Grapedistrict groeit al 20 jaar zonder investeerders: ‘We willen onze eigen keuzes maken’

Grapedistrict begon twintig jaar geleden met één wijnwinkel in Amsterdam en telt nu zeventien vestigingen, een webshop en een groeiende horecatak. Zonder investeerder, bankfinanciering of verkoopplan. Mede-oprichter Gijs Groenevelt over bewust langzamer groeien: „Als we morgen 25 winkels kunnen openen maar dan de helft van het bedrijf moeten weggeven, doen we het nooit.”

Grapedistrict bestaat twintig jaar en dat moet gevierd. In een markt waarin onafhankelijke wijnhandelaren verdwijnen door overnames en margedruk, is dat namelijk geen vanzelfsprekendheid. „We zijn ooit begonnen met het idee dat we heel snel heel veel zouden groeien, dat verkopen en geld verdienen”, zegt Gijs Groenevelt in De Ondernemer Live. „Maar daar zijn we helemaal op teruggekomen. We vinden het te leuk. En vooral: we vinden het fijn dat we onze eigen keuzes kunnen maken.”



Gijs en Freek Padberg openden in 2006 hun eerste winkel in de Amsterdamse Pijp, een tweede volgde in de Haarlemmerstraat. Inmiddels zijn er zeventien vestigingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en Heemstede. De ambitie: doorgroeien naar 25 tot 30 winkels. Zonder externe financiering.



Rechtstreeks van de wijnboeren

In 2006 zag de wijnwereld er volgens Gijs nog ‘snobbig’ uit. „Er werd misschien wel elitair over gedaan. Je wist er veel vanaf of niks.” Grapedistrict trok bewust een andere lijn. Geen donkere winkels met houten tonnen maar strakke witte ruimtes, geen vijfhonderd verschillende wijnen maar honderdvijftig zorgvuldig geselecteerde flessen, rechtstreeks ingekocht bij kleine zelfstandige wijnboeren.

Gijs Groenevelt (l) en Freek Padberg van Grapedistrict. Grapedistrict | Gijs Groenevelt (links) en Freek Padberg van Grapedistrict.

Twintig jaar later is de wijndrinker volgens Gijs zelf veranderd. Mensen weten meer, willen meer weten en kiezen anders. „Mensen drinken minder, maar beter. Dat roepen wij al vijf, misschien wel tien jaar: drink niet die fles die eigenlijk niet lekker is twee keer, maar koop één heel goede fles.” Hij wijst op de telefoon als verklaring voor die kennisslag. „Je hebt een soort encyclopedie in je zak zitten. Je leert makkelijker.”

Een aanbod uit Brabant

Groei is er, maar bewust traag. Twee jaar geleden stond Grapedistrict op vijftien winkels. Nu zeventien. „Als je het zo zegt, word ik ook een beetje teleurgesteld”, reageert Gijs. „We hadden liever meer winkels geopend.” Aanbiedingen zijn er genoeg. „We krijgen wel eens een aanbod: als ik geld in jullie stop, kunnen jullie in één keer in Brabant tien winkels openen.” Hij wijst dat af. „Dit product gaat heel erg om vertrouwen. Dat duurt lang en je moet de goede mensen in de winkel hebben.”



De grootste bottleneck in groei is bovendien geen geld, maar locatie. Grapedistrict wil bewust in buurten zitten, niet in de A-winkelstraten. „Wij willen graag dat de winkel in een buurt zit waar mensen wonen. Niet AA, want daar zijn de huren drie keer zo hoog.” In Hilversum is de straat al uitgekozen, alleen het juiste pand ontbreekt nog.



Daar zit ook de scheidslijn met snelle groei: een huurcontract loopt vijf jaar, dus elke verkeerde keuze blijft hangen. „Als het gewoon niet goed voelt, moet je het niet alleen om de groei doen. Dat heb ik geleerd de afgelopen twintig jaar.”

Horeca als motor

Grapedistrict ging in 2024 door de tien miljoen euro omzet, waarvan ongeveer een derde uit de horeca komt. De webshop draait de omzet van drie tot vier winkels. Die horecatak groeit volgens Gijs harder dan retail, omdat een nieuwe horecaklant geen pand vereist, alleen een goede ondernemer. „Wij hebben nu vier man in dienst die alleen maar horeca bezoeken.”



„Wij geloven er niet in dat je dozen moet schuiven”, vervolgt hij. „We kunnen heel makkelijk ondernemers vinden en die hele goedkope wijn verkopen. Maar wat echt helpt, is om ze te helpen wijn te verkopen.”



Dat betekent investeren in de relatie, soms in een wijn die iets duurder is, soms in een ondernemer die later zelf een nieuwe zaak begint. „Die zegt: die jongens van Grapedistrict hebben ons toen geholpen. Dus daar ga ik weer mee aan de slag.”



Boomer en AI

Bij Grapedistrict werkt inmiddels een managementlaag onder Gijs en Freek. Dat moet, om door te kunnen groeien. „Wij hebben een platte organisatie. Als er iemand uitvalt, komt het altijd terug bij onszelf. Door meer mensen die managementtaken te geven, vang je het met meer mensen op.”



Een van die nieuwe mensen is volgens Gijs scherper op AI dan hijzelf. „Dan voel ik me echt een oude boomer. Maar als je ziet wat hij in vier maanden heeft kunnen veranderen in onze data en informatie. Dat wist ik niet, dat kon ik niet. Iemand brengt iets wat je zelf niet hebt. Neem betere mensen aan dan jezelf.”

Het belangrijkste advies dat Gijs zelf meeneemt uit twee decennia ondernemen, gaat over focus. „Als ondernemer komen de hele tijd dingen op je pad. Ik ben altijd geneigd te denken: oh, dat ga ik ook nog even doen. Maar vaak zitten die dingen niet in de kernwaarde waar je moet zitten. Dan leiden ze je af, maar ook je hele bedrijf. Probeer steeds terug te denken: past het echt bij waar wij goed in zijn?”



