Een waterbatterij die een exemplaar van lithium vervangt? Het kan volgens de jonge ondernemer Hessel Peeters. De 28-jarige boerenzoon uit Reusel heeft indrukwekkende plannen om de crisis op het stroomnet te lijf te gaan.

Een startend bedrijf verwacht je in een garage, boerenschuur of oude loods. Zo niet H2OVolt, fabrikant van waterbatterijen in Reusel. Dat bedrijf huist in een gloednieuwe hal van 2000 vierkante meter plus kantoren. Oprichter Hessel Peeters laat met trots het logo zien dat in de stalen trap is verwerkt. „Technologie is mijn hobby en mijn passie. Ik begin graag aan iets dat ik nog nooit gedaan heb. En dan maak ik het liefst meteen een stap in het diepe”, zegt hij in het Eindhovens Dagblad.

Het is niet de eerste stap die de 28-jarige Peeters zet. Tien jaar geleden begon hij zijn andere bedrijf Peeters Technical Solutions. „Als boerenzoon met een hart voor techniek ging ik bij andere boeren langs. Ik bood mijn diensten aan voor service en onderhoud van hun technische installaties. Dat ging zo goed dat ik al snel klasgenoten van het mbo kon aannemen. Intussen werken er ruim dertig mensen.”

Die groei betekende ook dat hij de operationele leiding uit handen kon geven. „Ik kon me daarom richten op wat ik het liefste doe: iets nieuws beginnen. Ik heb eerst een lithiumbatterij gebouwd, maar dat gebeurt overal al. En het is allemaal Chinees wat je dan gebruikt. Dat kan toch niet, in Nederland is toch genoeg gave kennis.”

Toch kwam Peeters in Denemarken terecht voor het idee van de waterbatterij. Voluit een vanadium-redoxflowbatterij, uitgevonden in de jaren 30 van de vorige eeuw en sindsdien verbeterd.

„Die batterij werkt op water waarin het metaal vanadium is opgelost. Er zijn twee tanks, een voor de minpool en een voor de pluspool. Ons systeem pompt beide vloeistoffen op de juiste manier en gecontroleerd langs elektroden in wat wij een stack noemen. Een zelfontworpen elektronisch managementsysteem regelt dat.”

Samenwerking met Duits technologiebedrijf

Voor de stack met elektroden werkt Peeters samen met een Duits technologiebedrijf. „Het gaat hier meer om chemie dan om technologie. Zij hebben een universitaire wetenschapper erop gezet om dat systeem te vervolmaken en zochten iemand om er batterijen van te maken. Nou, dat wilde ik wel, en toen ik er op bezoek was heb ik meteen geboden op de twee demonstratiemodellen die ze hadden gebouwd. Daar keken ze van op, maar ik kreeg ze wel mee.”

De RVO was heel enthousiast over het idee van een Nederlandse batterijfabriek Hessel Peeters H2OVolt

Thuis in Reusel bouwde Peeters met deze demonstratiemodellen zijn eerste waterbatterijen. „Die werkten heel goed en via LinkedIn wilde ik peilen of er interesse was voor het product. Zo kwam ik in contact met mensen van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die waren heel enthousiast over het idee van een Nederlandse batterijfabriek en wilden 35 procent meefinancieren. Dat zorgde ervoor dat we met een investering van ruim 4 miljoen euro zo’n mooie start konden maken.”

Dat was het moment dat Erik Helmink als medeoprichter bij het bedrijf betrokken werd. „Die markt verkennen is moeilijk omdat die steeds onder druk staat van geopolitieke invloeden. Maar de reacties van potentiële klanten waren heel positief. Vooral omdat er met ons product helemaal geen brandgevaar is. Mede daardoor zijn er veel minder strenge wettelijke regels om zo’n batterij in je bedrijf te installeren dan voor lithiumbatterijen. Bovendien hebben verzekeraars er ook minder moeite mee.”

Energiedichtheid waterbatterij lager

Natuurlijk zijn er ook nadelen ten opzichte van lithiumbatterijen. Zo is de energiedichtheid van een waterbatterij veel lager, ongeveer een kwart. Helmink: „Ons systeem is daarom niet geschikt voor mobiele toepassingen. Maar voor stationair gebruik achter de meter werkt het betrouwbaar en duurzaam. Zonder slijtage, dus geen vermindering van vermogen. Een echt Nederlands product, samen met een goed energiemanagementsysteem dat de pieken in je stroomgebruik opvangt.”

Bij H2OVolt werken inmiddels elf mensen, die bij de eerste tien klanten een vanadium-redoxflowbatterij gaan installeren. „Wij willen eerst tevreden klanten en we leren dagelijks daarvan. Daarna gaan we ons richten op de agrarische sector, het midden- en kleinbedrijf en overheden: steden, gemeenten, waterschappen.”

Het bedrijf biedt een model ter grootte van een kleine zeecontainer met een opslag van 200 kilowattuur en een vermogen van 30 kilowatt. Daarnaast is er een kleiner model van 45 kilowattuur met een vermogen van 10 kilowatt.

De grote waterbatterij van H2OVolt met twee tanks met ieder 5000 liter water slaat 200 kilowattuur stroom op en biedt een vermogen van 30 kilowatt. Foto: H2OVolt

Bij vijf klanten zijn al batterijen in gebruik genomen en Peeters laat op een beeldscherm zien hoe hij die vanuit zijn kantoor kan beheren. „Met ons energiemanagementsysteem kunnen we klanten ontzorgen. Hier regelen wij hoe de energiestromen lopen vanuit het elektriciteitsnet, vanuit zonnepanelen of andere eigen bronnen en van en naar onze batterij. Om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende stroom is op het bedrijf en dat het net op piekmomenten niet wordt overbelast.”

Hoe zijn bedrijf er over vijf jaar bij staat durft Peeters niet exact te zeggen. „Maar ik ben wel klaar voor de markt. Elektrische energie zal nog heel lang een schaars product zijn en dat zorgt ervoor dat veel ondernemers hierin willen investeren. In onze hal kunnen we drie grote en vier kleine systemen per week bouwen. Als we eenmaal zo ver zijn, ga ik weer doen wat ik het liefste doe: iets nieuws maken.”

Dit artikel is geschreven door Harrie Verrijt voor het Eindhovens Dagblad.