Ze waren helemaal klaar met eindeloos scrollen: nu verkopen Tobias en Xander 13.000 ‘telefoonblokkades’

Van frustratie over continu scrollen naar een winstgevende startup in één jaar. In Delft bouwen Tobias van Sabben en Xander van Beurden aan Tap Out: een fysieke ‘telefoonblokkade’ die inmiddels 13.000 keer is verkocht, zonder investeerders. „Die fysieke drempel is het verschil.”

Lees verder onder de advertentie

Je pakt ‘even’ je telefoon en voor je het weet ben je een half uur verder. Voor Tobias van Sabben was dat dagelijkse realiteit: blijven scrollen. Zelfs op safari in Zuid-Afrika checkte hij steeds zijn mail. „Echt neurotisch gedrag”, aldus zijn compagnon Xander van Beurden in De Ondernemer Live.



Apps om het te beperken probeerde hij al, maar zonder resultaat. Samen met zijn huisgenoot Xander besloot hij het anders aan te pakken: niet nóg een app, maar echt een fysieke drempel.

Dat werd Tap Out: een 3D-geprinte schijf met NFC-chip die apps blokkeert. Wie Instagram of mail wil openen, moet eerst fysiek naar die schijf toe, bijvoorbeeld op de koelkast, en die scannen. „Die fysieke drempel is het verschil”, zegt Xander. „Normaal klik je overal doorheen. Nu moet je opstaan en denk je: wil ik dit echt?”



13.000 verkochte exemplaren in jaar tijd

Gebruikers kunnen zelf blokkades instellen, met korte ‘pauzes’ van bijvoorbeeld 7 minuten. Vervolgens gaat alles weer automatisch op slot. Bij noodgevallen kun je het systeem drie keer omzeilen; daarna moet je via de klantenservice nieuwe toegang vragen.



In iets meer dan een jaar verkochten ze 13.000 exemplaren, met de grootste groei in de afgelopen maanden. En dat terwijl de twee ondernemers pas vier maanden fulltime aan het bedrijf werken.

Lees verder onder de advertentie

Tap Out meteen winstgevend

Tap Out is vanaf het begin winstgevend, wat opvallend is voor een jonge startup. Het product wordt in Nederland gemaakt, de keten is kort en het bedrijf is volledig met eigen geld opgezet. „Daardoor kunnen we zelf bepalen hoe we groeien”, zegt Tobias. „We nemen stap voor stap risico.”



De prijs voor zo’n 3D-geprinte schijf van Tap Out ligt op 47,95 euro. Dat is hoger dan veel apps, maar die werken vaak met abonnementen. En juist dat model wijzen de oprichters af, ook richting investeerders. „We willen niet dat mensen vastzitten aan weer een maandelijkse betaling”, zegt Tobias. „Je koopt één keer een oplossing.”



Dat botst met venture capital. „Die willen recurring revenue. Dan houdt het snel op.”

Tap Out | Oprichters Tobias van Sabben (l) en Xander van Beurden

Van millennials tot ouderen

Millennials vormen de basis, maar ook ouders en ouderen haken aan. Zo sprak Xander een zeventiger die dankzij Tap Out minder Candy Crush speelt. Ook bedrijven tonen interesse, vooral voor thuiswerkpakketten. In open kantoorruimtes werkt het minder goed, merkt Xander: schermgebruik blijkt persoonlijk.



De grootste kostenpost voor Tap Out is marketing. „Je bereikt mensen via hun telefoon”, zegt Tobias. „Dat is ironisch, maar wel de realiteit.” Daarnaast onderschatten veel starters de operatie, zegt Van Beurden: „13.000 klanten betekent ook 13.000 vragen.”

Lees verder onder de advertentie

Omzet Tap Out naar 2,5 miljoen euro

De ambitie voor 2026 ligt op 50.000 verkochte Tap Outs, goed voor een omzet richting 2,5 miljoen euro. Die groei willen de oprichters stap voor stap realiseren, vanuit hun huidige winstgevendheid. De eerste stap over de grens is Duitsland, een markt waar volgens hen meer aandacht is voor telefoonverslaving, maar die ook om een andere aanpak vraagt.



Volgens Tobias blijft de kern van het probleem overal hetzelfde. „Onze aandacht blijft het verdienmodel van anderen. Dan moet je zelf iets bouwen om die te beschermen.”



