De Europese Centrale Bank verhoogt zijn rentetarieven voor de tweede keer op rij met driekwart procentpunt. President Christine Lagarde van de centrale bank zei er in de toelichting meteen bij dat de ECB nog niet klaar is met het verhogen van de rente. De Française wilde niet vooruitlopen op hoeveel keer de bank dat zal doen en of het opnieuw grote stappen zijn.

Laatste update: 27 oktober 2022 16:53

,,We zijn er nog niet, maar we beslissen per vergadering wat we doen. We stappen af van vooruitblikken op toekomstige stappen omdat dit niet nuttig is op dit moment." Met de nieuwe renteverhoging evenaart de centrale bank zijn grootste rentestap ooit in de strijd tegen de flink opgelopen inflatie in de eurozone. De ECB geeft ook aan dat er waarschijnlijk nog meer renteverhogingen nodig zijn om de inflatie weer naar een normaal niveau te krijgen.

De inflatie blijft ondanks de stappen van de centrale bank nog ruime tijd te hoog, geeft Lagarde aan. Dat komt vooral door de hoge energieprijzen, maar ook voedsel wordt steeds duurder om te kweken en dus wordt ook dat snel duurder. Daartegenover staat dat de leveringsproblemen die in de coronacrisis ontstonden en door de oorlog in Oekraïne werden versterkt nu wat aan het afnemen zijn. Dat komt deels doordat de vraag afneemt als gevolg van een minder snel groeiende economie en hoge inflatie.



December beslissing afbouw portefeuille aan bedrijfs- en staatsleningen

De renteverhogingen van de ECB zijn erop gericht om lenen duurder te maken. Dat moet de hoeveelheid geld in de economie verminderen. Een speciale regeling die het voor banken mogelijk maakte om heel goedkoop geld te lenen wordt nu ook aangepast. Ook daarmee moet er minder geld beschikbaar komen om uit te lenen. De ECB had die regeling juist opgetuigd om te ,,zorgen dat banken veel bleven uitlenen in een moeilijke tijd", verwees Lagarde naar de coronatijd waarin de regeling werd bedacht.

Pas bij de volgende beleidsvergadering half december beslist de ECB hoe en hoe snel de portefeuille aan bedrijfs- en staatsleningen die de bank in bezit heeft zal worden afgebouwd. De afgelopen jaren, toen de rente nog laag was, kocht de centrale bank die in zeer grote hoeveelheden op.