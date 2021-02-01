,,Er is nog een wereld te winnen in het versterken van de dialoog tussen het bedrijfsleven en ondernemers aan de ene kant en politiek en bestuurlijk Den Haag aan de andere kant," vertelt CDA-lijstrekker Wopke Hoekstra in de nieuwe podcastserie De Ondernemer Kiest. Met ONL-voorzitter Hans Biesheuvel bespreekt hij het verkiezingsmanifest ‘We moeten het geld eerst weer verdienen’.

De podcast met redacteur Jeroen Mirck van De Ondernemer, demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) en Hans Biesheuvel over het ONL-manifest en onderwerpen als een eerlijke economie, de BOR en familiebedrijven en financiering voor bedrijven is hier en op Spotify terug te beluisteren. In aanloop naar de verkiezingen komen ook andere lijsttrekkers aan bod; podcasts die ook via deze website te beluisteren zullen zijn.



Demissionair minister van Financiën Hoekstra onderschrijft in deze eerste De Ondernemer Kiest-podcast de titel van het ONL-manifest. ,,,Het is belangrijk dat het gaat over het vergroten van de koek en daarna over het verdelen van de koek en dat sluit goed aan bij de slogan van het manifest."

De CDA-leider zegt in de podcast onder meer dat de afstand tussen het bedrijfsleven en de politiek nog te groot is. ,,Veel politici zijn groot geworden in een andere omgeving dan in het bedrijfsleven. Je gaat anders met geld om als je het eerst moet verdienen en daarna de keuzes moet maken wat je ermee gaat doen. Er is nog een wereld te winnen in het versterken van de dialoog tussen het bedrijfsleven en ondernemers aan de ene kant en politiek en bestuurlijk Den Haag aan de andere kant."

Hoekstra: 'Op korte termijn geen bezuinigingen'

Volgens het CDA is het belangrijk dat de economie binnenkort weer opengaat en weer ‘als een tierelier kan draaien’. Hoekstra kiest op korte termijn bewust niet voor bezuinigingen. ,,Dat werkt niet. Het is voor ondernemers en de werkgelegenheid verreweg het beste om de boel gewoon weer open te doen. Nederlanders kunnen dan de tientallen miljarden die nu zijn gespaard weer in de winkelstraten gaan uitgeven. Maar het voor altijd uitsluiten van bezuinigingen zou natuurlijk een fabeltje zijn."

