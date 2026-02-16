Quatt-broers lenen 10 miljoen euro voor snelle groei: ‘Behalen van onze missie gaat boven eigen comfort’

Drie miljoen huishoudens van het gas af helpen voor 2030: dat is het doel. Om dit te bereiken transformeerden de broers Marijn en Bas Flipse hun scale-up Quatt van warmtepompinstallateur tot een techgedreven energiebedrijf. Een verse kapitaalinjectie van 10 miljoen euro moet die race naar drie miljoen versnellen.

In mei maakten Marijn en Bas Flipse bekend dat hun bedrijf verdergaat als „energiebedrijf van de toekomst”. Naast warmtepompen levert Quatt nu ook thuisbatterijen, dynamische energiecontracten en een slim energiemanagementsysteem (EMS) dat het energieverbruik in huis automatisch optimaliseert. Het nieuwste product is de Chill, een warmtepomp-airco die kan worden aangesloten op een radiator. Begin 2026 is duidelijk dat deze producten geen papieren ambitie waren. Op het Quatt-hoofdkwartier in Amsterdam Nieuw-West staan de pronkstukken opgesteld in de showroom, klaar voor installatie.



Kansen door verdwijnen saldering

De broers zijn optimistisch over de verkoop, omdat de combinatie van hun producten helpt het gebruik van zonnestroom te optimaliseren. Tot op heden was dat van minder groot belang, omdat je te veel opgewekte stroom kon terugleveren aan het net. Daarvoor kreeg je hetzelfde tarief als voor de stroom die je van het net afnam, wat financieel vaak gunstig uitpakte. Maar die regeling wordt aan het eind van dit jaar geschrapt, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om zonnestroom terug te leveren.



„Als je een thuisbatterij hebt, dan kan die overbodige eigen stroom nu al zelf verkopen op verschillende energiemarkten”, vertelt Marijn. „Zo kun je dus geld verdienen als consument. In de toekomst koppelen we al onze producten aan dezelfde slimme software.” De afschaffing van de salderingsregeling zal de vraag naar deze producten verhogen, verwachten de broers.

Het gaat niet alleen om rendement, maar ook om onafhankelijkheid van het net Marijn Flipse Quatt

Niet iedereen is overtuigd van de thuisbatterij. Energiehoogleraar Machiel Mulder stelde dat het verdienmodel verdwijnt zodra 15 procent van de huishoudens een batterij heeft. Marijn: „Ook als financiële prikkels afnemen, kunnen batterijen in de toekomst lokale netcongestie oplossen.” Momenteel heeft Quatt een pilot lopen waarbij het bedrijf op basis van de situatie op het stroomnet warmtepompen op afstand tijdelijk kan uitschakelen. In de toekomst is de batterij hier ook geschikt voor, stellen de ondernemers.



„Daarnaast bieden batterijen zekerheid. Bij stroomuitval kun je dagen vooruit, als je bewust met energie omgaat. Het gaat niet alleen om rendement, maar ook om onafhankelijkheid van het net.” Sinds de overheid ‘noodboekjes’ heeft verstuurd naar alle huishoudens, merken de broers dat mensen meer bezig zijn met controle over hun primaire levensbehoeften, zoals stroom.

Lening van 10 miljoen euro

Wie door het Quatt-pand loopt, kan niet om een grote muurschildering van een warmtepomp, wereldbol en raket heen. Rond de raket staat het getal drie miljoen en daaronder Quatts missie: ‘We accelerate the energy transition with sustainable home energy for all’. Om dit ‘Big Hairy Audacious Goal’ te halen, heeft Quatt een lening van 10 miljoen euro afgesloten bij ABN AMRO. „Er zijn ondernemers die per se alles met eigen geld willen doen, maar die stellen hun eigen comfort boven het bedrijfsdoel. Als wij dat doen, halen we ons doel pas in 2060. We werken hier met een soort obsessieve energie naar iets toe dat we ten koste van alles willen behalen. Dan ontkom je er niet aan om vreemd vermogen aan te trekken voor grotere voorraden, meer installateurs en uitbreiding van onze servicecapaciteit.”

We bouwen ons portfolio zo op dat het niet leunt op één markt of één regeling Marijn Flipse Quatt

Hoeveel installaties er per product zijn gedaan en wat de omzetcijfers zijn, houden ze voor zichzelf. Marijn: „We weten dat jullie ook met andere ondernemers spreken, daarom communiceren we onze interne targets en exacte aantallen niet publiekelijk.’’ Wel voegt hij toe: „Voor zover ik weet, zijn we de grootste in warmtepompen.’’ Over het feit dat warmtepompbedrijf Weheat hetzelfde claimt, zegt Bas: „Er circuleren allerlei cijfers, maar vaak is dat appels met peren vergelijken. Meestal gaat het om aantallen die groothandels aan installateurs verkopen en niet om wat er daadwerkelijk bij klanten wordt geïnstalleerd.’’

Afhankelijkheid van overheidsbeleid

De gloriejaren van zonnepanelen zijn al even voorbij. De vraag ernaar is de afgelopen jaren sterk ingestort. De belangrijkste oorzaak is het afbouwen van de salderingsregeling, die de verkoop van zonnepanelen jarenlang stimuleerde. Vrezen de broers niet voor een vergelijkbaar scenario? Bas: ,,Overheidsbeleid beïnvloedt deze markten sterk. Voor warmtepompen is de ISDE-subsidie belangrijk, voor zonnepanelen was dat de salderingsregeling.’’ Die laatste noemt hij een ‘verkapte oversubsidiëring’, die de markt explosief liet groeien totdat de regeling werd afgebouwd. ,,Dan zie je hoe snel de vraag kan instorten.’’



Marijn erkent dat dit een reëel gevaar is als een markt volledig afhankelijk is van subsidies, maar benadrukt dat hun kernproducten een ander fundament hebben. ,,Zonnepanelen blijven cruciaal voor het energiesysteem, maar de aanbodzijde was simpelweg te groot. Bij warmtepompen ligt dat anders: de subsidie zit nog tot 2030 in de begroting en wordt daarna geleidelijk afgebouwd. Dat is gezond. Het product moet zichzelf kunnen bedruipen en concurreren op eigen merites met de gasketel. Daarnaast bouwen we ons portfolio zo op dat het niet leunt op één markt of één regeling.’’

Focus op Nederland

Voor 2026 leggen de broers de nadruk op het verder uitrollen van hun producten en het verfijnen van interne processen. Bas: „Na de introductie van veel nieuwe producten vorig jaar, richten we ons nu op consolideren en opschalen: grotere volumes verkopen en onze elektrotechnische werkzaamheden volledig opnemen in ons dna.”



Marijn: „We blijven functies toevoegen en onze software uitbreiden, zodat ons energiemanagementsysteem straks alle apparaten in huis slim kan aansturen.” De focus ligt dit jaar op Nederland, waar trends zoals het stoppen van de salderingsregeling, een groeiende batterijmarkt en de populariteit van airco’s kansen bieden. Bas: „Met de Chill kunnen we daar perfect op inspelen.”



