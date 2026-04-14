Managers eruit, ‘spanning’ erin: zo houdt kampeergigant Obelink grip op 800 ‘leiders’ in het familiebedrijf

Groeien betekent voor veel bedrijven: extra managementlagen. Niet bij Obelink. Toen het familiebedrijf uit Winterswijk richting de 800 medewerkers schoot, werden de managers juist geschrapt. Maar hoe voorkom je chaos in een organisatie van die omvang? Jorne Hagens, coach en trainer in roldenken bij Obelink, over de harde lessen van zelfsturing: „Je moet wel leiderschap tonen in je rol.”

Wie naar de omvang van Obelink kijkt – een organisatie met zo’n 800 medewerkers – verwacht al snel een strakke hiërarchie. Dat beeld past ook bij een bedrijf dat al sinds 1959 een begrip is en kampeerliefhebbers uit heel Europa naar de Achterhoek trekt. Toch is het tegendeel waar. Het familiebedrijf, onlangs bekroond met de Nationale Ondernemersprijs, werkt met ‘roldenken’: geen ‘viersterrengeneraals’ die orders uitdelen, maar medewerkers die zelf eigenaar zijn van hun taken.



Voor veel ondernemers klinkt het als een nachtmerrie: de controle loslaten terwijl de organisatie groeit. Jorne begrijpt die angst, maar stelt dat het tegendeel gebeurt. „Minder managers voelt als minder grip, maar dit systeem is juist extreem transparant”, legt hij uit in De Ondernemer Live. „Iedereen kan zien waar een ander mee bezig is. We werken met wekelijkse overleggen en indicatoren. Je hebt juist veel meer inzicht dan in een traditionele structuur.”



Zoektocht naar rol manager

Jorne noemt dat ‘spanningen’. In plaats van te wachten op een besluit van bovenaf, is elke medewerker verantwoordelijk voor de verbeterpunten die hij of zij signaleert. „Het initiatief ligt volledig bij de collega’s. Er ontstaan hierdoor veel meer ideeën en initiatieven dan je vooraf kunt bedenken.”



De zoektocht van de oud-managerDe transitie was echter niet zonder slag of stoot, zeker niet voor de zittende garde. „Je afdelingsmanager heeft ineens geen managerrol meer. Dat is echt een zoektocht geweest”, geeft Jorne toe. „Je werkt hier vanuit de inhoud. Je hoeft geen manager te worden om invloed te hebben.”

Testcase: De Wit in Schijndel

De robuustheid van het model wordt momenteel onderworpen aan de ultieme test. Na de fusie met branchegenoot De Wit uit Schijndel wordt ook daar met deze manier van werken geëxperimenteerd.



„De structuur is voor ons de basis voor de toekomst. Of we nu internationaal groeien of fuseren: van deze manier van werken gaan we niet meer af. We gaan het alleen maar verder verfijnen.”



