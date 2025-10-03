Pia en Merijn selecteren en bewaren met Depot Noir wijn voor liefhebbers zonder wijnkelder

Een digitale wijnkelder voor elke liefhebber die geen ruimte heeft om zelf wijn te bewaren of niet over de juiste kennis beschikt. Wijnkenner Pia Spierings en marketeer Merijn Steins Bisschop bedachten met Depot Noir de oplossing. „Je kunt geleidelijk een wijncollectie opbouwen zonder dat je grote uitgaves hoeft te doen.”

„Het idee ontstond al in de winkel die ik vijftien jaar heb gehad, maar het bungelde altijd helemaal onderaan mijn to-do-lijst”, vertelt Pia Spierings bij De Ondernemer Live. „Ik merkte dat mensen heel graag een bepaald type wijn willen, maar niet de kennis hebben van het feit dat die wijnen er vanzelf komen als je ze weglegt. Dus zuren die afzwakken, hout dat intrigeert en de wijn die die zachter wordt, mooi gebalanceerd.”

Dat je in het mooiste geval over tien jaar een waanzinnige Riesling hebt die je bij een diner kunt openen Pia Spierings Depot Noir

Maar niet iedereen heeft de luxe om een eigen wijnkelder aan te leggen om wijnen in te laten rijpen. „Ze weten ook niet hoe ze wijn weg moeten leggen of hoe ze überhaupt een wijncollectie moeten opbouwen. Wanneer is wat op dronk, hoe houd ik het bij? Er zijn wel apps die daarbij kunnen helpen, maar het vraagt meer als je het echt goed wil doen”, vertelt Pia.

„Wij vinden het gewoon heel erg leuk om dat uit handen te kunnen nemen en die mogelijkheid te geven. En zeker als het gaat om de ideale ruimte en het ook kunnen vergeten. Dat je in het mooiste geval over tien jaar een waanzinnige Riesling hebt die je bij een diner kunt openen.”

Wijnabonnement voor gelegenheden

Vanuit die kennis van wijnen ontstond het idee voor Depot Noir. „In ons depot slaan we alle wijnen op voor abonnementshouders”, zegt Merijn. „Je kunt via onze webapp bijhouden wat er wordt verzameld voor je en wanneer het op dronk is. Dus we kopen wijnen in die over het algemeen even moeten rijpen en dat brengen we ook in kaart. Je ziet per wijn wat de timeline is, wanneer je hem open kan trekken. Als dat moment komt, kun je ervoor kiezen om hem te laten liggen voor zolang dat kan. Of om hem thuis laten bezorgen als je een diner, verjaardag of een gelegenheid hebt waar hij voor nodig is.”

Merijn Steins Bisschop en Pia Spierings van Depot Noir. Foto: Depot Noir

Pia liep al langer met het idee voor de digitale wijnkelder maar benaderde Merijn om te kijken of ze dat idee samen konden uitvoeren. Een strak ondernemersplan was er nog niet. Pia: „Er waren wel grote lijnen en mijn uitgangspunt is altijd wijn. Ik denk dat het ook een hele goede toevoeging was om Merijn erbij te hebben. Hij heeft wijn helemaal niet als uitgangspunt en hij kan heel vaak het nerderige deel dat ik daarin heb aan de kant schuiven om het bedrijfsmatige deel voorrang te kunnen geven. Ik wist dat ik Merijn nodig had om de onlineversie van mijn nieuwe wijnwereld over te kunnen brengen, iets wat ik in de winkel heel goed één op één kon.”

Geleidelijk je eigen collectie opbouwen

De abonnementsvorm biedt de mogelijkheid geleidelijk een dure collectie aan wijnen op te bouwen. Merijn: „Het abonnement voelde eigenlijk vanaf het begin af aan al heel erg goed. Ook omdat het juist mogelijkheden biedt voor mensen die bij wijze van spreken de ambitie hebben om een wat duurdere collectie op te bouwen, maar die niet 200 euro per maand kunnen besteden aan wijn. Dus voor hen duurt het wat langer. Stel je neemt een abonnement voor 40 euro per maand. Dan duurt het 4 à 5 maanden, maar kun je eigenlijk geleidelijk een collectie opbouwen zonder dat je van dat soort grote uitgaves hoeft te doen. Dus het biedt ook oplossingen voor een aantal van onze members.”

Merijn en Pia zijn pas relatief kort bezig, maar achter de schermen wordt er al anderhalf jaar aan het project gewerkt. Twee maanden geleden ging de campagne live. Zijn er al lessen te trekken uit die periode? Merijn: „Je zou het kunnen omschrijven als een tech-startup. Ik zou iedere toekomstige tech-startup adviseren om tech in eigen huis te hebben. Wij hebben het ingekocht, dus wij zijn met een agency gaan werken. Dat werkt tot op zekere hoogte heel erg fijn. Alleen je wilt toch heel snel kunnen schakelen en soms kan dat niet vanwege planningen of vanwege bepaalde toestanden die er spelen.”

Schaalbaar bedrijfsmodel

De ambities van Merijn en Pia reiken ver, mede omdat het idee erg schaalbaar is. Merijn: „Als we in Nederland iedereen hebben gevonden die zich hierin interesseert, zijn dat 20 tot 30.000 mensen. Voordat we die allemaal bereikt hebben, is er nog een weg te gaan. Als we een grote groep hebben kunnen aanspreken, dan is het eigenlijk een kwestie van een depot in het buitenland plaatsen. Zorgen dat je logistiek daar ook alles op orde hebt. Dan ben je eigenlijk al in business.”

Afgelopen jaar was de wereldwijde wijnconsumptie op laagste punt in 64 jaar. Zien de ondernemers dat als een bedreiging? „De wijnconsumptie daalt, maar de kwaliteit van de wijn die wordt gedronken gaat omhoog. Dus dat sluit precies aan op wat wij doen”, zegt Pia. „ Mensen willen het meer ervaren. Minder borrelen, maar vooral wijn heel erg uitzoeken voor speciale momenten. Daarnaast bedienen wij een nieuwe groep die eerder werd buitengesloten als het gaat om wijnen wegleggen.”

Wijnproeverijen en samenwerking met chef-koks

Naast een sterke aanwezigheid online is er meer nodig om het vertrouwen te winnen van potentiële klanten, weet Merijn. „Vandaar dat we ook wijnproeverijen organiseren en we gaan samenwerkingen aan met chef-koks in om te beginnen in Amsterdam als pilot. Als dat werkt, gaan we dat verder uitbreiden in Nederland.”

Momenteel heeft Depot Noir tussen de honderd en tweehonderd members, maar er zijn er zo’n 450 nodig om echt volledig zelfstandig te kunnen draaien. Pia: „Wat we nu weten, is dat heel veel members kiezen om meteen een jaarabonnement af te sluiten.”

De eerste vooruitzichten zijn wat dat betreft goed en Merijn kijkt voorzichtig in de toekomst. „Als het allemaal volgens planning loopt, dan denk ik dat we in Nederland tussen de vijfhonderd en zevenhonderd members uitkomen, waarna het buitenland lonkt. En als de begrotingen kloppen, dan gaan we qua omzet al snel richting de 1 miljoen en misschien zelfs eroverheen.”

