Deze drie vrienden vroegen ChatGPT om hulp bij het openen van hun snackbar: ‘Omzet neemt elke dag toe’

Een snackbar runnen zonder ooit in de horeca te hebben gewerkt? Don Bounid (36) en twee goede jeugdvrienden gingen de uitdaging aan. Maar niet in hun eentje: „We vroegen bijna alles aan ChatGPT.” En dat werkt: „De omzet neemt elke dag toe.”

Don en twee jeugdvrienden wilden altijd al iets met z’n drieën doen. „We wisten alleen niet wat”, vertelt de Hagenaar tegen AD.



Afgelopen zomer wees een kennis hem op de snackbar aan de Rotterdamseweg in Delft, die al een klein jaar te huur stond. Don: „We wilden eerst weten of het wel zou aanslaan.” Uit een rondje door de buurt bleek dat mensen de patat en snacks onwijs misten. „Toen wisten we eigenlijk al dat we dit moeten doen.”



ChatGPT begint een horecazaak

Er was alleen een probleem: geen horeca-ervaring, op een blauwe maandag in de schoolkantine na. Maar daar had Don een oplossing voor: ChatGPT. Hij verklaart: „Ik heb als ondernemer al best veel ervaring met AI. Toen dacht ik: we kunnen daarmee ook alle kennis opdoen die nodig is om een horecazaak te leiden.”

De naam is ook door ChatGPT bedacht: met een prompt was het al raak Don Bounid (36) Ondernemer

Een paar voorbeelden van prompts (vragen die ze invoerden, red.): „Wat hebben we nodig om met een horecazaak te starten? Hoe zit het met diploma’s, vergunningen en hygiëne?” Twee weken geleden opende hun snackbar Snack and Slice. „De naam is ook door ChatGPT bedacht: een combinatie tussen pizza en snacks. Met een prompt was het al raak”, aldus Don, die hbo communicatie heeft gestudeerd.

Bakjes die niet pasten

Het was niet de enige voorbereiding die de drie mannen troffen. „We bekeken ook video’s van Rob Geus, van de Smaakpolitie. Waar let hij op?” Vooral hygiëne stond daarbij centraal. Ook de oud-eigenaar, die met de zaak stopte vanwege zijn pensioen, schoot te hulp. „Hij heeft uitgelegd hoe de frituur werkt, want ChatGPT weet ook niet alles.”



ChatGPT bleek niet onfeilbaar: „We hadden daardoor bakjes voor de patat besteld die niet in de zakjes pasten. Maar dat was eigenlijk het enige.” Na de opening van de zaak bleef AI een handig hulpmiddel: „Ik dacht opeens: hoe lang bak je een frikadel? Dat soort dingen.”

Online afgebrand

Don benadrukt dat ChatGPT vooral ondersteunend werkt. „De creatieve ideeën, die bedenken we zelf.” Hoewel: „Hij geeft wel goede tips.” Zo neemt hij mensen vanaf de opening al mee in hun horeca-avontuur. Via de socialemediakanalen kan iedereen live volgen hoe ze groeien in het vak.

Na een week hadden we al meer dan een miljoen views Don Bounid (36) Ondernemer

„In het begin werden we echt online afgebrand”, blikt de Haagse ondernemer terug. „Commentaar als: ‘Jullie werken langzaam, er moet meer tempo in.’ Nu, twee weken later, merk je hoeveel sneller je al bent.”



De filmpjes maakt Don met een mini-camera die om zijn nek hangt. „In een week hadden we al meer dan een miljoen views. We vragen de kijkers bijvoorbeeld of ze onze prijzen te hoog vinden. Of dat er ergens te veel of te weinig saus op zit. We krijgen megaveel tips.” Die nemen ze ook echt mee: „Dan doen we ergens meer of minder saus op.”



Stijgende omzet

Klanten van heinde en verre weten de Delftse zaak nu te vinden. „Dan vraagt iemand naar onze kipschnitzel, terwijl die helemaal niet op het menu staat.” Dat is ook te merken aan de cijfers: „We voeren onze dagomzet in bij ChatGPT”, zegt Don. „Dan zie je dat die elke dag stijgt.”

We willen binnenkort waarschijnlijk eerder opengaan Don Bounid (36) Ondernemer

Het dromen is voor de drie vrienden nog niet voorbij. De snackbar zit op een steenworp afstand van TU Delft. „Studenten hebben tussen de middag trek in een broodje of snack. We willen binnenkort waarschijnlijk eerder opengaan.”



Meer vestigingen door heel Nederland, ook in andere studentensteden, zien ze wel zitten. Over een maand of anderhalf verwachten ze het aan de Rotterdamseweg goed in de vingers te hebben. Volgen er dan andere acties op sociale media? „Ja, we hebben nu al leuke ideeën. Zoals: verzin je eigen snack, of wat missen wij op het menu? AI gaat ons daarbij helpen.”



