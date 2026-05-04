Upfront opent tweede supermarkt na vliegende start eerste winkel: ‘Weekomzet van 150.000 euro’

Supermarktformule Upfront opent op 6 juni een tweede Foodstore in Rotterdam. Mede-oprichter Mark de Boer zegt dat de eerste fysieke winkel aanslaat: klanten keren terug en begin april haalde de vestiging voor het eerst een weekomzet van 150.000 euro. ‘Onze eerste Foodstore werkt’, schrijft hij op LinkedIn.

Lees verder onder de advertentie

De nieuwe winkel komt in Rotterdam West, in een monumentaal pand met wat De Boer „iconische blauwe kozijnen” noemt. Het pand is al aangekocht en wordt momenteel verbouwd. „Geen systeemplafond en linoleumvloer, een winkel die honderd jaar mee gaat”, schrijft De Boer.



Het tweede filiaal wordt volgens hem drie keer groter dan de eerste vestiging en krijgt het dubbele aantal kassa’s. Bij de opening introduceert Upfront ook meer dan twintig nieuwe producten.

Eerste winkel Upfront slaat aan

De eerste Foodstore opende in december 2025 de deuren op het Van Nelle-terrein in Rotterdam. Volgens De Boer trekt de winkel steeds meer vaste klanten. „Onze 1e Foodstore werkt. Het aantal klanten neemt gestaag toe, klanten komen terug en nemen hun vrienden en familie mee bij ‘t volgende bezoek. Begin april draaiden we de eerste week van 150.000 euro!”



Bij de opening van de eerste winkel zei Upfront pas op te schalen zodra de pilot ‘een tien scoort’. Die lat lag toen op een zeven à acht. Met de aankondiging van filiaal twee lijkt die drempel overwonnen.

Er komen meer Foodstores aan Mark de Boer Upfront

Upfront verkoopt circa 185 producten onder eigen merk, zonder kunstmatige toevoegingen. In een eerder interview met De Ondernemer zei De Boer te willen concurreren met Albert Heijn en zelfs Lidl.

Lees verder onder de advertentie

Kinderziektes achter de rug

Upfront begon als online verkoper van sportvoeding, met nadruk op ‘radicale transparantie’, en is inmiddels uitgegroeid tot fysieke retailer met eigen winkelpanden. De pilot van de eerste supermarkt kostte anderhalf miljoen euro en werd gefinancierd uit de online omzet.



De snelle groei bracht ook kinderziektes met zich mee. Zo moest Upfront kort na de opening pita’s terugroepen na een NVWA-waarschuwing over houdbaarheidsdata. Ook werd voor 700.000 euro aan milkshakes vernietigd vanwege kwaliteitsproblemen. Volgens de oprichters zijn die kwesties inmiddels opgelost en is er direct ingegrepen, zei De Boer in een eerdere reactie hij op LinkedIn.



„Er komen meer Foodstores aan”, schrijft De Boer nu. In een eerder interview met De Ondernemer liet hij weten dat Upfront mikt op 1.000 winkels.

De Upfront supermarkt Foto: eigen beeld