Autogas was zijn wereld, nu brouwen Peter en Miriam suikervrije frisdrank: ‘Hebben al ons geld erin gestoken’

Het is nogal wennen voor een zoetekauw, eerlijk is eerlijk. Peter Rutten serveert eerst de frisdrankvariant met aardbeien. „De meest subtiele smaak”, zegt hij erbij. Tja, het is licht bruisend water, toch wat zurig. Daarna volgen cassis en appel, die al wat meer smaak hebben, schrijft Eindhovens Dagblad.



Peter (65) heeft zich samen met zijn vrouw Miriam (58) in een nieuw avontuur gestort. Ze produceren en verkopen biologische, suikervrije frisdrank met amper calorieën. Vooral biowinkels, maar ook scholen en ziekenhuizen zijn afnemers van de drankjes van hun merk Bald Brewer.



Maar Peter, die 21 jaar lang wereldwijd actief was met autogassystemen voor Vialle in Eindhoven, wil meer. Met nieuwe varianten van de frisdrank in blik wil Bald Brewer doorbreken in het buitenland. „Volgende maand verwachten we de eerste orders voor containers met 80.000 blikjes.”



‘Heilige der heiligen’

In een bedrijfshal in Best borrelt het onzichtbaar in brouwemmers. De ingrediënten: gefilterd water, biologische suiker, fruit en zogenaamde waterkefirkorrels.



„Het heilige der heiligen”, zegt Peter over de kefirkorrels. Miriam legt uit hoe de korrels de suikers uit het fruit omzetten in melkzuurbacteriën, zogenaamde probiotica die consumenten gebruiken om de darmflora te ondersteunen. „Na 48 uur halen we de korrels en het uitgewerkte fruit eruit. Daarna herhalen we met het brouwsel dit fermentatieproces gedurende 48 uur om echt de smaak aan het product te geven.”

Waterkefir? Nog nooit van gehoord

Peter Rutten had nog nooit van waterkefir gehoord. Hij liep er puur toevallig tegenaan toen een vriend vroeg of hij diens schoonvader wilde helpen bij de verkoop van zijn brouwerij voor deze drankjes in Lelystad. „Ik kreeg de jaarrekeningen van drie jaar toegestuurd om een financiële waardering van het bedrijf op te stellen. Ik ben me in deze markt gaan verdiepen en zag de grote potentie.”



Zijn vrouw wist als orthomoleculair therapeut wel van het bestaan van waterkefir. In haar praktijk voor alternatieve geneeswijzen adviseerde ze patiënten met chronische ziekten op het gebied van voeding en levensstijl. „Zo kwam ik in contact met waterkefir.”

Productie opgeschaald

Terug bij de brouwerij in Lelystad legde Peter geen waarderingsrapport maar een bod op tafel. Nog voordat de financiering rond was, huurde hij het bedrijfspand waarin het echtpaar in 2023 het bedrijf Bald Brewer ging voortzetten.



In het logo is het kale hoofd van de vorige eigenaar herkenbaar en de baard van Peter. „We hebben de merknaam, de receptuur en de klantrelaties overgenomen. We hebben het brouwproces geperfectioneerd en de productie flink opgeschaald.”



Tijdens een opleiding en een leerschool in de brouwerij in Lelystad maakte Miriam zich het brouwproces eigen. Peter ontfermde zich over aanpassing en inrichting van de bedrijfshal met onder meer een afvullijn voor de flesjes frisdrank.

Er vol voor gaan

Ze gaan er vol voor. Miriam beëindigde haar therapiepraktijk. Peter nam geen nieuwe klus aan als interim-manager, werk dat volgde na zijn periode bij Vialle.

Al onze financiële middelen hebben we erin gestoken Peter Rutten Bald Brewer

Peter: „Al onze financiële middelen hebben we er ingestoken. We hebben een rotsvast vertrouwen dat dit een heel mooi bedrijf gaat worden. Dat is het al, maar het wordt nog veel mooier.”



Het assortiment is in twee jaar tijd uitgebouwd van één tot negen verschillende producten. Naast de originele drankjes is een tweede lijn ontwikkeld. „Met een iets minder sterk extract, met iets meer water erin en dan wel aangevuld met puur fruit in de vorm van biologische fruitconcentraten en aroma’s.”

Testen in laboratoria

Een halfjaar van testen in laboratoria ging eraan vooraf, vertelt Miriam. „Ik heb gekeken naar de juiste verhoudingen om ervoor te zorgen dat alle suikers worden omgezet in melkzuurbacteriën en dat er geen suikers meer in het eindproduct zitten. De zuurgraad moest blijven voldoen aan ons voedselveiligheidsplan met een pH-waarde beneden de vier. En de smaakjes moesten goed zijn.”



Sinds enkele maanden zijn de drankjes in blik verkrijgbaar. Peter: „We hebben een techniek bedacht om het product te kunnen pasteuriseren. De drank in de blikjes is anderhalf jaar houdbaar buiten de koeling. Daarmee gaat de exportmarkt voor ons open.”



Bald Brewer is in zijn ogen uniek vanwege de samenstelling. „Dit is de enige frisdrank ter wereld die volledig suikervrij is, volledig biologisch is en maar drie kilocalorieën per honderd milliliter heeft.”

Interesse uit 26 landen

Een brouwerij in België verzorgt de productie voor deze productenlijn. Via een exporteur staat Peter in contact met geïnteresseerde afnemers in al 26 landen.



In de afgelopen jaren verdubbelde Bald Brewer steeds zijn productie. Drie medewerkers zijn in dienst genomen. In de dorstige zomermaanden zijn extra handjes nodig. Het maandgemiddelde van de productie beweegt zich tussen de 15.000 en 20.000 drankjes.



Het tienvoudige daarvan is het doel voor dit jaar. Inclusief de in België geproduceerde blikjes werden in de laatste maanden van 2025 zo’n 25.000 drankjes verkocht.

Als ‘mocktails’ in horeca

Ze dromen nog groter. Over nieuwe varianten, een soort ‘mocktails’ voor in de horeca. Ook supermarkten tonen interesse.



Samen staan ze met hun drankjes te ‘samplen’, ze gratis weg te geven op plekken waar ze nieuwe consumenten kunnen trekken. Het is heel wat anders dan werken in de industrie van autogassystemen die worden ingebouwd in auto’s en vrachtwagens. „Je levert een consumentenproduct en krijgt altijd reacties terug. Dat is geweldig. En het is ook leuk om dit samen te kunnen doen.”