‘Geef de klant niet de schuld’: ondernemer Robin bouwt winkel die wél op kan tegen online

Online shoppen wint terrein, maar volgens ondernemer Robin Batens ligt het probleem niet bij de consument. Met zijn conceptstore Mansion24 laat hij zien hoe een winkel wél klanten trekt. „Geef consumenten niet de schuld als ze online verkiezen boven jouw winkel: jij moet er gewoon voor zorgen dat het in je winkel leuker en beter is.”

Robin is heel duidelijk naar andere retailondernemers: „Je moet niet blijven hangen in hoe het was. Retail is uitgegroeid tot een heel ander spel. Dus aan de slag. Als je dat niet wil, moet jij je afvragen waarom je ondernemer bent geworden.”

Vierluik: De Ondernemer van nu (1/4) Eén ondernemer, vier thema’s. Over leiderschap, innovatie en technologie, talent en werk, en duurzaamheid en maatschappelijke impact. We trappen af met Robin Batens (Mansion24), die met zijn winkelconcept het antwoord wil zijn op online.

Robin stond als 17-jarige al in een jeanswinkel. Bijbaantje. Dat werkte aanstekelijk; hij koos voor een carrière in de kledingwereld. Hij deed wholesale bij

Wrangler, inkoop voor de jeansketens Score en Men at Work en was brand manager bij G-Sus. Toch knaagde er iets. Omdat veel merken werden aangestuurd door investeringsmaatschappijen. „Ze laten zich leiden vanuit spreadsheets. Niet vanuit liefde voor het product en de consument.”



Tien jaar geleden, op zijn veertigste, besloot hij het zelf te gaan doen. Hij reisde veel over de hele wereld: niks mis mee, want ja, veel geleerd, maar hij wilde vaker in z’n eigen bedje liggen. Zijn grootste drijfveer was het creëren van een antwoord op online. Want hij had destijds het meeste plezier met zijn collega’s in het Score-filiaal. „Eén op één met mensen bezig zijn en ze op de winkelvloer adviseren.” In 2015 opende hij Mansion24 in Apeldoorn.



Miniwinkelstraat

Het is een combinatie van een sneakerwinkel, platenzaak, kapper, café, ijswinkel en mannenkledingzaak. Een soort miniwinkelstraat, dubbelgevouwen over twee verdiepingen, waar je je kunt laten knippen en kleden en kunt eten en drinken. Een ‘blendingwinkel’. Niet de eerste in zijn soort. Ooit was er Spoiled aan de Leidsestraat in Amsterdam. Fish & Chips aan de Kammenstraat in Antwerpen. Recent nog Hutspot aan de Van Woustraat in Amsterdam. Die stopten of gingen kopje onder. Robin: „Vooral in grote steden ben je het ene moment hip, en twee jaar later is een andere nieuwe winkel dat.”



Hij wil geen winkel waarin altijd nieuwe gezichten binnenkomen, maar bouwen aan een loyale klantenkring. „Wij zijn een winkel, een retailconcept, waarin menselijk contact heel belangrijk is.” Hij kent de vaste gezichten ook. Dan komen ze langs voor een kop koffie, dan voor vinyl en ja, als ze toch binnen zijn, even boven naar de sneakers of kleding kijken. „Door de jaren heen hebben we hier echt iets opgebouwd. Mensen weten wat ze kunnen verwachten, maar we blijven ze verrassen.”

Vinyl Friday en local heroes

In Mansion24 worden muziekoptredens, lezingen en popquizes gehouden. Ook is er Vinyl Friday. Dan mag iedereen die dat wil een half uurtje plaatjes draaien. „We hebben draaitafels beneden in de bar gemaakt. Mensen nemen hun vrienden mee en raken met anderen in gesprek. Zo bouw je stap voor stap aan een community. Aan een plek waar mensen graag samenkomen”, vertelt Robin. „Soms spreken mensen af om hier met z’n allen Formule 1 te kijken.”



Robin vindt aandacht voor duurzaamheid in de kledingwereld het nieuwe normaal. Dat kun je dan ook verwachten van de kledingmerken die hij verkoopt. In het café-restaurant van Mansion24 zie je veel local heroes zoals pizza’s van Apeldoorner Simon Giaccotto (auteur van de Pizzabijbel). Op de tap zit Hopdonders uit Apeldoorn en de Bosbrand-koffie wordt 400 meter verderop gebrand.



Vierdaagse werkweek

In de blendingwinkel werken 16 medewerkers, waarvan zeven fulltimers.

Eind-tieners tot begin twintigers. Sommigen doen een tussenjaar, anderen studeren. Robin: „Als ik mensen aanneem, zeg ik altijd: ik betaal jouw salaris niet. Dat doen de mensen die naar de winkel komen. Het draait om hen. Als ze niet meer komen, dan kunnen wij sluiten.” Hij realiseert zich goed dat hij niet zonder zijn mensen kan. „Daarom waardeer ik ze ook heel erg.” Hij zorgt ervoor dat ze het leuk hebben met elkaar. „Dan krijg je de beste ambassadeurs.”



Fulltimers werken vier dagen per week. Van tien tot acht, op zaterdag vanaf negen uur. De winkel is dus altijd tot acht uur ’s avonds open. „Wanneer je zegt dat jij het antwoord bent op online moet jij open zijn als de klant vrij is.”

Kijken doe je online

Volgens Robin reikt winkelbeleving veel verder dan kekke kunst aan de muur. „Beleving is vooral communicatie.” Verkopers moeten zich volgens hem opstellen als gastheren. „Met advies en vriendelijkheid kun je met ons soort winkels het verschil maken.” Hij begeleidt zijn werknemers daarin. Met tips en tricks: „Probeer mensen uit hun comfortzone te halen: ‘passen is gratis vandaag’. Daarna krijg je een heel andere vibe dan bij een plat verkooppraatje.”



Zeggen mensen: ‘Ik kijk even’? „Kijken doe je online! Dat is een standaardreactie die wij moeten doorbreken.”

Mansion24 | Robin Batens, oprichter en eigenaar van Mansion24.

Toch is Mansion24 óók online

Online verkoop is volgens Ronin te onpersoonlijk. Wat wel werkt: online inspireren. Via Instagram. „En ik zie een gouden kans voor click and reserve. Dat je op Instagram een leuk spijkerjasje voorbij ziet komen en dat je die kunt reserveren, en wij dat drie dagen voor je vasthouden. Daar ligt een soort van win-win. Voor beide werelden.”

Het café binnen werkt met een modern horecakassasysteem waaruit hij data kan halen, want ja, je wil wel weten wat je doet. Robin: „Ik ben opgevoed bij grote ketens, dus ik ben dat comfort gewend van weten. Data geeft je vertrouwen.”



