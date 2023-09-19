Big Bazar ontloopt weer bankroet na veiligstellen 2 miljoen euro

Winkelketen Big Bazar ontloopt opnieuw een faillissement. Twee schuldeisers hebben een verzoek ingediend bij de rechter om een deskundige aan te laten stellen die kan bekijken hoe de financiële problemen bij de budgetketen opgelost kunnen worden. Daarbij wijzen ze er ook op dat Big Bazar een geldinjectie van 2 miljoen euro heeft binnengehaald, staat in het verzoekschrift dat het ANP heeft ingezien. Met dat geld zou het bedrijf aan zijn lopende verplichtingen kunnen voldoen.

Door het verzoek in Leeuwarden worden lopende faillissementsaanvragen automatisch gepauzeerd. Mocht de rechter deze keer wel instemmen met het aanstellen van een herstructureringsdeskundige, na twee keer een 'nee' te hebben verkocht, dan volgt ook een afkoelingsperiode waarin aanvragen van een bankroet in de wachtstand gaan.

Tegen Big Bazar lopen tientallen aanvragen van een faillissement. Het bedrijf kampte de voorbije maanden onder andere met grote huurachterstanden en heeft enkele winkelpanden al moeten verlaten. Directeur Heerke Kooistra zegt dat die financiële problemen het gevolg zijn van de sterk gestegen energieprijzen, huurverhogingen en de dalende uitgaven van veel klanten als gevolg van de hoge inflatie.

