‘Bas Smit was haast een kind voor me’, vertelde serie-ondernemer Roland Kahn in De Ondernemer Live. De CoolCat-oprichter sprak in het kijkradio-programma over zijn nieuwe boek, zijn pasgeboren dochter, hoe zijn twee zoons zijn investeringsbedrijf nu runnen en hoe die ‘andere zoon’ (Bas Smit) in 2005 voor het eerst bij hem binnenliep. ‘Ik dacht: die jongen is zó snel en alert.’

Roland Kahn met zijn biografie Kahn. Zijn relatie met Bas Smit komt ook in het boek aan bod.

Wie denkt dat Roland Kahn op zijn zeventigste achter de geraniums zit, komt bedrogen uit. De serie-ondernemer heeft het misschien wel drukker dan ooit. Niet zozeer met zijn bedrijf, als wel met zijn vierde kindje dat hij dit jaar kreeg met zijn 35 jaar jongere vriendin. ,,Ik ben nu de consigliere en mijn zoons runnen het imperium”, legt Kahn uit. ,,Ik ben fulltime papa.”

Dat hij zijn bedrijf, investeringsbedrijf Coolinvestments, heeft kunnen overdragen aan zijn zoons vervult de Kahn met trots. ,,Mijn zoons zijn duidelijk de baas, maar ik mag nog steeds advies geven. Maar af en toe kijken ze zo van: hup, terug je hok in.”

‘Bas Smit was als een kind voor me’

Voordat zijn zoons het bedrijf overnamen, werkte Kahn al met een ‘andere zoon’. Geen biologische, maar de band die Kahn met ondernemer Bas Smit had voelde wel zo. ,,Hij was haast een kind van me”, vertelt Kahn. Hij legt uit dat Smit bij hem binnenkwam via headhunter Frank van der Linden. ,,Hij zei: die moet je hebben. Toen Bas voor het eerst bij mij binnenkwam, was het eerste dat hij zei: ik hoorde dat je iemand uit je eigen relatiekring de baan wil geven? Toen dacht ik: wacht even… deze jongen is zó snel, alert en to the point.”

Vervolgens werkte Smit elf jaar in het bedrijf van Kahn, dat aldus Smit in die tijd uitgroeide van 110 winkels naar 600. ,,Je hoeft een aap niet te leren klimmen,” legt Kahn uit als hij het talent van Smit omschrijft. ,,Je moet alleen laten zien waar de boom is.” Volgens Kahn was het ‘liefde op het eerste gezicht’. ,,Hij was zo brutaal, eindelijk had ik iemand ontmoet die brutaler was dan ik.”

De goede band tussen Kahn en Smit betaalde zich ook uit op zakelijk vlak. ,,We hebben het echt leuk gehad. Samen waren we de Bassie en Roland Show. We waren misschien niet de grootste vastgoedjongens, maar mensen vonden het leuk om met ons te zijn omdat wij spelenderwijs deals sloten. In een goeie sfeer doe je zaken.”

Breuk met Smit voelde als scheiding

Na elf jaar begon Smit voor zichzelf. ‘Heel pijnlijk’, noemt Kahn het afscheid. ,,Ik heb altijd tegen hem gezegd dat hij niet voor een andere eikel zou moeten werken, als hij voor mij heeft gewerkt. Eén eikel is genoeg.” Volgens de ondernemer voelde de breuk zelfs als een scheiding. ,,We hadden een vader-zoonrelatie. Ik heb alles met hem gedeeld wat je met je kinderen deelt. Hij deed ook als kind mee in het vastgoedbedrijf. Maar hij had recht om die stap te zetten en ik gunde het hem. Maar tegelijkertijd had ik er moeite mee.”

KAHN – Mijn leven, mijn liefdes, mijn werk De relatie tussen Kahn en Smit komt uitgebreid aan bod in zijn boek KAHN, waarvan de opbrengst gaat naar het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.

