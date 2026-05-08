Chef Jeremy vond zijn reserveringssysteem te duur, dus bouwde hij er zelf een: ‘Al 40 restaurants aangesloten’

Van kassa- en reserveringssystemen tot roosterhulp en hygiënesoftware: horecaondernemers betalen zich blauw aan softwaretools, vindt Jeremy Arrascaeta. De chefkok wil zijn horecacollega’s tegemoetkomen met betaalbare alternatieven en lanceerde daarom afgelopen maand een zelfgemaakt boekingsplatform.

Jeremy Arrascaeta is al twintig jaar chef. Hij begon op 14-jarige leeftijd in de keuken. Naast koken had hij een zwak voor reizen. „Chef zijn was een prachtige manier om dat te doen, naar alle uithoeken van de wereld”, vertelt hij. Na een opleiding in België werkte hij bij sterrenzaken in Frankrijk, chique resorts in Australië en het Amsterdamse Bougainville.

Nu is hij chef bij het recent geopende De Tafelaar in Amersfoort. Daarnaast heeft hij een eigen cateringbedrijf én bouwt hij dus softwareplatforms: „Want ik wilde meer dan koken, ik heb altijd interesse gehad voor ICT. De afgelopen twee jaar heb ik mezelf alles aangeleerd op dat vlak.”

Zelfgemaakt boekingssysteem zonder commissiekosten

Afgelopen maand lanceerde hij een simpel en goedkoop reserveringssysteem voor kleine tot middelgrote bistro’s: BoekEerlijk. Een abonnement kost 25 euro per maand, exclusief btw, en er worden geen commissiekosten in rekening gebracht.

„Dit platform voor de horeca is echt ontstaan uit frustratie. Voor reserveringssystemen betaal je al gauw 140 à 170 euro per maand. Dat is voor een kleine horecazaak, zeker als je net start, belachelijk veel. En dan heb je ook nog kosten voor het HACCP-systeem (hygiëne), de food cost software, roostersoftware en het kassasysteem. Dat is samen echt een gigantische hap uit je budget”, aldus Jeremy.

De chef heeft veel restaurants gezien. De groep waarop hij zich met zijn platform richt, bestaat niet uit de grote sterrenzaken. „Die hebben vaak geïntegreerde systemen en iets grotere budgetten dan kleinere restaurants.” Jeremy legt uit dat alle restauranthouders vaste kosten hebben waar ze weinig aan kunnen veranderen. „Personeelskosten zijn wettelijk vastgelegd, de inkoop van ingrediënten kun je ook niet veranderen, maar software, die is niet verplicht. Dat hoeft anno 2026 echt niet zo duur te zijn,” zegt hij.



Al 40 restaurants aangehaakt

Zijn kosten kan hij laag houden ten opzichte van andere softwareaanbieders doordat hij met behulp van AI alles zelf bouwt. Jeremy: „Ik heb geen duur kantoor, dure salesmensen of allerlei tussenlagen. Er zijn geen investeerders betrokken die groei boven eerlijkheid zetten. Natuurlijk is het niet gratis, maar met behulp van AI kun je echt snel en met minder kapitaal software bouwen.”



In een maand tijd heeft hij veertig restaurants weten aan te haken. „Ze geven aan heel tevreden te zijn”, zegt Jeremy. Hij benadrukt dat koken zijn hoofdinkomen is en dat hij ‘wel ziet waar het heengaat’. Maar hij wil zeker verder bouwen. „Naast een reserveringssysteem heb ik ook keukenmanagement, daarin zit dus HACCP, ingrediënten, dat soort dingen. We testen dat nu in de keuken van De Tafelaar.”