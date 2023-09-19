De helft van de grote Nederlandse werkgevers hanteert extra hoge vergoedingen voor actieve en duurzame vormen van reizen, zoals fietsen, openbaar vervoer en elektrisch vervoer. Dat blijkt uit onderzoek van De Coalitie Anders Reizen. 'Den Haag kan leren van deze bedrijven.'

Dit zogeheten 'gedifferentieerde kilometervergoedingssysteem' beloont medewerkers die kiezen voor duurzame vervoermiddelen met een hogere vergoeding in vergelijking met diegenen die auto's op fossiele brandstoffen gebruiken. De Coalitie Anders Reizen onderzocht hoe grote Nederlandse werkgevers het reizen van hun medewerkers zowel vergoeden als beïnvloeden in het kader van de overgang naar emissieloze mobiliteit.

Hugo Houppermans, directeur van Anders Reizen, benadrukt het belang van deze aanpak: ,,We bevinden ons te midden van de overgang van fossiele naar emissieloze mobiliteit. Bedrijven bereiden zich voor op een toekomst zonder brandstof en stimuleren vitaliteit door fietsen, openbaar vervoer en elektrisch rijden. Den Haag kan leren van de ervaringen van deze bedrijven."



Hoewel bedrijven op eigen initiatief nog niet extra vergoeden, blijkt dat ruim de helft van de bedrijven dit wel zou overwegen als de overheid bijvoorbeeld de onbelaste reiskostenvergoeding zou verhogen.

Prikkel om over te stappen

Energieleverancier Vattenfall hoort bij de meerderheid van grote werkgevers die de fiscale regels volgt, maar niet méér vergoeden dan dat. En dat is niet alleen vanwege financiële motieven. HR Country Representative Kari Buchel: ,,Wij zouden graag zien dat medewerkers de overstap maken van (semi)fossiele naar elektrische voertuigen. Maar dat gaat niet zo snel als we zouden willen. Een accijnsverhoging kan medewerkers prikkelen sneller de overstap te maken. We hebben nog geen besluit genomen over een wijziging in de kilometervergoeding als de accijns wordt verhoogd.”

Duurzaamheidsdoelstellingen hebben een prijs

Helen Richardson, Chief Human Resources Officer van waste-to-product-bedrijf Renewi: ,,Als je duurzaamheidsdoelstellingen wil behalen en die perfect wil doorvoeren, dan heeft dat een prijs. Om van en naar de locaties te gaan zijn medewerkers nu vooral aangewezen op de auto. Wij zijn bezig met een pakket aan maatregelen om andere vormen van vervoer te stimuleren, maar we moeten ons realiseren dat dit in stapjes zal moeten gaan.”

Het onderzoek, uitgevoerd onder HR-directeuren van grote werkgevers met meer dan 1000 medewerkers die zijn aangesloten bij de Coalitie Anders Reizen, biedt inzicht in de transitie naar emissieloze mobiliteit. De Coalitie Anders Reizen streeft naar een reductie van 50 procent CO2-uitstoot op het gebied van woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit tegen 2030.