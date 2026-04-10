Na 145 jaar gaat Marinka’s familiebedrijf op de militaire toer: ‘Je móet, anders ben je weg’

Brugonderdelen, windmolenwieken: Nooteboom uit Wijchen is specialist in het bouwen van trailers voor het vervoeren van gigantische objecten. Na 145 jaar gaat het familiebedrijf op de militaire toer. Het slaat de handen ineen met de Duitse defensiereus Rheinmetall. Tanks op de trailers, straks. „Tien jaar geleden had ik deze stap misschien niet gezet.”

Hoe de Duitsers bij Nooteboom zijn uitgekomen? Hoe Rheinmetall, een beursgenoteerd defensiebedrijf met 33.000 medewerkers, 181 vestigingen en een jaaromzet van 10 miljard euro, aanklopte bij de Nieuweweg in Wijchen? Waarom Rheinmetall, juist híer de beste bouwer van grote trailers denkt te vinden om houwitsertanks en ander wapentuig over de weg naar de Europese oostgrenzen te vervoeren?



„Daar kan ik helaas niet zo veel over zeggen”, vertelt directeur Marinka Nooteboom, tegen AD. De deal was lang een goed bewaard geheim. „Maar: wij hebben natuurlijk een goede naam als het gaat om het ontwerpen van trailers voor uitzonderlijk wegvervoer.”



Iets meer dan een jaar geleden hoorde ze voor het eerst van de Duitse interesse. Het defensiebedrijf uit Düsseldorf, producent van tanks, kanonnen, drones, oorlogsschepen, munitie en hightechsystemen om aanvallen van de vijand af te slaan, aasde op een samenwerking.



Trailers voor militaire doeleinden

„Op zichzelf heel logisch, omdat we complementair zijn”, vindt Nooteboom. „Ons bedrijf zit in een absolute nichemarkt in Europa. Wij bouwen trailers in allerlei soorten en maten die een gewicht tot 200 ton kunnen dragen. En waarmee je óók op lastige plekken komt, van de snelweg af. Offroad. Rheinmetall zocht een partner om trailers mee te ontwikkelen, voor militaire doeleinden.”



In een gezamenlijk persbericht van Nooteboom en Rheinmetall, daar haar enige Nederlandse vestiging in Ede heeft, staat het zo: ‘Dit hangt samen met de toenemende inzet van zware wiel- en rupsvoertuigen, evenals met grootschalige Navo‑aanbestedingsprogramma’s voor gevechtstanks, infanteriegevechtsvoertuigen en zelfrijdende houwitsers’.

Het is voor ons een strategische keuze om deze stap naar defensie te zetten Marinka Nooteboom

Europa investeert massaal in zijn zelfverdediging. Rheinmetall denkt de omzet dit jaar te kunnen vergroten van 10 naar 14 miljard euro. Talloze andere bedrijven liften mee. Nooteboom, een familiebedrijf dat in 1881 werd opgericht, nu dus ook.



Marinka Nooteboom: „Het is voor ons een strategische keuze om deze stap naar defensie te zetten. Met Rheinmetall hebben we een partner met enorm veel kennis en kunde over militaire voertuigen én de ingangen in de defensiemarkt. Rheinmetall heeft de contacten en de contracten. Wie weet wat daar nog uit voortvloeit. Wij zien het als het begin van een langdurige samenwerking.”

‘We leven in turbulente tijden’

Zonder interne discussie is de stap naar de defensie-industrie niet gegaan, zegt de directeur. „We hebben onszelf de vraag gesteld: moeten we dit wel doen? Er waren natuurlijk tijden dat er heel anders naar wapenproducenten werd gekeken. Tien jaar geleden had ik deze stap misschien niet gezet. Maar feit is: we leven in turbulente tijden. Kijk naar de ellende in Oekraïne en het Midden-Oosten. Als Europa móeten we op eigen benen gaan staan, met een robuuste eigen defensie. Het gaat om onze eigen weerbaarheid.”

Nooteboom maakt trailers - zeg maar heel lange aanhangwagens - op maat voor het vervoer van grote bijzondere objecten zoals de vleugels van windmolens. Foto: Eveline van Elk

Er is inmiddels één type Heavy Equipment Trailer voor militaire doeleinden ontwikkeld, samen met de Duitsers. De tekeningen zijn nog geheim. Om logistieke redenen is ervoor gekozen deze trailer niet te produceren in Wijchen, maar in Nootebooms tweede fabriek in Roemenië. „Rheinmetall heeft daar zelf ook een vestiging. Dat speelt mee.”

‘Je moet innoveren, anders ben je weg’

Nooteboom ziet nieuwe, zakelijke kansen. Omzet. „En deze samenwerking is ook een manier om jezelf als bedrijf te blijven uitdagen en verbeteren. Je móet innoveren, anders ben je weg. Nieuwe toepassingen voor de militaire trailers komen straks ongetwijfeld ook van pas in de trailers die we ontwerpen voor de civiele markt. Laat duidelijk zijn: we blijven volop actief aan de civiele kant.”



Dit artikel is geschreven door Harm Graat voor AD.