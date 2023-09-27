Een geboren ondernemer is ze naar eigen zeggen zeker niet. Toch wint Sonja Meijerink (53), Managing Partner bij Valcon SEE op het NLGroeit Top 250 Groeibedrijven event deze week de awards voor Vrouwelijke Groeier én Gouden Groeier, als snelst groeiende bedrijf van Nederland. Over groei en de uitdagingen én verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.

Buitengewoon verrast. Zo reageert Sonja Meijerink, Managing Partner bij IT-softwarebusiness Valcon SEE, wanneer haar bedrijf tijdens het jaarlijkse NLGroeit Top 250 Groeibedrijven-event als winnaar van de Gouden Groeier Award uit de envelop komt. Een onbekende op dat podium is de ceo van Typeqast, in 2022 overgenomen door Valcon en sindsdien opererend onder VaIcon SEE, zeker niet. In 2022 staat ze er ook, om net als dit jaar de prijs voor Vrouwelijke Groeier in ontvangst te nemen. Die ‘échte prijs’ moet ze dan nog laten aan media.monks, maar dit jaar is het dubbelbingo en gaat ze ook met de hoofdprijs aan de haal.

,,Ik zag het totaal niet aankomen. Dat is misschien ook een beetje ondernemer-eigen, want ik ben altijd hard aan het werk en mis soms die helikopterview waarbij ik kan overzien wat we eigenlijk al hebben neergezet. Anderen hebben daar beter zicht op, die kunnen uitzoomen. Ik stond al op het podium met de award voor Vrouwelijke Groeier in mijn handen, en hoorde opeens opnieuw onze naam omgeroepen worden. Toen realiseerde ik me wel van, potverdikkie, wat hebben we de voorbije jaren met het hele team toch iets geweldig moois neergezet.”

Heel hard groeien betekent ook hele harde groeipijnen

De prijs voor Vrouwelijke Groeier ontvangt Sonja uit handen van niemand minder dan Constantijn van Oranje, die een persoonlijke strijd voert voor meer vrouwen in discussiepanels. Een bijzonder moment voor Meijerink, die op de Rijksuniversiteit Leiden in hetzelfde studiejaar als de prins Rechten studeert. Een mooie prijs, maar als ondernemer wil je altijd meer. Niet alleen de beste vrouw zijn, maar ook kunnen concurreren met de mannen. Dé echte hoofdprijs winnen. Dat het dit jaar gelukt is en Valcon SEE erkenning krijgt als het snelst groeiende bedrijf van Nederland, doet haar dan ook veel.



,,Binnen Valcon SEE groeien we inderdaad hard. Maar we zijn de voorbije tijd vooral zo hard gegroeid, omdat we onze klanten laten groeien: hun succes is daarmee ook ons succes. Groei is belangrijk, maar brengt ook nieuwe uitdagingen op je pad. Wanneer je bedrijf heel hard groeit moet je jezelf ook voorbereiden op hele harde groeipijnen en de balans binnen je organisatie in de gaten houden. Klanten willen de beste mensen die er altijd voor ze zijn. Kun je dat niet leveren, dan gaan ze naar een ander."

,,Maar die nieuwe collega’s moeten wel passen binnen je bedrijf en waar je voor staat. Dat geldt overigens ook voor de klanten. Dat is zeker niet altijd goed gegaan, maar dat is het leergeld dat je betaalt wanneer je hypergroei meemaakt. Het maakt meteen duidelijk hoe essentieel een goed team is en ik heb daarin het geluk dat ik met geweldige mensen werk die elkaar aan durven te spreken op zaken die goed gaan, maar vooral ook op zaken die beter kunnen."

Buy and build als weg naar toekomstbestendigheid

Naast autonome groei zit momenteel Valcon in de ‘buy-and-build’-fase, waarbij ze zoeken naar de juiste bedrijven die de organisatie sterker én toekomstbestendiger maken. Daar ligt een uitdaging, want verschillende bedrijven betekent een verschillend DNA, een andere cultuur, maar ze worden wel allemaal onder de naam Valcon naar buiten gebracht. Het team van Meijerink zit nu op zo’n 450 werknemers en het is haar streven dit in 2025 te laten uitgroeien tot duizend werknemers, voornamelijk werkzaam in Balkanlanden als Servië en Kroatië.

,,Ik hoef niemand te vertellen dat IT’ers in Nederland érg moeilijk te vinden zijn en vaak enorm hoge eisen stellen. Op de Balkan is dat net even anders. Het niveau is extreem hoog, en het zit daar in de cultuur gebakken om de klant écht centraal te zetten. Daar houd ik van. Daarnaast is de voertaal ook daar Engels."

,,Wij willen onze klanten het totaalpakket van Valcon aanbieden: technologie, data én consulting. Allemaal om die ‘one-stop-shop’ te zijn voor bedrijven met vragen rond IT. De focus lag de voorbije jaren heel erg op scaleups en dat is fijn in tijden dat het geld bijna letterlijk aan de bomen hangt. Een goede funding was voor een scaleup niet moeilijk te krijgen. Dat is nu wel anders. In deze veranderende markt is het dus zaak om je horizon te verbreden. Bijvoorbeeld door onze diensten meer bij corporates op de radar te brengen. Daar zit voor ons een nieuwe uitdaging. Een Deense bank of Engelse retailer vraagt niet om twee IT’ers, maar om vijf teams. Als je die kant op wil, en dat willen we, moet je daar op kunnen inspelen.”

Groot hart voor pleegzorg in Nederland

Naast haar fulltimebaan bij Valcon SEE zet Meijerink zich ook graag in voor pleegzorg in Nederland. Samen met haar vriend heeft ze een dertienjarige zoon, maar omdat ze naar eigen zeggen ‘genoeg ruimte overhebben in huis en hart’ vangen ze jarenlang crisispleegkinderen in hun woning in Nootdorp op. Op dit moment redden ze dat wegens werk even niet, maar Meijerink zit wel in de Raad van Toezicht van stichting UB!, een organisatie die zich erop richt om pleegkinderen die buiten de boot dreigen te vallen te ondersteunen.

,,Het is mooi om het goed te hebben, en in dat opzicht heeft het ondernemerschap me veel gebracht. Maar ik vind het ook belangrijk om dan iets terug te kunnen geven. Mijn zoon groeit op met alle kansen van de wereld, maar kent ook de andere kant van de medaille. Hoe kinderen in de Haagse Schilderswijk een paar kilometer verderop in armoede opgroeien. Kinderen waarmee het gewoon écht niet goed komt als ze niet dat steuntje in de rug krijgen. Stichting UB! komt op voor die kinderen, door hen te helpen. Hoe? Dat varieert van het betalen van zwemlessen, tot het helpen aan een nieuwe fiets zodat ze fatsoenlijk naar school kunnen. Ik vind dat een groot goed, iets waarvoor je als ondernemer die het goed heeft niet moet wegkijken. Er is meer dan geld verdienen en groei realiseren, het is ook belangrijk om elkaar te helpen.”