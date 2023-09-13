Actueel
Bekijk meer
Innovatie
Bekijk meer
Financiën
Bekijk meer
Actueel

Rechter geeft Big Bazar niet meer tijd, bankroet dreigt opnieuw

beeld deondernemer
Geschreven door: ANP -
Leestijd 1 minuut

Big Bazar krijgt van de rechter niet meer tijd om afspraken te maken met schuldeisers. De rechtbank in Leeuwarden heeft voor de tweede keer geweigerd om daartoe een zogeheten afkoelingsperiode in te stellen. Daarmee dreigt opnieuw een faillissement voor de koopjesketen.

Lees verder onder de advertentie

Volgens de rechter is een benodigde financiële injectie voor Big Bazar om lopende verplichtingen na te komen namelijk niet ontvangen.

Lees ook

Meer voor jou

Meest gelezen