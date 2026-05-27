70.000 plastic luiers belanden jaarlijks in de grond: deze studenten schudden uitvaartwereld op

Jaarlijks belanden er zo’n 70.000 plastic luiers in de grond. Binnen de uitvaartzorg worden namelijk dagelijks incontinentieproducten gebruikt die plastic bevatten en niet afbreken. De impact hiervan op het milieu is groot, ook al blijft deze vaak onzichtbaar. De jonge ondernemers achter de startup Verdiax bieden een duurzaam en professioneel alternatief in de vorm van de Vinco.

De Vinco is een volledig biologisch afbreekbaar incontinentieproduct , specifiek ontwikkeld voor de uitvaartsector. Het combineert innovatie met de hoogste eisen voor verzorging, waardoor uitvaartondernemers een milieuvriendelijke keuze kunnen maken zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de laatste verzorging.



Hoe ontstond het idee bij jonge student-ondernemers?

Met dit product wonnen Tim Bottinga, Puck Tamis en de drie andere teamleden de finale van de Minor Innoveren & Ondernemen, de HSIF-prijs en meerdere awards op het gebied van innovatie en marketing. Als klap op de vuurpijl ging ook de titel Student Company of The Year eerder deze maand naar Tim, Puck en de drie medeoprichters.



Hoe komen de vijf studerende begin-twintigers erbij om aan de slag te gaan met incontinentiemateriaal voor overleden mensen? Puck vertelt het in De Ondernemer Live.



„Direct bij de start van de Minor wilden we iets dat bijzonder is, iets waarmee we ook impact kunnen maken. Na heel lang zoeken raakten we in gesprek met een uitvaartondernemer. Zij vertelde ons dat er bij natuurbegrafenissen geen plastic de grond in mag. Het is verboden. In plaats van reguliere incontinentieproducten gebruikte ze daarom maar een theedoek. Wij zijn met dat verhaal in het achterhoofd gaan kijken naar wat er precies aan de hand is. Is het een groter probleem?’’

Probleem bekend in de uitvaartbranche

‘Ja’, bleek na een uitgebreide belronde met andere uitvaartondernemers. Puck: „Via het netwerk van collega’s van de eerste uitvaartondernemer wisten we sowieso al dat het probleem bekend is in de branche. Soms beseften ondernemers pas toen wij met ze aan de telefoon hingen, dat reguliere incontinentieproducten helemaal niet goed zijn voor het milieu.’’



Tim: „We kwamen ook in contact met de branchevereniging. Wat bleek? Zij waren juist op dat moment op zoek naar een alternatief voor plastic incontinentiemateriaal. Daardoor zijn ze heel vroeg in het traject bij ons aangehaakt. Uiteindelijk hebben we het product in samenwerking met hen landelijk kunnen verspreiden.’’

Van businessplan naar realiteit

Dat klinkt als appeltje-eitje, maar de praktijk is weerbarstiger. Want hoe beginnen vijf studenten met het verwezenlijken van zo’n businessplan? „We zijn op zoek gegaan naar het juiste materiaal en gingen weer met uitvaartondernemers praten om te bekijken wat voor hen haalbaar is’’, memoreert Puck. „Na veel testrondes kwamen we tot het product waar we achter konden staan. Het mooie is dat er maar één maat luier is. Het product sluit gemakkelijk aan op het lichaam en voorkomt lekken.’’



Tim: „Veel ondernemers waarmee we spraken vinden het mooi dat juist jongeren zich bezighouden met een product als dit. Nabestaanden vertelden ons dat het zo goed is dat we met de Vinco geen plastic achterlaten in de grond. Het probleem met plastic producten is zeer lang genegeerd in de sector. Er belanden jaarlijks 70.000 plastic luiers in de grond. Wereldwijd hebben we het over 2,4 miljoen exemplaren.’’

Product ook op consumentenmarkt?

Zien de ondernemers ook kansen op de consumentenmarkt? Nu is het voornamelijk nog een B2B-product. ,,Maar het wordt nu al gekocht door de mensen zelf wanneer ze weten dat ze komen te overlijden. Ze willen een natuurbegrafenis en daarom alvast een milieuvriendelijke luier’’, legt Puck uit.

Het team van Verdiax met links Student Company of the Year-host Jonathan van Noord tijdens de uitreiking van de hoofdprijs. Foto: Jong Ondernemen

,,Maar de grootste afnemers zijn nu nog de uitvaartbranche en hopelijk straks ook de groothandels. We doen ons best om de prijs te verlagen. Maar het is niet realistisch om te denken dat de prijs van de Vinco net zo laag kan zijn als die van een standaard luier. Wij willen de drempel verlagen door te laten zien dat ons product iets meer kost, maar veel duurzamer is.’’ Tim: ,,Maar we zijn met producenten aan het kijken of we andere keuzes kunnen maken, zodat de prijs flink omlaag kan en het voor iedereen beschikbaar is.’’

Kennis is welkom

Uiteindelijk wil Verdiax uitkomen op een prijs van 4 euro per luier. Daarvoor moet de startup opschalen, aldus Tim. „Verder zijn we bezig om het product zo te ontwikkelen, dat we het binnenkort machinaal kunnen gaan produceren. Momenteel doen we daar onderzoek naar. Daarnaast zullen we uiteindelijk investeerders moeten aantrekken.’

Puck: „Waar we nu het meeste hulp bij nodig hebben? We studeren allemaal nog, daarom maken we tijd vrij. En wat Tim zegt, we zijn bezig om het product nog beter te maken. Wellicht kan iemand met meer kennis ons daarbij helpen.’’ Tim: „Uiteindelijk moet alles kloppen. Ook het financiële plaatje. De kosten zijn nu vrij hoog. Die moeten omlaag. Het is dus zoeken naar iemand die verstand heeft van productie en van een financieel gezonde business. Uiteindelijk willen we uitbreiden in deze sector, maar wat is nou een tactisch plan zodat het lukt?’’



Belangrijk: Verdiax bestaat uit vijf studentondernemers die goed samenwerken. Hoe houden ze dat zo? Hoe voorkom je frictie? Puck: „We staan nu ingeschreven bij de KvK en onze voornaamste doelstelling is om dit bedrijf tot een groot succes te maken. We zijn enorm gegroeid, een hecht team en echte vrienden. Ik zie het team als drie broers en een zus van mij. We zijn kritisch op elkaar, dat is nodig in het ondernemersvak. En natuurlijk, er komen problemen. Maar het gaat erom hoe je met die problemen omgaat.’’