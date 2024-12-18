Het vlóóg de schappen uit bij de Rotterdamse webshop Candyfestival: Zweedse snoepjes van Bubs. Ze zijn dankzij video’s op social media zó populair, dat het snoep nu in Nederland niet meer te krijgen is.

Youri van Slingerland (42) en Olaf Ouwerkerk (44) van webshop Candyfestival zijn meester in het volgen van virale snoepgoedtrends. Foto’s: Frank de Roo/Candyfestival

Youri en Olaf spelen met hun snoepwinkel slim in op zoete social media-hype uit Zweden

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Als een Amerikaanse influencer een ‘snoepschep-filmpje’ deelt op social media, wordt die video miljoenen keren bekeken. Wat blijkt: het scheppen van losse snoepjes was tot vorig jaar vrijwel onbekend in de Verenigde Staten. De Amerikaanse had zich laten inspireren door de Zweedse traditie Lördagsgodis, waarbij de Zweden op zaterdag losse snoepjes scheppen (dat noemen ze lösgodis, red.) voor familie en vrienden, schrijft het AD.

In Zweden was de snoepcultuur in de jaren 50 zo groot, dat Zweedse tandartsen snoep eten wilden beperken tot eenmaal per week: op zaterdag. Er ontstond daardoor een heuse traditie. En de video van de Amerikaanse influencer over die traditie maakte het Zweedse snoep in één klap razend populair in de Verenigde Staten.

Webshop Candyfestival scoort met Bubs

Een trend die vervolgens overwaaide naar Nederland. Dat merkten ondernemers Youri van Slingerland (42) en Olaf Ouwerkerk (44) van de webshop Candyfestival in Rotterdam direct. Het duo is gespecialiseerd in snoepgoed dat populair is op social media. Youri, die voordat hij voor zichzelf begon jarenlang voor Jamin werkte, legt uit wat de gewilde Zweedse snoepjes zo bijzonder maakt.

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,,Het gaat om snoepjes van het merk Bubs”, vertelt hij. ,,Heel simpel snoep is het eigenlijk, maar van hele hoge kwaliteit. Er zit minder suiker in, geen kunstmatige kleur- geur en smaakstoffen én het is helemaal vegan en dus ook halal.”

Volgens Youri is het bijzonderste aan Bubs dat er maar vijf verschillende vormpjes zijn, maar eindeloos veel variaties in kleur en smaak. ,,Het is stretchy en een beetje schuimig, maar toch best chewy. Het is héél anders dan bijvoorbeeld het Haribo-snoep waar we hier allemaal mee opgroeien. Je moet het eigenlijk zelf proeven om te weten hoe het is.”

Het bijzondere aan het Zweedse snoepgoed van Bubs, dat een stuk duurder is dan Nederlands snoep, is dat er maar vijf vormpjes, maar eindeloos veel smaken en kleuren zijn. Foto: Candyfestival

Bijzondere smaken van Zweeds snoepgoed

Maar dat zelf proeven is nu vrijwel onmogelijk. Youri: ,,De voorraden zijn op en het familiebedrijf dat Bubs maakt, kan de internationale vraag totaal niet aan. Hele snoepwinkels in Zweden staan leeg.” Ook bij Candyfestival zijn de schappen leeg.

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,,Vier, vijf jaar geleden, toen ik nog voor Jamin werkte, heb ik het Zweedse snoep ook in de winkel geprobeerd te verkopen. Maar het sloeg niet aan. Het is ook een stuk duurder”, vertelt de ondernemer. ,,Toen ik doorkreeg dat het in Amerika populair werd, heb ik meteen ingeslagen. Wij waren één van de eersten die het verkochten en ook één van de laatsten die het nog in huis hadden.”

,,En we hadden makkelijk het dubbele kunnen inkopen”, vult Olaf aan. ,,Ja, we krijgen dagelijks nog vragen via socials of we nog hebben”, zegt Youri. ,,Het leuke is ook dat ze allemaal bijzondere smaken hebben: granaatappel, passievrucht, watermeloen. Dat maakt mensen nieuwsgierig. En extreem zout drop. Dat extreme is ook vaak waarom iets viraal gaat.”

Omdat het nu extreem druk is bij Candyfestival, komt zelfs Youri’s moeder helpen met het inpakken van mysteryboxen. Foto: Frank de Roo

Eetbare legosteentjes

Dat Youri goed weet hoe hij op trends in moet spelen, komt door zijn jarenlange ervaring en vooral het investeren van veel tijd en aandacht aan landen als de VS en Japan waar veel trends ontstaan. Zo verkoopt Candyfestival bijzondere dingen als suikerspin die in kauwgom verandert en eetbare legosteentjes. En het werkt: binnen de tweeënhalf jaar dat Youri en Olaf Candyfestival runnen, zijn ze naar eigen zeggen qua omzet verdriedubbeld.

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Olaf: ,,Wat ook supergoed loopt zijn onze mysteryboxen. Een mooie zwarte glanzende doos met gouden details en papier aan de binnenkant. Goud en luxe zijn helemaal in. Dat gooien we dan goed vol met allemaal bijzonder snoep. Mensen doen graag dat soort dingen aan elkaar cadeau. Youri zegt dat altijd heel mooi: we verkopen kleine geluksmomentjes.”

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