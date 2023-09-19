Big Bazar ontloopt weer bankroet na veiligstellen 2 miljoen euro

Lees ook: Rechter buigt zich over aanvragen bankroet koopjesketen Big Bazar
Door het verzoek in Leeuwarden worden lopende faillissementsaanvragen automatisch gepauzeerd. Mocht de rechter deze keer wel instemmen met het aanstellen van een herstructureringsdeskundige, na twee keer een 'nee' te hebben verkocht, dan volgt ook een afkoelingsperiode waarin aanvragen van een bankroet in de wachtstand gaan.
Tegen Big Bazar lopen tientallen aanvragen van een faillissement. Het bedrijf kampte de voorbije maanden onder andere met grote huurachterstanden en heeft enkele winkelpanden al moeten verlaten. Directeur Heerke Kooistra zegt dat die financiële problemen het gevolg zijn van de sterk gestegen energieprijzen, huurverhogingen en de dalende uitgaven van veel klanten als gevolg van de hoge inflatie.
