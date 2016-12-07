Meer klanten over de vloer dankzij afhaalpunten bij Zeeuwse winkels

Lees verder onder de advertentie

Meer klandizie

Sinds Knock on wood in Zierikzee afhaalpunt is voor UPC-Kiala, komen heel andere mensen de winkel binnen. ,,Mensen die ons óf helemaal niet kenden óf ons voorbijliepen", vertelt Kees Verkerke, eigenaar van de winkel in houten-kinderspeelgoed. ,,Als klanten hun pakketjes komen halen, kopen ze vaak ook nog wat in de winkel. Hoeveel dat in omzet scheelt weet ik niet precies, maar we merken het echt wel. We leveren 25 tot 30 pakketten op een dag aan mensen uit de omgeving van Zierikzee. Het voordeel voor klanten is dat ze zes dagen in de week terechtkunnen, voor de deur kunnen parkeren en 14 dagen de tijd hebben om hun pakje op te halen. Achter de winkel hebben we een magazijn om alles op te slaan. Het is leuk om te zien dat mensen later nog eens naar de winkel terugkomen. Het afhaalpunt levert ons veel klandizie op."

Ophalen en tanken bij Weizicht

Nellie Sturm is voor Grijpskerke en omgeving een bekend gezicht. Dagelijks gaan vijftien tot twintig pakketjes door de handen van medewerkster van het Total-tankstation Weizicht, even buiten Buttinge op de weg naar Grijpskerke. Sinds een jaar of twee is het tankstation afhaalpunt van DHL. Oliehandel Dekker heeft ook bij haar tankstation aan de Mr. F.J. Haarmanweg in Terneuzen een afhaalpunt. Daar halen klanten jaarlijks duizend bestellingen op. De hoop op extra klandizie was voor de oliehandel reden om ook op Walcheren een afhaalpunt te beginnen. De schatting is dat van de mensen die een pakket ophalen 15 tot 25 procent hun tank volgooien of wat in de shop kopen.

Inderdaad meer omzet

Al vele jaren is Tabakspeciaalzaak Petra & Nellie in Oostburg afhaalpunt voor de pakketdienst Kiala. ,,We zijn het ooit gaan doen om nieuwe mensen de winkel in te trekken'', vertelt Nellie Catseman. Heel veel tijd om te praten heeft ze niet, want ze staat vandaag alleen in de winkel en de klanten wachten. Naast tabaksartikelen verkoopt de winkel aan het Eenhoornplantsoen onder meer boeken, tijdschriften en wenskaarten. Het afhaalpunt in de winkel levert inderdaad meer omzet op, is de ervaring van Catseman. ,,Maar hoeveel precies is moeilijk te zeggen.''

Mensen kijken nog even rond

Extra mensen aantrekken is voor Hendrik's Plaza - het winkelcentrum net buiten Goes (met Novy, Halfords, Toys 2 Play en Outlet Store) - de reden om afhaalpunt te zijn voor DHL. ,,Dagelijks worden tussen de tien en vijftien pakketjes opgehaald", vertelt Cees Steenpoorte. ,,Sommige halen alleen het pakketje op en gaan gelijk weer weg. Maar veel mensen kijken nog even rond en kopen vaak ook nog in de winkel. Wij hebben er dus profijt van om een afhaalpunt te zijn. Voor de klanten zijn we makkelijk bereikbaar, ze kunnen gratis parkeren en er staan karretjes als ze een zwaar pakket moeten meenemen."