière heb ik dat niet altijd zo gevoeld.’’



Dit artikel is geschreven door Wout Fassbender voor het AD.