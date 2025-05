ING Nederland

ING is een bank voor jong en oud, arm en rijk, voor zzp'ers, mkb'ers, grootbedrijf & instellingen en corporate clients. Wij willen deze mensen en bedrijven in staat stellen hun eigen ideeën voor een betere toekomst te realiseren, hoe groot of klein deze ook zijn.

Hoe je ook verduurzaamt, het kost altijd geld. Je investeert nu eenmaal in een oplossing die zich pas over enkele jaren terugverdient. ING stelt ondernemers in staat om hun duurzame ambities waar te maken. Met een passende financiering en met advies op maat. Waar we kunnen, maken we graag het verschil. Samen met onze klanten.