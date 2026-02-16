Mees (16) heeft zijn eigen onderneming: ‘Ik werk liever 80 uur per week aan mijn bedrijf dan 40 voor een baas’

Terwijl de meeste zestienjarigen met heel andere dingen bezig zijn, runt Mees al zijn eigen bedrijf in autodetailing. Wat begon op de oprit bij zijn ouders, groeide uit tot een onderneming met tienduizenden views op sociale media en een klantenkring met exclusieve auto’s. Voor Mees is het geen bijbaantje, maar een bewuste keuze voor het ondernemerschap.

Mees heeft al van jongs af aan een passie voor auto’s. „Als klein mannetje ging ik met alle grote automerken op de foto. Toen ik twaalf was, reed ik op minicrossers en oude brommers over de laan. Ik was altijd bezig met auto’s.” Ook het ondernemen had hij vroeg te pakken. „Op mijn twaalfde begon ik met folders bezorgen. Later kocht ik bijvoorbeeld kleding op Vinted of bij kringloopwinkels en verkocht die voor meer geld. Of ik ging op zoek naar spullen op Marktplaats om op te knappen en door te verkopen.”

Liever tachtig uur per week aan mijn eigen bedrijf dan veertig voor een baas Mees van der Knaap DKR Cleaning

Ondernemen als minderjarige is lastig

Op zijn veertiende begint hij met twee vrienden een autowasbedrijf. Al snel merkt hij dat hij de enige is die vooruit wil. „Ik deed tachtig procent van het werk. Zij vonden het wel prima zo. Toen heb ik gezegd: of jullie gaan meer gas geven, of ik ga alleen verder.” Hij gaat alleen verder. Dit resulteert in 2025 in zijn eigen bedrijf in autoreiniging, DKR Cleaning. Hoewel hij inmiddels zestien is, heeft hij voor veel zaken nog instemming van zijn ouders nodig. „Als minderjarige ondernemen is lastig. Verzekeringen, zakelijke rekeningen: dat kan allemaal niet zonder hulp.”



Met zijn zestien jaar is hij één van de 2.636 minderjarige ondernemers in Nederland. Deze groep groeit: in 2016 waren er 613 ondernemers onder de achttien (bron: KvK). „Helaas zit ik nog op school, dus ik heb niet alle tijd om aan mijn dromen te werken. Maar mijn dromen zijn groot. Elk uurtje dat ik over heb gaat naar mijn bedrijf of het opdoen van kennis in andere markten. Ondernemen is mijn nummer één hobby en passie. Ik werk liever tachtig uur per week aan mijn eigen bedrijf dan veertig voor een baas.”



Van oprit naar eigen pand

Om klandizie te krijgen voor zijn autoreinigingsbedrijf gaat Mees in de eerste maanden langs de deuren in Den Haag, Vroondaal, Naaldwijk en ’s-Gravenzande. Eerst belt hij overal aan, later richt hij zich op specifieke wijken, zoals Madestein in Den Haag. Daar staan namelijk de mooiere auto’s op de stoep. „Of in de garage, want je Ferrari zet je niet zomaar buiten.” Hij reinigt allerlei soorten en modellen, van aannemersbusjes tot Toyota Aygo’s en Lamborghini’s. „De auto die ik het liefst doe, blijft de Porsche 911. Het is een doel om die vóór mijn dertigste zelf te kunnen kopen.”



Langs de deuren gaan is inmiddels niet meer nodig. De jonge ondernemer plaatst korte video’s op TikTok en Instagram waarin hij laat zien hoe hij auto’s tot in de kleinste details reinigt. „De drempel om een afspraak te maken via socials is laag”, vertelt hij. „En de algoritmes doen een hoop. Eén video kreeg zelfs 150.000 views op TikTok en 70.000 op Instagram. Daarna ging het hard.” Voorlopig werkt hij nog op de oprit van zijn ouders, maar dat verandert snel. „Met mijn nieuwe brommobiel kan ik reinigen op locatie. Maar ik ben ook op zoek naar een pandje.”

Aandelen, crypto en tweede bedrijf

Zijn prijzen variëren van 100 tot 175 euro, afhankelijk van de grootte van de auto en hoe vies die is. Mees legt uit dat detailing niet te vergelijken is met een standaard wasbeurt. „Autodetailing is reinigen tot in de details. Ik werk nauwkeurig, breng een beschermlaag aan op de lak, geef leerbehandelingen, voer stoombehandelingen uit en maak echt alles helemaal clean. Zelfs in de vloermatten maak ik de mooiste kunstcreaties.” Hij werkt – naast zijn versnelde opleiding Ondernemer & Handel – drie dagen per week en wast maandelijks enkele tientallen auto’s. Het grootste deel van zijn inkomen investeert hij in aandelen en crypto.

Je talenten ontdek je door te doen. En mocht je ze niet vinden, dan ben je waarschijnlijk niet op de juiste plek Mees van der Knaap DKR Cleaning

Naast DKR Cleaning, zijn opleiding en aandelenhandel is Mees bezig met de oprichting van zijn tweede bedrijf: een webshop met autoverzorgingsproducten voor thuisgebruik en tankstations. „Droogdoeken, velgenreiniger, washandschoenen, leerborstels – ik heb alles al. Ik ben nu de labels aan het designen. Ik kan alvast zeggen dat ik goed op ga vallen, het wordt zeker geen saai ontwerp.”



Als Mees de jeugd één tip mag geven, is het de volgende: „Onderzoek je kwaliteiten en talenten door alle kansen die je krijgt op te pakken. Je talenten ontdek je door te doen. En mocht je ze niet vinden, dan ben je waarschijnlijk niet op de juiste plek, wat bij mij het geval was met school.”



