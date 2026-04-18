Rob Baan betaalt 100.000 euro belasting voor gezonde lunch: ‘Het systeem dat ons voedt, maakt ons ziek’

Voeding zou de basis van gezondheid moeten zijn, maar volgens ondernemer Rob Baan is het huidige voedselsysteem daar te ver van afgedwaald. In zijn nieuwe boek ‘De toekomst heeft haast’ stelt hij dat voedsel een centrale rol moet krijgen in hoe we naar gezondheid, zorg en de samenleving kijken. En naar onszelf.

„Voor mij is het waarom heel simpel”, vertelt Rob Baan tegen AD. „Ik wil een wereld waarin mensen gezond kunnen eten, zodat ze lichamelijk en geestelijk fit blijven en hopelijk gelukkig zijn.” Zijn boek is sinds maandag beschikbaar en is geen autobiografie, maar een persoonlijk manifest. Na veertig jaar als insider in de wereld van voedselproductie, landbouw en gastronomie laat Rob zien waarom het systeem moet veranderen en hoe dat kan.



Gezondheid als hoofdzaak

Rob is eigenaar van Koppert Cress, een succesvol tuinbouwbedrijf gespecialiseerd in microgroenten en eetbare bloemen. De tuinbouw kan volgens hem veel meer betekenen dan we ons realiseren. „De tuinbouw levert geen groente, maar gezondheid en daarmee levensgeluk”, benadrukt Rob. „Wie zijn producten eet, blijft niet alleen zelf gezond, maar bouwt mee aan een betere wereld.” Hij wil laten zien dat het huidige voedselsysteem anders moet, omdat gezondheid geen bijzaak kan blijven.

In zijn boek beschrijft hij hoe hij van pure productietuinbouw bewoog naar culinaire innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij pleit voor een systeem waarin plantaardige voeding (80/20) vanzelfsprekend wordt en preventie de plaats inneemt van reparatie. Een terugkerend thema in het boek is nieuwsgierigheid. Voor Rob is ondernemen synoniem aan en nieuwsgierig blijven door te reizen, blijven vragen en blijven kijken voorbij het bekende. „Je moet je niet blindstaren op wat er al is, maar proberen te zien wat er zou kunnen zijn”, zegt hij.

Oproep tot actie

Die houding vormt al 25 jaar de kern van Koppert Cress. Rob inspireert chefs met nieuwe smaken en jaagt tegelijkertijd het debat aan over gezondheid, voedselcultuur en de duurzame toekomst van de tuinbouw. De titel van het boek is bewust gekozen: ‘De toekomst heeft haast’ is geen beschouwing op afstand, maar een oproep tot actie. „Alleen als je het waarom weet, kun je anderen inspireren en je organisatie of je product naar een hoger niveau tillen.”



Met dit boek nodigt de ondernemer iedereen uit, van consument tot ceo, van tuinder tot politicus, om verantwoordelijkheid te nemen voor wat we eten, hoeveel we aan de gezondheid bijdragen en wat we daarmee doorgeven aan volgende generaties. Het boek is volgens Rob geen terugblik, maar een oproep tot verandering. Gezondheid begint bij voedsel.

Gezonde bedrijfslunch: Belastingdienst ligt dwars

Rob spant zich er al jaren voor in dat zo veel mogelijk werknemers een gezonde lunch krijgen van hun baas. Steeds meer mensen steunen zijn ambitie, maar de Belastingdienst ligt nog altijd dwars. „Je moet je werknemers veiligheidsschoenen geven, maar geen gezonde groenten om hen te beschermen. Waar zijn we mee bezig?” zei hij daar eerder over. Hij biedt de medewerkers van zijn bedrijf al jaren gratis een gezonde lunch aan, maar moet daar flink belasting over betalen, zo’n 100.000 euro per jaar. Daarom willen veel bedrijven er toch niet aan.



Door Gibbs Analytics Consulting, in opdracht van de Nieuwe Lunch Cultuur, heeft de ondernemer laten berekenen dat een gezonde lunch op de werkvloer loont. Dit onderzoek werd verricht in samenwerking met verschillende instanties zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum en Topsector Life Sciences & Health.



Dit artikel is geschreven door Fred Vermeer voor AD.