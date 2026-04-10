Jason verloor 400.000 euro door zijn failliete winkel, maar voelt nu vooral opluchting: ‘Ik heb er veel van geleerd’

Een faillissement hakt er bij elke ondernemer flink in. Dat was niet anders bij Jason Wen toen de eerste en enige stenen Cosmeau-winkel de deuren recent moest sluiten. De zaak was simpelweg niet winstgevend. Toch zit de serieondernemer niet bij de pakken neer. Een nieuwe fabriek, nog duurzamere producten en het consolideren van het online succes is het devies.

Jason Wen (41), is oprichter en ceo van Cosmeau . Het bedrijf richt zich op het verminderen van plastic afval in huishoudelijke producten, zoals duurzame wasstrips, schoonmaakmiddelen en geurparels. Het merk richt zich zoveel mogelijk op plantaardige, biologisch afbreekbare producten en produceert deels lokaal in Nederland.



Een jaar geleden opende het bedrijf naast de webshop een fysieke winkel in het hart van Haarlem. Dezelfde winkel is inmiddels alweer gesloten: failliet. Waar veel ondernemers die te maken krijgen met een faillissement liever niet te diep ingaan op het ‘waarom’, is Jason zeer transparant over het mislukte retailavontuur.



Fysieke Cosmeau-winkel niet winstgevend

De oorzaak van het faillissement? „We kregen de winkel simpelweg niet rendabel. We maakten ongeveer 10.000 euro per maand verlies en het hele project heeft ons circa 400.000 euro gekost”, schrijft de ondernemer in een LinkedIn-post. ‘Ik dacht vooraf dat het (faillissement, red.) relatief eenvoudig zou zijn om af te ronden, juist omdat de winkel in een aparte bv was ondergebracht. De realiteit bleek toch anders. Uiteindelijk hebben we op twee momenten een advocaat moeten inschakelen.’

Jason klinkt gelukkig niet neerslachtig en is zeker niet somber wanneer De Ondernemer hem enkele dagen na de openhartige post spreekt. Ook nu weer is hij open over wat er het afgelopen jaar is gebeurd. „In het begin investeer je in het pand, in de winkel. Je hoopt dat het een succes wordt. Maar zoals ik op LinkedIn schreef, de winkel is nooit winstgevend geweest. In de eerste periode neem je dat voor lief. Je moet groeien, bouwen aan de naamsbekendheid van de winkel.’’



Jason: „Op een gegeven moment moet je wel actie ondernemen, je kunt niet blijven afwachten. We hebben tweemaal ons assortiment aangepast, we zijn in eerste instantie meer richting de persoonlijke verzorging gegaan en in december hebben we ons meer toegelegd op gifting. Dan moet je denken aan producten als zandkaarsen en geurstokjes.’’

Faillissement geen invloed op andere activiteiten

Helaas zette dat geen zoden aan de dijk, vertelt Jason. „De cijfers gingen niet omhoog. We vroegen ons af hoeveel geld we nog in de winkel moesten steken om het levensvatbaar te houden. Op dat moment moet je eerlijk zijn tegen jezelf. Gaat het ooit nog wat worden en hoe lang houd je het vol? We wisten vanaf het begin dat we een risico namen. Het was onze eerste fysieke winkel. De verhuurder wist dat ook. Weet je, je bent natuurlijk geen bedrijf als Nike dat zo weer een nieuwe winkel opent’’, aldus Jason. „Geluk bij een ongeluk: de winkel zat in een aparte bv. Het faillissement heeft geen invloed op onze andere activiteiten, die wel goed lopen.’’



Toch, een mooie, moderne winkel op een A1-locatie in het hart van de prachtige Haarlemse binnenstad. Waarom bleef de klant volgens Jason weg? „Ik weet het niet. Haarlem is een vreemde stad in retail. Van tevoren zeiden veel mensen tegen mij: ‘Als het in Haarlem lukt, dan lukt het overal.’ Dat weet ik natuurlijk niet, ik heb geen andere winkels op andere locaties. Ik kan het niet vergelijken. Wij hebben gekozen voor die stad omdat die het dichtst bij ons hoofdkantoor in Velsen-Noord ligt. Utrecht was ook een optie, maar dan zit je met een uur reistijd voor de bevoorrading van je winkel.’’

Focus op innovatie en duurzaamheid

Wat doet dat met je als ondernemer, wanneer je de knoop doorhakt en het einde verhaal is voor je enige stenen winkel? „We hebben het online gedeelte nog, waarmee we bekend zijn geworden dankzij de schoonmaakmiddelen. Daarnaast zijn we druk met het bouwen van onze fabriek, zodat we ons aanbod lokaal en nog duurzamer kunnen produceren. Ik vind het heel jammer dat het met de winkel niet is gelukt, maar ik moet eerlijk zijn: het kostte mij te veel focus.’’

Jason: ,,De focus die we meer en meer willen verleggen naar innovatie, nieuwe producten op de markt brengen. In binnen- en buitenland. In ons segment gebeurt dat nog weinig, we lopen voorop in de wereld en kunnen een enorm terrein winnen. Maar dat is kapitaal- en tijdsintensief. Daar kunnen we ons nu voor de volle 100 procent op richten. Overigens, wanneer de winkel wel een succes was geweest, dan hadden we vast meerdere winkels geopend. Je moet daar eerlijk in zijn. Toch, ik voel geen verdriet of woede. Het voelt meer als een opluchting. De hernieuwde focus op online en de fabriek verzacht de pijn. Daarnaast heb ik er veel van kunnen leren.’’

De impact van een faillissement

Wellicht verzacht het ook de pijn, of eerder frustratie, die Jason ervaarde tijdens het faillissementstraject en de tijd erna. „Ik had niet verwacht dat je als ondernemer op een bepaalde manier wordt ‘gestraft’ wanneer je een faillissement achter de rug hebt”, aldus de ondernemer op LinkedIn. “Er is verrassend weinig bekend over hoe een faillissement er in de praktijk echt aan toegaat. Mensen praten er liever niet over, is mijn indruk. Ook verschillende partijen en adviseurs die ik heb gesproken, kunnen de realiteit en impact niet altijd goed beschrijven.”



Jason: „Zo’n proces is eigenlijk een onderhandeling. Het is niet dat je gelijk hebt of krijgt. Dat maakt het soms lastig om het gevoel te houden dat je samen naar een oplossing werkt. Alles wat je te goeder trouw vertelt, wordt tegen je gebruikt. Zo voelde dat voor mij. Je wilt iets goed afronden, maar je wordt tegengewerkt. Dat maakt het zo vervelend. Weet je, we hebben geen kwade bedoelingen. De winkel was niet rendabel en ik ben zelf de grootste schuldeiser.’’



Als een boemerang terug

Uiteindelijk was de kous eindelijk af en kon Jason het hoofdstuk sluiten en zich volledig focussen op de webshop en vooral ook de opbouw van de nieuwe fabriek. Daar zijn flinke financiële investeringen voor nodig. Echter, het eerdere faillissement kwam als een boemerang terug. „We hebben met onze bank de afgelopen jaren een goede relatie opgebouwd, nooit betalingsachterstanden gehad. Maar vanwege dat faillissement ziet de bank ons als een verhoogd risico.’’

„Dat betekent dat we stapels documenten moeten invullen en dat de bank je vraagt naar de definitieve jaarcijfers, van alle bv’s en van de afgelopen twee jaar. Niet alleen dat en andere cijfers, ook een begroting van de exploitatiekosten voor de komende jaren.’’ Gelukkig nam een andere bank volgens de ondernemer de lease, nodig voor materieel zoals een zogenaamde reachtruck, ‘zonder moeilijk te doen’ over. „Ze wisten ook van het faillissement. Daar lukte het wel. Dat is opmerkelijk te noemen.’’

Moedig voorwaarts

De weg is nu vrij voor de innovatieve en duurzame ambities van Cosmeau. Deze maand nog wordt een nieuwe hal opgeleverd naast het huidige kantoor en magazijn van het bedrijf. Het oude magazijn wordt omgebouwd tot een fabriek van 1.500 m². Tel daarbij op een laboratorium van 150 m². De nieuwe hal biedt 2.500 m² voor logistiek, het nieuwe magazijn en de eindassemblage.



Jason: „Bij elkaar opgeteld hebben we straks bijna 5.000 m² aan ruimte. Dat is insane. Het begon ooit in een huiskamer en kijk wat er nu staat’’, aldus de ondernemer die momenteel met meerdere partijen in gesprek is om samen nog innovatievere schoonmaakproducten te maken.”



Keuringsdienst van Waarde-ophef wasstrips

Dat betekent eveneens nog duurzamere wasstrips. Volgens de makers van het populaire consumentenprogramma Keuringsdienst van Waarde bevatten de strips van verschillende merken Polyvinyl Alcohol, een kunststof beter bekend als PVA. PVA wordt ook gebruikt als folielaagje om vaatwastabletten en voor wasmiddelpods. „Dat is een kunststof. Dat is plastic,’’ aldus plasticexpert Katja Loos in de Keuringsdienst van Waarde-uitzending.

„In de realiteit ligt dat wel iets genuanceerder’’, benadrukt Jason. „Het is een televisieprogramma, zij moeten natuurlijk ook hoge kijkcijfers halen. We hebben er veel last van gehad. Die makers hebben heel veel autoriteit opgebouwd. Hoe zij de wasstripindustrie hebben weggezet, vind ik best sneu te noemen. Iedereen doet zijn best om zo duurzaam mogelijke producten op de markt te brengen. Maar het werd gebracht alsof de consument bij elke wasbeurt met een wasstrip zonder het te zien een plastic fles in het milieu dumpt.’’



En dat klopt niet volgens Jason. „Een deel van onze klanten was echt boos op ons, ze voelden zich belazerd. We hadden vorig jaar, voordat de uitzending plaatsvond, de mensen eerlijk ingelicht over de afbreekbaarheid van PVA in Nederlandse waterzuiveringsinstallaties. We zijn toen begonnen met de ontwikkeling en onderzoek naar alternatieven. Dat kost echter tijd. Ook adverteren we al een langere tijd niet meer met termen als ‘plasticvrij’. Het PVA-vrije wasmiddel gaan we produceren in de nieuwe fabriek. We gaan echt iets gaafs neerzetten, het is niet zomaar een alternatief’’, belooft Jason. „We zorgen dat de teleurgestelde consument terugkomt bij Cosmeau. Door middel van innovatie, want dat zit in mijn ondernemers-DNA.’’



