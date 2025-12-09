Onwine mikt op 10 miljoen omzet in 2030: allerlaatste investeringsronde moet doorbraak versnellen

Het wijnplatform Onwine zet een grote stap richting schaalvergroting. Medeoprichter Casper Hendriks presenteert in De Ondernemer Live de allerlaatste investeringsronde: vier ton om door te groeien naar winstgevendheid, nieuwe landen aan te sluiten en het platform volledig te vernieuwen. „De wijnwereld is kapot en die gaan wij fixen.”

De missie van Onwine is vanaf dag één onveranderd: de wijnwereld openbreken door consumenten direct bij de wijnboer te laten kopen. In de radioshow van De Ondernemer legt medeoprichter Casper Hendriks uit hoe dat uitgroeide tot een snelgroeiend platform in vijf landen, met honderden wijnboeren en duizenden klanten. „De wijnwereld is kapot en die gaan wij fixen.’’



Het model draait om directe verkoop: de wijnboer bepaalt de prijs en verstuurt zelf, zonder importeur ertussen. Die transparantie maakt de marges voor Onwine relatief laag – 10 tot 12 procent – maar versnelt de schaalbaarheid. „Het harde werk zit bij de wijnboer, dus die moet ook het meeste ervan terugzien”, aldus Casper.

Spanje en Portugal als nieuwe wijnlanden

De groei trekt inmiddels stevig aan. Onwine breidde uit naar Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Het aantal aangesloten wijnboeren verdubbelde bijna dit jaar en elke week komen er nieuwe bij. Daarnaast groeit de omzet mee: in 2024 met 65 procent, en voor 2025 verwacht Onwine opnieuw een groei rond de 60 procent. Het bevestigt volgens Casper dat het model ook buiten de eerste kernlanden tractie opbouwt.



Om wijnboeren zichtbaarder te maken opende Onwine een conceptstore en startte het een eigen wijnfestival, dat ook nieuwe klanten moet aantrekken. De locatie in Utrecht krijgt bovendien vervolg: er liggen plannen voor meerdere fysieke conceptstores waar wijnboeren en wijnliefhebbers elkaar kunnen vinden.

Spanje en Portugal staan klaar als nieuwe landen, al is de logistiek daar nog een beetje een puzzel. „Zodra we goede tarieven en een werkbaar netwerk hebben, gaan we live”, zegt Casper.

In 2030 willen we richting de 10 miljoen euro omzet Casper Hendriks Onwine

Onwine regelt de verzendingen volledig voor wijnboeren, inclusief fiscaal papierwerk. Het platform draagt ook zorg voor accijnzen en administratieve afhandeling, zodat wijnmakers zonder extra gedoe internationaal kunnen leveren. Die succesvolle aanpak werd eerder al in Italië, Frankrijk en Oostenrijk uitgerold.

Casper Hendriks (l) en Gijs van Opstal, oprichters van Onwine.

Onwine wil Europese wijnmarkt domineren

Met de nieuwe investeringsronde wil Onwine doorstoten naar winst. De doelstelling: 2,5 miljoen euro omzet en 800.000 euro winst in 2028. Om dat te halen moet het platform volledig worden vernieuwd en is het zaak dat nieuwe landen aansluiten. Van de nieuwe ronde is al 25 procent opgehaald in de eerste week. In totaal haalde het bedrijf via eerdere rondes al een half miljoen euro op bij meer dan tweehonderd investeerders.

Volgens Casper is dit bewust de laatste keer dat investeerders kunnen instappen. „Geld ophalen kost veel tijd. We willen ons volledig op groei richten. Dit is echt de allerlaatste ronde.’’



Als Onwine straks richting winstgevendheid gaat, wil het bedrijf de groei doorzetten. Casper verwacht dat Onwine vanaf 2028 elk jaar verder kan opschalen, tot een niveau waarop internationale uitbreiding logisch wordt. Vanuit die basis wil het bedrijf nieuwe landen aansluiten en het bereik vergroten. Uiteindelijk wil Onwine het grootste Noord-Europese wijnplatform worden. „In 2030 willen we richting de 10 miljoen omzet. Elk land koopt wijn anders, dus daar spelen we per markt op in.’’

