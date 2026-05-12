Scott en Sebastiaan wilden 50.000 euro voor eigen drankje, maar kregen 1 miljoen: ‘In 2027 in alle Albert Heijns’

Scott Ammerlaan en Sebastiaan Roebroek verkochten pas een paar duizend blikken en liggen nog niet in de supermarkt. Toch haalden de oud-Pon-collega’s met hun drankenmerk VYVO al een miljoen euro op. Met hun suiker- én zoetstofvrije drankje willen ze nu doorstoten naar Albert Heijn. „Het grootste gevaar is dat een groot bedrijf denkt: ik ga het kopiëren.’

VYVO noemt zichzelf geen gewone frisdrank en ook geen energiedrank, maar een gezonde, functionele frisdrank. Suiker eruit, zoetstoffen eruit, maar wél met natuurlijke cafeïne uit guarana, groene thee-extract met L-theanine, vitamine B en C, magnesium en mineralen. Dat klinkt misschien technisch, maar achter het blikje zit een simpele ergernis.



Het begon op kantoor bij auto-importeur Pon, waar Scott en Sebastiaan elkaar leerden kennen. Scott dronk daar dagelijks een paar blikjes Cola Light en begon zich steeds meer af te vragen wat hij nou eigenlijk naar binnen werkte. Volgens hem deelden hij en Sebastiaan die frustratie. „Hoe kan het zijn dat elke frisdrank die je drinkt, altijd bomvol zit met suikers, met zoetstoffen of met calorieën? Toen dachten we: het is een keer klaar”, vertelt hij in De Ondernemer Live.



Dertig laboranten zeiden ‘nee’

De eerste proefversie kwam letterlijk uit de eigen keuken, met water, een cafeïnetablet, vitamines en elektrolyten. Lekker, vonden ze zelf. Een laborant vinden die het commercieel wilde maken, bleek lastiger. „We hebben wel dertig laboranten in heel Europa gemaild, en niet één wilde zich eraan branden”, vertelt Scott. „Tot we er een vonden in Amsterdam-Noord die zei: als je mijn dagfee betaalt, wil ik het prima voor je maken”.



Tegen het advies in dat een drankje zonder suiker én zonder zoetstoffen nooit zou aanslaan, zetten de twee door. Begin 2026 stond het duo met de eerste oplage op de Horecava. De blikken werden een dag voor de beurs geleverd, net op tijd. Op de toen nog oranje verpakking stond this is not the energy. Later werd het blik lichter gemaakt, omdat proevers de drank daardoor ook als ‘cleaner’ ervoeren.



Tegen de verwachting in won VYVO de innovatiepitch. „Waar wij normaal bij grote bedrijven moesten aankloppen, stonden zij opeens in de rij om met ons te praten.”

Miljoen van Jongerius Invest

De investering van Jongerius Invest kwam er via een omweg. Scott en Sebastiaan wilden een kleine voorraadfinanciering ophalen om twee nieuwe smaken te ontwikkelen: mango-passievrucht en appel-limoen. Ze hadden een scenario van 50.000 euro bij zich, en nog een variant van 70.000 euro met iets meer marketingbudget.

„We zijn bij hem thuis in zijn kelder geweest. Hij gooide er nog een scheutje wodka in en zei: ik wil even kijken hoe het normaal proeft, maar ook hoe het met wodka proeft.” Daarna kantelde het gesprek. „Hij zei: ‘ik vind het hartstikke leuk, lekker en een goed verhaal, maar wij doen het alleen vanaf een miljoen’.”

Scott Ammerlaan (l) en Sebastiaan Roebroek, oprichters en eigenaren van VYVO.

In 2027 bij de Albert Heijn

Met een bescheiden financieringsvraag op zak moest het plan in een maand worden omgebouwd naar een investeringsvoorstel van twintig keer dat bedrag. „Wij wilden eerst gewoon echt een merk zijn voor wat kleinere bedrijven, voor startups en scale-ups. Nu is het doel om begin 2027 in alle Albert Heijns van Nederland te liggen.”



Dat is een stevige sprong voor een merk dat volgens Scott ‘echt pre-seed’ is en pas een paar duizend blikken heeft verkocht. Wel staan de koelkasten bij Mollie inmiddels vol, werkt VYVO volgens het bedrijf met grote cateraars samen en staat het merk op zo’n dertig riders van artiesten. Ook duikt VYVO op bij festivals als DGTL en evenementen als ADE Golf.

Geen suiker, maar ook geen zoetstoffen

Veel suikervrije dranken halen hun smaak uit zoetstoffen. VYVO wil juist zonder die omweg groeien, zegt Scott. Niet omdat hij beweert dat één keer suiker of zoetstof meteen schadelijk is, maar omdat hij af wil van het dagelijkse patroon waarin suiker wordt ingeruild voor zoetstoffen. „Ik wil helemaal niet zeggen dat een keer een zoetstof of een beetje suiker echt slecht is. Maar continu elke dag een paar blikjes drinken, wat ik zelf deed, dat moest gewoon een keer afgelopen zijn.”



Daarmee wil VYVO zich ook onderscheiden van merken die eveneens richting gezondheid bewegen, zoals Upfront. Scott formuleert het voorzichtig: „Volgens mij doen zij altijd een concessie op zoetstof of op suiker.” VYVO wil die concessie volgens hem niet doen.

Dat het ook risico oplevert, beseft Scott goed. Een grotere speler kan het idee kopiëren. „Het grootste gevaar is dat een groot bedrijf denkt: ik ga het kopiëren.” Daarom investeert VYVO nu in een eigen gemeenschap rond het merk. Samenwerkingen met dj’s, sporters, festivals en bedrijfskantines moeten het drankje herkenbaar maken op een manier die concurrenten minder makkelijk nadoen.



Belangrijkste les uit driekwart jaar ondernemen

Hoe pak je het aan als je vanuit een vaste baan een totaal nieuw product de markt op duwt? Scott heeft één duidelijk advies. „Zorg dat je advies vraagt aan mensen die wel in de industrie hebben gewerkt. Waar ik maanden mee bezig ben geweest om uiteindelijk tot een heel simpel antwoord te komen, beantwoordde een adviseur in één dag twintig verschillende vragen. Daar moesten we echt flink voor betalen, maar het was elke cent waard.”



Over vijf jaar moet VYVO volgens hem een vaste plek hebben in het nieuwe schap dat supermarkten langzaam inrichten voor functionele dranken. „Niet meer dat de frisdrankindustrie de go-to is. Maar dat mensen gewoon kijken: ik wil graag een alternatief, en dan pak ik een VYVO.”



