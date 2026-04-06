In Kims bedrijf werken geen managers en is er geen hiërarchie: ‘Ik geloof in verantwoordelijkheid geven en nemen’

Hoe zorg je er als leidinggevende voor dat je team zo soepel mogelijk samenwerkt en tot het beste resultaat komt? Kim Tchai, eigenaar van retailinrichter Tchai International, pleit voor een platte organisatie. Zonder managers en zonder hiërarchie: „Ik geloof in verantwoordelijkheid geven en nemen.”

Kim Tchai nam negen jaar geleden het bedrijf van haar vader over. Aan iedereen vroeg ze: ‘Waarom doen we bij ons de dingen zoals we ze doen?’. Het antwoord: ‘Omdat we dat altijd zo doen’.

„Dat vond ik een slecht antwoord’, vertelt Kim aan De Ondernemer. Daarom besloot zij bij retailinrichter Tchai International alle managementlagen en processen los te laten. „Om te ondervinden welke dingen overblijven als we die doorstrepen. En wat we nodig hebben om het bedrijf te bouwen zoals ik dat wilde inrichten. Als een zelfsturende organisatie met zo weinig mogelijk managementlagen.’’

Kim: „Mijn vader was redelijk top-down. We hebben het bedrijf gaandeweg veranderd in een platte organisatie. Geen managers, geen hiërarchie. Kortom, afspraken nakomen en gewoon proberen, trial and error. Ik geloof in verantwoordelijkheid geven en nemen.’’

Vierluik: De Ondernemer van nu (2/4) Een ondernemer. Vier thema's. Leiderschap, innovatie en technologie, talent en werk en duurzaamheid en maatschappelijke impact. Kim Tchai van retailinrichter Tchai International uit Ridderkerk doet haar ondernemerslessen in dit tweede deel uit de doeken.

Kleurige teams binnen de onderneming

Kim wijst de interviewer op een vogel aan de muur. De ‘FengHuang’, de Chinese feniks. Een mythische paradijsvogel die zomer, warmte en oogst symboliseert. Elk team is onderdeel van die vogel. Zijn kop is paars. Dat staat voor visie en strategie. De magenta snavel staat synoniem voor building the brand: sales, marketing en design.

„Het oranje hart is de interne coach. De twee poten, blauw en rood, symboliseren de twee klantenteams. De groene vleugels de faciliterende teams: ze zorgen dat we met elkaar kunnen vliegen. Team Bruin is de staart van de vogel. Dat zijn de installatiejongens. Zij komen aan het einde van een project. En bij die staart, daar kan ook shit uitkomen. Maar het bruine team weet er altijd voor te zorgen dat de klant blij is’’, aldus Kim.

Tchi: de Chinese roots zijn merkbaar

De retailinrichter heeft Chinese roots. En die kun je in het bedrijf voelen, vertelt Kim. „Ik heb aan vaste klanten gevraagd waarom zij zo graag met ons samenwerken. Ze voelen bij ons allemaal een bepaalde energie, vertellen ze. Dat is onze Tchi, de Chinese levensenergie. Die zit in alles wat beweegt.’’

Die Tchi werkt. De afgelopen jaren steeg de omzet met zo’n 25 procent. Ook groeide het aantal medewerkers naar 70. „Naast een flexibele schil van mensen die we dagelijks inhuren’’, benadrukt Kim.

Die groei klinkt verrassend in een tijd waarin er haast meer winkels sluiten dan openen. „Wij werken niet voor retailers, maar voor grote merken met eigen winkels. En die moeten vernieuwen qua inrichting. Anders redden ze het niet.’’ Tchai International helpt daarbij. Vertaalt het DNA naar de winkelvloer. Van concept tot plaatsing. „Het is voor merken belangrijker dan ooit dat die fysieke plek meer aanspreekt.’’

Het toverwoord ‘beleving’

Kim: „In een fysieke winkel kan je alle zintuigen prikkelen. Kun je inspireren. Mensen het merk laten voelen, aanraken en ervaren. Je wilt klanten zo lang mogelijk binnenhouden en boeien, waardoor ze ambassadeur van je worden.’’

Technologie wordt daarin alsmaar belangrijker. „In winkels in China kun je producten die je net hebt gezien of gepast zelf online bestellen. In Zuid-Korea gebruiken ze technologie meer op een arty manier om merkbeleving te versterken.’’

Maar even snel een paar t-shirts kopen? Kim: „Alles wat je makkelijk kunt bestellen, doe je online. Maar als je lingerie wilt kopen, is het wel fijn dat je weet of het goed past. Dat je in een winkel komt waarvan je denkt: ‘hier voel ik mij welkom en goed geholpen’.’’

Hoe zorgt Kim als kleine retailer voor beleving? Met service en persoonlijke connectie, aldus de retailondernemer. „Kijk naar jezelf. Wat maakt mij als winkel bijzonder? Speel in op de specifieke smaken en voorkeuren van je vaste klanten. Ga bouwen aan een community. Mensen komen ook naar je winkel om anderen te ontmoeten. Faciliteer dat. Organiseer events. Je winkel als clubhuis.’’

AI geeft vet op de botten

Kim Tchai gebruikt ook zelf technologie voor efficiënte groei. Voor het standaardiseren van werkprocessen. „Zie het zo’’, zegt Kim: „Met AI geef je teams meer vet op de botten. Zodat ze iets minder lean en meer vrij zijn. Mensen kunnen doen waarin ze heel goed zijn: creatief en conceptueel denken, en zorgen voor connecties. Onder elkaar en met de klant. Ik zie te veel ondernemers stilstaan en chagrijnig naar achteren kijken. Kijk vooruit. Omarm nieuwe technologie. Gebruik die om de vaat te doen, zodat je zelf meer tijd overhoudt om echt creatieve dingen te doen.’’

Kantoor of keukentafel

Bij een familiebedrijf als Tchai International zit rentmeesterschap in de genen. Kim spreekt over duurzaamheidsrapporten, productpaspoorten, een elektrisch wagenpark en een aanplantbos. „Het zou mooi zijn als we daarvan straks onze eigen meubels kunnen maken.’’

Bij duurzaamheid denkt de ondernemer ook aan haar medewerkers. Kim vindt het belangrijk dat die zich blij voelen, graag naar de zaak komen. Een kwestie van een goede Tchi. „Net zoals in retail: je moet op kantoor iets extra’s bieden ten opzichte van thuis.’’ Toch liever achter de eigen keukentafel? Die verantwoordelijkheid laat Kim bij elk team. „Ik ben niet van het verplichten.’’ Wat Kim niet snapt is dat veel bedrijven nauwelijks investeren in de plek waar hun mensen werken. „Je kantoor is het hart van je organisatie. De eigen medewerkers komen als laatste.’’

Vrouwelijke versus mannelijke leiders

Hebben vrouwelijke leiders volgens de Ridderkerkse meer oog voor medewerkers dan mannen? „Ik denk dat een vrouwelijke leider wel bijdraagt aan de veiligheid binnen een bedrijf. Iedereen kan gewoon zijn wie die is. Als een man aan het roer staat, komen al snel ego en politiek om de hoek kijken.’’

„Maar als organisatie heb je ook mannelijke energie nodig. Die yin-yang maakt je sterk. Waar vrouwen hun mannelijke kant goed hebben ontwikkeld, denk ik wel eens dat mannelijke leiders meer hun vrouwelijke kant mogen omarmen. Dat betekent niet dat je zwak bent. Als je die als man toont, betekent het juist dat je sterk en in evenwicht bent’’, aldus Kim. „Waarom moet je alleen goed zijn in manipulatie en macht? Beter, wees lief voor elkaar. Voor mij is familie liefde. Die doe je geen pijn. Daar ben je voor. Je zegt elkaar af en toe de waarheid, maar you stick together.’’