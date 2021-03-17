Hij kwam naar Den Haag om de Belastingdienst te hervormen, maar de coronacrisis werd een veel complexere klus. Toch blijft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) positief over de toekomst. ,,Er komt een plan voor ondernemers om ondanks hun belastingschuld straks toch te kunnen opstarten.” Beluister hieronder het hele interview.

D66-bewindsman Vijlbrief is dit jaar voor het eerst kandidaat-Kamerlid en heeft actief campagne gevoerd. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel vroeg hem onder meer of de campagne wel voldoende over de toekomst is gegaan, met name over het perspectief van ondernemers. Vijlbrief beaamt dit: ,,Zelf heb ik wel echt debatten over de economie gevoerd, maar je ziet dat het bij de lijsttrekkers al gauw terugkijken is en wie wat fout heeft gedaan. Ik kan me voorstellen dat je dan als ondernemer denkt: wat heb ik hier aan?”

“ Ik ga geen belastingschulden kwijtschelden, want dat vind ik niet eerlijk voor mensen die wel hebben betaald ” Hans Vijlbrief (D66), staatssecretaris Financiën

Belastingschuld niet kwijtschelden

Een grote zorg voor veel ondernemers is de enorme belastingschuld die zij op enig moment zullen moeten aflossen zodra de coronacrisis voorbij is. Biesheuvel ziet tegelijk dat veel politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s diezelfde ondernemers veel lastenverzwaringen in het vooruitzicht stellen.

Vijlbrief: ,,Ik begrijp die zorg, want deze belastingschuld beslaat in totaal zo’n 17 miljard euro. Tegelijk heb ik onlangs aangekondigd in een groot interview dat ik samen met de ondernemersclubs en de banken een plan ga maken dat het mogelijk maakt voor ondernemers om ondanks die schulden straks toch weer te kunnen opstarten. Ik ga alleen niet kwijtschelden, want dat vind ik niet eerlijk ten opzichte van mensen die wel hebben betaald. Dat is het laatste wat je doet. Denk dus in eerste instantie aan uitsmeren, geen rente, dat soort aardige dingen om het houdbaar te maken.”

‘Bedrijven saneren is maatwerk’

Saneren in schulden is sowieso maatwerk, benadrukt Vijlbrief. ,,Het gaat om 250.000 bedrijven, mensen! Als ik daar allemaal maatwerk op moet loslaten, zijn we in het jaar 2138 nog bezig. Dat gaat het niet worden, dus moeten we een intelligente combinatie kiezen tussen maatwerk en een meer generieke aanpassing. Ik begrijp heel goed dat het een ramp is voor ondernemers dat ze noodgedwongen dicht zijn door dat klotevirus. Daar is het heel belangrijk dat we als overheid vertrouwen blijven uitstralen en een heldere koers varen. Het virus bestrijden is één, maar daarna komt dat open gaat wat open kan.”

Beluister het hele gesprek in onze podcast.