Vier jonge ondernemers (20) raken juiste snaar met afvalbak en gaan viraal: ‘Bijna 2 miljoen views in 1,5 dag’

Wat voor Mike (19), Quirijn (20), Rens (20) en Kick (20) begon als een studieopdracht, mondde uit in een serieus bedrijf. Met TwinBin bieden ze een oplossing voor rondzwervend afval en opengetrokken prullenbakken en dragen ze bij aan het statiegeldsysteem. „De offertes voor grote gemeenten liggen klaar.”

Toen Mike Reurings (19), Quirijn van der Velden (20), Rens van den Brink (20) en Kick Tetteroo (20) begin dit jaar een opdracht moesten maken voor het vak entrepreneurship aan Nyenrode Business Universiteit, staken ze de koppen bij elkaar. „We hebben zitten brainstormen over welk probleem we wilden oplossen”, vertelt Kick. „Als we door de stad liepen, zagen we echt heel veel rommel op straat en vooral veel rommel rondom afvalbakken – dat wilden we aanpakken.”



Sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes in 2023 worden prullenbakken regelmatig opengetrokken. Het gevolg: veel rotzooi op straat en geërgerde buurtbewoners.



Productie prototype in Kootwijkerbroek

De jongens bedachten een afvalbak met een apart gedeelte voor statiegelditems, zodat ‘verzamelaars’ eenvoudig bij de blikjes en flesjes kunnen zonder dat er een puinhoop ontstaat. Een 3D-designer hielp ze bij het ontwerp. „Omdat de prullenbak natuurlijk een twee-in-een oplossing is voor restafval en statiegeldproducten, vonden we TwinBin wel een passende, catchy naam”, aldus Kick.



Rens komt uit Kootwijkerbroek, waar veel mensen in de staalbewerking zitten. Kick: „Hij heeft daar wat contactjes aangeboord voor de productie.” Een leverancier uit die regio maakte begin dit jaar het eerste TwinBin-prototype. „We wilden ons product heel graag aan de rest van de wereld laten zien. Via via kwamen we binnen bij de gemeente Amsterdam. Daar werden we aangehoord, het idee werd enthousiast ontvangen.” Later kregen ze echter een bericht dat de persoon die er daadwerkelijk over ging, niet wilde samenwerken. „Waarschijnlijk omdat er al een contract met een andere partij loopt of omdat het te veel geld kost om alle prullenbakken aan te passen”, zegt Kick.

TwinBin gaat viraal

„Toen zijn ze naar de gemeente Tilburg gestapt. „Zij waren superpositief en we zouden een pilot starten.” Maar uiteindelijk moesten heel veel mensen er wat van vinden en werd het toch ‘moeilijk’. We kregen het idee dat we toch niet helemaal serieus genomen werden”, zegt Kick. Om aan te tonen dat hun tweeledige afvaloplossing ontzettend efficiënt is, namen de studenten het heft in eigen hand. Ze plaatsten het prototype eerst op het Koningsplein en daarna op de Dam in Amsterdam. „We wilden kijken of mensen het idee snapten en of het werkte.”

We hadden in anderhalve dag tijd 600.000 weergave op TikTok en 1,3 miljoen op Instagram Quirijn van der Velden TwinBin

TwinBin werkte inderdaad. Binnen no time deponeerden mensen blikjes in de daarvoor bedoelde gaten en trokken verzamelaars de statiegeldbak open. Géén opengetrokken vuilniszakken en rommel rond de prullenbak. De jongens deelden een filmpje van de TwinBin in werking op TikTok en Instagram, dat ontplofte. Quirijn: „We hadden in anderhalve dag tijd 600.000 weergaven op TikTok en 1,3 miljoen op Instagram. Dat hadden we nooit verwacht.”



Bovendien stroomden de positieve reacties van buurtbewoners binnen, en bovenal van horecaondernemers en gemeenten. Eerstgenoemden moeten in Amsterdam hun eigen afvalvoorziening rondom het restaurantterras verzorgen. „De eerste offertes liggen klaar. Voor zowel ondernemers als gemeenten. Welke gemeenten zeg ik pas als alles rond is”, aldus Quirijn.

Van studieopdracht naar bv

TwinBin is ondertussen (bijna) ingeschreven als bv bij de KvK en heeft een website – dat was geen onderdeel van de studieopdracht. Quirijn: „We pakken het nu serieus aan en gaan echt door als ondernemers. We kijken naar hoe we kunnen opschalen en zijn bezig met het tweede prototype.” Deze verbeterde versie krijgt een bolle bovenkant, zodat er niets op de prullenbak geplaatst kan worden. Ook worden er gaatjes in de bak voor de statiegelditems gemaakt, zodat het vocht kan weglopen. En er komt een slot op het deurtje van het restafval, zodat er niet alsnog in de vuilniszak gegrabbeld wordt.



Voorlopig blijven ze in Nederland produceren, maar ook leveranciers in het buitenland worden onderzocht. „Voor als we echt groot worden”, zegt Quirijn. Wel moeten ze voor hun expansieplannen misschien hun merknaam nog even dubbelchecken. Ze zijn namelijk niet de enige Nederlandse ‘TwinBin’.



