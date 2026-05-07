Een cv is allang geen statisch document meer dat je eens in de paar jaar bijwerkte. Voor zelfstandigen is het een dynamisch visitekaartje dat je per opdracht moet aanpassen. Wie dat niet doet, ligt er vaak al uit vóórdat een mens het cv überhaupt heeft gezien. Dat ondervond IT’er en ondernemer Wouter Diesveld aan den lijve. Reden om zelf een slimme app te ontwikkelen.

Voor Wouter Diesveld was het curriculum vitae regelmatig een bron van frustratie. Hij is sinds 2011 zzp’er. In de beginjaren kwam werk relatief eenvoudig binnen via zijn netwerk. Maar dat veranderde. „Rond corona werd het lastiger en daarna hing de Wet DBA als een zwaard van Damocles boven de markt. Bedrijven werden voorzichtiger en de concurrentie nam toe.”

Afgewezen op formulering

Wat Diesveld vooral opviel: hij werd niet zozeer afgewezen op inhoud, maar op formulering. „Ik had bijvoorbeeld ervaring met de DevOps -tool Jenkins in mijn cv staan. Maar als een recruiter specifiek zoekt op DevOps en dat woord niet letterlijk ziet, lig je eruit. Terwijl je wel gewoon de ervaring hebt.”

Het laat zien hoe sterk de selectie van kandidaten inmiddels is geautomatiseerd en gestandaardiseerd. Cv’s worden gescand op keywords, vaak nog vóórdat een recruiter ze inhoudelijk bekijkt. Zzp’ers moeten daarom hun profiel continu herschrijven. „Het is eigenlijk absurd,” zegt Diesveld. „Je vertelt steeds opnieuw hetzelfde verhaal, maar dan net anders geformuleerd. Ik dacht: dit moet slimmer kunnen. Niet telkens knippen en plakken, maar een systeem waarin je één basis-cv hebt en daar varianten van maakt.”

Diesveld bouwde in de avonduren Cv4zzp ; een tool waarmee zzp’ers als hijzelf eenvoudig meerdere versies van hun cv kunnen genereren, aangepast aan de eisen van een specifieke opdracht. Met steun van de WBSO – een subsidie voor innovatieve projecten – werkte hij zijn prototype uit tot een SaaS-applicatie. Na ongeveer een jaar bouwen ging de tool live. Inmiddels maken zo’n 200 gebruikers er gebruik van. „Het staat nog in de kinderschoenen maar de eerste reacties zijn positief.”

Vaker uitgenodigd

De kern van de app is relatief eenvoudig: gebruikers bouwen één uitgebreid basis-cv op, waarin al hun ervaring, projecten en vaardigheden staan. Vervolgens kunnen ze met ‘profielen’ werken; filters die bepalen wat zichtbaar wordt voor een specifieke opdracht.

„Veel zzp’ers hebben meerdere specialisaties, bijvoorbeeld data engineer en software engineer. Met mijn tool kun je per rol een profiel maken, waarbij je alleen de relevante ervaring laat zien - eventueel met uitgebreidere toelichting - en de rest wegfiltert.”

Cv4zzp scheelt volgens Diesveld niet alleen tijd, maar vergroot ook de kans op een opdracht. Snel reageren is cruciaal in een markt waar aanvragen soms binnen uren sluiten. Tegelijkertijd moet de kwaliteit hoog zijn. „Die drie dingen hangen samen: snelheid, kwaliteit en conversie. Als je te laat bent, ben je kansloos. Als je slordig bent ook. Met een goed afgestemd cv vergroot je je kansen aanzienlijk.” In zijn eigen praktijk zag hij dat direct terug. „Van de tien reacties werd ik vier keer uitgenodigd. Dat is hoog; gemiddeld ligt dat rond de 2 procent.”

IT’er en ondernemer Wouter Diesveld.

Waarom niet gewoon AI?

Terwijl hij zat te sleutelen aan zijn tool, kwam opeens generatieve AI op. Daarmee kunnen zelfs 8-jarigen inmiddels apps bouwen. Toch had hij geen ‘oh, shit’-moment. „Ja, natuurlijk kun je met ChatGPT ook een cv herschrijven. Maar je hebt te maken met hallucinaties, moet veel dingen controleren. Zeker bij lange cv’s is dat onhandig als je snel wilt reageren.” Daarnaast speelt context een rol. „Als je meerdere vragen achter elkaar stelt, verlies je context. Een AI-tool vergeet wat je eerder hebt ingevoerd. Dat maakt het onbetrouwbaar voor dit soort toepassingen. Je wil er gewoon van op aan kunnen dat je cv 100 procent correct gegenereerd wordt.”

Privacy en eenheidsworst

Een ander belangrijk argument tegen AI-gegenereerde cv’s is privacy. „Je stuurt je volledige cv naar een externe partij. Dat vinden veel zzp’ers niet prettig. Ik doe daarentegen niets met jouw data. Ik werk nu zelfs aan een versie waarbij je cv-data lokaal op je eigen laptop staat en niet naar de Cv4zzp-server gestuurd wordt.”

Diesveld volgt ook de discussie rond de toenemende uniformiteit van sollicitaties . Door het AI-gebruik, lijken cv’s en motivatiebrieven steeds meer op elkaar. „Recruiters herkennen dat. Het wordt een eenheidsworst en dat kan juist tegen je werken.” Met zijn tool wil hij dat voorkomen door structuur aan te bieden zonder de inhoud over te nemen. „De gebruiker bepaalt zelf wat er in het cv staat; de software helpt alleen om het slim te ordenen. Het is geen black box die iets voor je verzint. Jíj houdt de controle over je professionele verhaal.”

Het belang van individualiteit

Nu het selectieproces de komende jaren alleen maar verder automatiseert, noemt hij de individualiteit van een curriculum cruciaal. „Een HR-manager ziet straks misschien alleen nog een top vijf van kandidaten die door een systeem is geselecteerd. Dat maakt het belang van een goed afgestemd cv alleen maar groter.”

Op dit moment heeft Cv4zzp zo’n 200 enthousiaste gebruikers. De mogelijke ironie is dat Diesveld bij een grotere doorbraak of verkoop van zijn tool, zijn eigen cv nooit meer hoeft aan te passen. Vooralsnog heeft hij echter geen grootse scale-up-ambities. „Het is een nicheproduct. Maar als ik er een stabiel inkomen uit kan halen, en het product zelf verder kan uitbouwen, dan zou dat mooi zijn.”