Stefans creatief bureau werkt met twaalf 70-plussers: ‘Binnen no time waren ze aan het prompten’

Hoewel mensen langer leven én langer gezond blijven, is dat nog weinig terug te zien op de werkvloer. Ben je 55 of ouder, dan word je in sollicitatieprocedures vaak overgeslagen. Het was daarom op z’n zachtst gezegd opvallend te noemen dat creatief bureau Tosti Creative onlangs een vacature uitzette voor 70-plussers. Dat leverde meer dan 200 sollicitaties op.

Stefan Bothoff, managing director Tosti Creative: „Hoe ouder je bent hoe meer levenservaring je hebt opgedaan en hoe meer perspectief je hebt. Iemand van 70 heeft waarschijnlijk rijkere inzichten dan wij met onze 30 of 40 jaar, dachten we. Om dat te toetsen zijn we op zoek gegaan naar senior creatives.”



Ruim 200 sollicitanten

De vacature krijgt een overweldigend aantal reacties. „We hadden binnen no time meer dan duizend likes op LinkedIn en er stroomden meer dan 200 sollicitaties binnen. De reacties bleven ook maar binnenstromen. Van oud-leerkrachten tot ondernemers met pensioen en voormalig reclamemakers.” Wat de sollicitanten gemeen hadden, vertelt Stefan, is dat het allemaal enthousiaste, betrokken ouderen waren die al veel activiteiten deden. Zoals rondleidingen geven of één dag in de week receptiewerk. „Mensen die er zin in hebben, die nog erg bij de pinken zijn.”

Ze zijn kapitaalkrachtig en doen net zo goed als jongere generaties boodschappen of kopen meubels Stefan Bothoff Tosti Creatives

Vergeten doelgroep

Deze week kwamen er twaalf uitverkorenen senior creatives bij het creatief bureau over de vloer. Er werd gebrainstormd, geprompt en aan het eind van de dag werden verschillende ideeën, inclusief AI-visuals, gepitched. „De dame naast wie ik zat liet YouTube-filmpjes zien en deed bovendien haar boodschappen online. Whatsappen doen ze ook gewoon. Dat ouderen allemaal digibeet zijn is een groot vooroordeel”, volgens Stefan. „Deze groep wordt onterecht niet uitgenodigd voor sollicitaties of met pensioen gestuurd, maar bovenal niet als doelgroep aangemerkt. Ze zijn kapitaalkrachtig en doen net zo goed als jongere generaties boodschappen of kopen meubels.”



Vooralsnog heeft het bureau de ouderen ingezet in pilot-vorm. „We hebben rondgevraagd via onder meer een vakblad of bedrijven geïnteresseerd waren in de inzichten van een speciale senior creatives, of ze specifiek hulp vanuit deze hoek konden gebruiken. Dat liep niet storm. Uiteindelijk wilde Funda eens kijken of deze groep ideeën had over hoe je ouderen die in grote huizen wonen kunt bewegen om naar kleinere woningen te vertrekken.” Dit is een heel concrete case, toepasbaar op ouderen. Maar Stefan is er zeker van overtuigd dat ouderen op meer fronten van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Goedkope(re) krachten

„Ze zijn levenswijs, hebben veel ervaring, schromen niet om voor een groep te spreken.” Ouderen zijn bovendien minder duur dan de meeste freelancers. Het inzetten van 67- of zelfs 70-plussers kan gemakkelijk via platformen als ZilverWerkt of Goudgediende. „We moeten nog evalueren, maar ik denk dat we in de toekomst zeker nog een keer een beroep op 70-plussers doen. Als er een case is of gewoon als we vastlopen bij een bepaalde briefing en nieuwe inzichten zoeken.”



Ondernemers die twijfelen of ze oudere sollicitanten een kans moeten geven raadt Stefan aan om het gewoon eens te proberen, desnoods voor een dag of een week. „Ze zijn ontzettend enthousiast en blij dat ze van waarde kunnen zijn. Ik zou het iedere ondernemer aanraden.”