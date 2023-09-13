Rechter geeft Big Bazar niet meer tijd, bankroet dreigt opnieuw

Geschreven door: ANP - Leestijd 1 minuut • 13 september 2023, 15:17

Big Bazar krijgt van de rechter niet meer tijd om afspraken te maken met schuldeisers. De rechtbank in Leeuwarden heeft voor de tweede keer geweigerd om daartoe een zogeheten afkoelingsperiode in te stellen. Daarmee dreigt opnieuw een faillissement voor de koopjesketen.